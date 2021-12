Anitta faz festa da firma e Juliette é eleita a mais "difícil de lidar"

Nesta quinta-feira, 23, Anitta promoveu em sua casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, uma confraternização de fim de ano, onde reuniu familiares e amigos de trabalho, como a campeã do BBB, Juliette. O momento rendeu várias brincadeiras e cliques, inclusive, sobre o lado profissional das cantoras.

Em tom de brincadeira, a voz de "Faking Love" postou alguns stories em seu Instagram, perguntando aos companheiros de trabalho "quem era mais difícil de lidar". A resposta de todos foi uma só: Juliette. O irmão de Anitta, Renan Machado, definiu que a escolha é apenas porque Juliette "é mais nova". Em resposta, a ex-BBB disse: "É porque não tenho experiência. Eu sou teimosa, mas ela é mais braba", se referindo a Anitta.

A campeã do reality show passou um tempo na casa de Anitta após vencer a 21° edição do prêmio, com quem estreitou laços afetivos e profissionais. Hoje, Juliette tem parceria com a empresa da carioca para decidir os passos de sua carreira artística.

