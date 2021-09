Anitta confirma presença no VMA 2021; premiação da MTV acontece domingo, 12

O EP que marca a estreia musical da ganhadora do Big Brother Brasil 2021, Juliette Freire, foi lançado na noite desta quinta-feira, 2. Com minutos de lançamento, a obra já contabilizou milhares de streamings e alcançou o topo das paradas brasileiras. Com o sucesso, diversos comentários sobre o trabalho foram difundidos nas redes sociais, nem sempre favoráveis. A estreante, no entanto, contou com o apoio da cantora Anitta, que fez questão de defendê-la em suas redes sociais.

Um dos pronunciamentos da cantora foi nos comentários de uma postagem que relatava o lançamento, onde um internauta comparou o EP de Juliette com um álbum voltado para crianças. "Ah, vá catar coquinho no deserto! Chora!", respondeu Anitta. O apoio da veterana na música vai além da amizade com a ganhadora do BBB. Anitta faz parte da equipe de diretores artísticos, musicais e coordenadores de A&R (artistas & repertório) do EP. Além disso, o trabalho de Juliette é lançado através da Rodamoinho Records, gravadora fundada pela cantora e que tem parceria com a Universal Music.

A cantora carioca também utilizou seu perfil no Twitter para responder às críticas. Em um comentário, um internauta utilizou uma imagem para rebaixar a artista paraibana. Segundo ele, Juliette estaria fingindo ser uma artista. "Você que tá fingindo ser outra pessoa pode chorar pq é elaaa", retrucou a cantora.

vc que ta fingindo ser outra pessoa pode chorar pq é elaaaaaaaa — Anitta (@Anitta) September 3, 2021

Em seu instagram, Anitta também postou vídeo em que dança Doce, uma das músicas lancadas. Na mesma noite em que foi lançado, o EP homônimo de Juliette conquistou o topo do Itunes Brasil como o álbum com mais vendas. A obra tem seis faixas: “Bença”, “Diferença Mara”, “Doce”, “Sei Lá”, “Benzim” e “Vixe, Que Gostoso”.

