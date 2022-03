Juliette revela que se despediu ao descobrir aneurisma: "Foi um milagre"

Campeão do Big Brother Brasil 21, a paraibana Juliette Freire abriu o coração no Conversa com Bial na última terça-feira, 8,

Campeã do Big Brother Brasil 21, a paraibana Juliette abriu o coração no Conversa com Bial na última terça-feira, 8, sobre um possível aneurisma. Pela primeira vez, a milionária revelou detalhes sobre o diagnóstico da doença que vitimou sua irmã, Julienne, aos 17 anos. "Passei uma hora dentro da máquina, recebendo contraste na veia, e na minha cabeça: 'Sei que chegou a hora e vou saber que tenho um aneurisma', era uma certeza no meu coração que não sabia de onde vinha", lembra.

Chorando, Juliette compartilhou ao entrevistador que, enquanto todos comemoravam o lançamento de seu primeiro EP, ela enfrentava o medo da doença. A morte repentina da cantora Marília Mendonça foi o que despertou a decisão de procurar por ajuda médica. "Quando saio (dos exames), a médica já tinha reunido uma equipe de neurologistas e disse: ‘Você tem um aneurisma exatamente no mesmo lugar que sua irmã tinha, e pelo seu histórico a gente quer investigar para saber o melhor procedimento. É pequeno, mas é numa das principais artérias'. Eu tinha certeza de que minha missão tinha sido cumprida, que o propósito era esse", continua.

"Não queria tratar, não queria operar, fazer nada. Queria que Deus cumprisse a missão... Aí eu estava na cama com meus amigos, e eles falando: 'Vai fazer, Juliette'. Senti algo muito forte. A gente olhou o celular e foi no dia que a Marília Mendonça morreu. Aí todo mundo ficou chorando e disse assim: 'Vamos fazer isso'. É muito ruim perder alguém assim. Liguei para o médico", resgata. Juliette despediu-se e entrou em cirurgia.

O "milagre", nas palavras da advogada, aconteceu: "Aí acordo e o médico diz: 'Não tinha aneurisma. Todos tinham certeza, eu já estava escolhendo o tamanho da sua prótese’. É uma formação atípica, que raríssimas pessoas têm'. Ele acredita que foi um caso em um milhão", comemora.