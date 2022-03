Juliette anuncia primeira turnê musical pelo País; veja datas

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

Em março ocorre o primeiro show da turnê "Caminhos" no Rio de Janeiro. No Nordeste, Paraíba e Pernambuco já têm data marcada

Juliette, cantora, influenciadora digital e vencedora do 21º Big Brother Brasil, está prestes a dar mais um passo importante: a primeira turnê musical. A paraibana anunciou na quinta-feira, 3, a programação da tour "Caminhos". Por enquanto, os shows acontecerão em cinco cidades brasileiras. A primeira apresentação acontece no dia 26 deste mês de março no Rio de Janeiro.

“Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo”, celebrou Juliette em postagem nas redes sociais.

João Pessoa, capital da Paraíba, receberá o show da conterrânea ilustre no início de abril. São Paulo, Vitória e Recife também terão shows da cantora. Fortaleza ainda não tem show confirmado. Veja datas:

26/03 - Rio de Janeiro

02/04 - João Pessoa

30/04 - Vitória

06/05 - São Paulo

Data a confirmar - Recife

Juliette diminui prótese de mama



A artista passou por procedimento cirúrgico para diminuir a prótese de mama. A artista falou sobre a decisão em suas mídias sociais neste sábado, 26, com o objetivo de tranquilizar os fãs.

A prótese foi implantada há oito anos, revelou Juliette. “Troquei a prótese de mama. Faz tempo que queria trocar, tinha 8 anos, estava precisando, diminuí um pouquinho. Deu tudo certo, estou me recuperando”, comentou a cantora no Instagram, por meio da ferramenta Story (o recurso fica disponível por 24 horas).

A cantora disse que sofre com dores no pós-operatório, mas tem se recuperado bem. Ela também aconselhou seus mais de 33 milhões de seguidores a só aderirem ao procedimento caso realmente seja necessário. “Dói muito, não recomendo, só se realmente precisar. Eu tinha esquecido e lembrei agora. Daqui a pouco já estou boa, a recuperação está sendo ótima”.

Redução de próteses

O Brasil ocupa o segundo colocado em países que mais realizam cirurgias plásticas no mundo, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps). O País só perde no ranking para os Estados Unidos da América. O implante de próteses de silicone é o segundo procedimento mais realizado no Brasil, perdendo apenas para a lipoaspiração.

Ao mesmo tempo, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) tem registrado aumento da troca dos implantes. Isso não é de agora. Uma pesquisa da instituição revelou que, no ano de 2014 e nos primeiros meses de 2015, essa troca teve um acréscimo de 15%.

De acordo com informações da SBCP, muitas pessoas optam por reduzir o tamanho das próteses por alguns motivos, como redução dos seios para diminuir tensão muscular da região das costas; diminuição da flacidez; busca de uma estética mais natural; e maior praticidade.



Como funciona o pós-operatório?

Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), o paciente deve seguir as orientações do médico cirurgião, responsável pelo procedimento. A SBCP lista algumas recomendações gerais: uma a duas vezes por semana os curativos devem ser trocados; durante o pós-operatório, o paciente deve usar um sutiã específico; apenas depois de dois a três meses da cirurgia é que a prática dos exercícios físicos podem ser retomadas.



