Palmeiras x Botafogo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

O duelo entre Palmeiras x Botafogo, válido pela Copa do Mundo de Clubes, promete ser um dos jogos mais emocionantes deste sábado, dia 28/06. A bola vai rolar às 13h no Lincoln Financial Field, e o clima é de decisão entre dois clubes brasileiros com estilos bem diferentes.



Neste artigo, vou te mostrar tudo o que você precisa saber antes de apostar nessas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes: palpite para o jogo, estatísticas completas, prováveis escalações, últimos confrontos e muito mais. Fica comigo até o fim e prepare-se para fazer suas escolhas com confiança!



Os 5 melhores palpites do jogo - Palmeiras x Botafogo



Se você está em dúvida sobre os melhores palpites Palmeiras x Botafogo, chegou ao lugar certo. Abaixo, selecionei os 5 melhores palpites com base em estatísticas recentes, momentos das equipes, desempenho individual e o histórico das partidas de Palmeiras x Botafogo. Tudo para te ajudar a fazer escolhas mais seguras e com boas chances. Confira:



Ambos os times marcam: sim



Nos últimos 5 confrontos entre Palmeiras x Botafogo, em 3 deles as duas equipes balançaram as redes, incluindo dois empates por 2x2, o que mostra equilíbrio e bom poder ofensivo de ambos os lados. Com média de 1.63 gols por jogo para o Verdão e 1.14 para o Botafogo, o cenário aponta para um confronto com chances claras dos dois marcarem.



O Palmeiras costuma atacar com intensidade (média de 15.71 chutes e 5.32 finalizações certas por jogo), mas o Botafogo tem sido cirúrgico mesmo com menor volume. Com os dois times brigando por uma vaga no Mundial e buscando o gol o tempo todo, a tendência é de um jogo aberto e com rede balançando dos dois lados.



Cartões: mais de 4.5 no total



O confronto entre Palmeiras e Botafogo promete ser quente, como mostram os números: a média combinada é de 4.42 cartões por jogo (2.03 do Verdão e 2.39 do Glorioso). Em partidas decisivas, esse índice tende a crescer com as faltas táticas, pressão e clima tenso.



Nos duelos recentes entre os dois, especialmente pela Libertadores 2024, vimos muita disputa física e marcação forte. Em um cenário de mata-mata internacional, apostar em mais de 4.5 cartões é uma ótima escolha para quem busca palpites no mercado disciplinar.



Botafogo marca primeiro



Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo mostrou eficiência para abrir o placar cedo. Em 3 dos últimos 5 jogos, o time carioca marcou antes dos 30 minutos, contra adversários fortes como PSG, Seattle Sounders e Ceará.



O Palmeiras, por sua vez, costuma iniciar os jogos com mais posse de bola, mas nem sempre transforma esse domínio em gols rápidos. Caso repita esse padrão, o Botafogo pode aproveitar os espaços em transições rápidas. É um palpite de valor especialmente para o 1º tempo.



Mais de 9.5 escanteios no total



A soma das médias de escanteios é promissora: o Palmeiras tem 6.37 por partida e o Botafogo 4.6, totalizando quase 11 escanteios por jogo. Isso se reflete no estilo de jogo ofensivo das equipes, que buscam bastante as laterais e criam várias chances.



Em um jogo decisivo, é esperado que ambos times se lancem ao ataque em algum momento, elevando o número de escanteios. É um mercado alternativo com bom retorno, principalmente se houver equilíbrio e troca constante de ataques.



Empate no 1º tempo



O Palmeiras terminou o primeiro tempo empatado em 4 dos últimos 5 jogos, inclusive contra times como Inter Miami, FC Porto e Cruzeiro. Isso mostra que o time demora a engrenar e costuma ter um início de jogo mais estudado.



O Botafogo, por outro lado, também tem mostrado essa característica. Em partidas recentes contra o Atlético de Madrid e PSG, o primeiro tempo foi travado e com poucas finalizações. Apostar no empate parcial é uma boa escolha para quem enxerga um início mais estratégico no duelo.



Copa do Mundo de Clubes



A Copa do Mundo de Clubes 2025 estreou em novo formato com 32 equipes e já superou expectativas logo na fase de grupos, com surpresas impactantes e confrontos de alto nível. Agora, nas oitavas de final, a expectativa é ainda maior, já que o formato mata-mata promete decisões intensas e imprevisíveis.



Entre os destaques brasileiros, o Botafogo chamou a atenção ao vencer o PSG por 1x0, calando a torcida adversária em pleno estádio norte-americano, numa das maiores zebras da fase de grupos.



Já o Palmeiras mostrou regularidade, passando invicto com boas atuações, como no 2x0 contra o Al Ahly e nos empates contra o Inter Miami e Porto. Agora, os dois gigantes nacionais se enfrentam com clima de decisão total, representando o Brasil na busca por uma vaga nas quartas de final.



Palmeiras - Será que acaba com o tabu de ser Campeão Mundial?



O Verdão enfrenta um tabu histórico: nunca conquistou o Mundial organizado pela FIFA em sua era moderna, mesmo com expressiva campanha em 1999 e 2021, quando sequer venceu uma partida oficial. Esse fardo aumenta a pressão para ultrapassar fases eliminatórias agora, nas oitavas, depois de passar com autoridade pela fase de grupos ao terminar na liderança



Sem desfalques relevantes reportados recentemente e com uma defesa que registrou 20 clean sheets em 38 jogos na temporada, Palmeiras está bem posicionado para fazer história.



O panorama é de confiança, com grande foco tático e elenco reforçado. A chave para superar o tabu estará na performance em mata-mata, já que nos últimos jogos internacionais houve controle e estabilidade. Se mantiver a consistência defensiva e eficiência ofensiva, o Palmeiras tem tudo para avançar.



Últimos resultados do Palmeiras



Inter Miami 2 x 2 Palmeiras – Copa do Mundo de Clubes – 23/06/2025;



Palmeiras 2 x 0 Al Ahly – Copa do Mundo de Clubes – 19/06/2025;



Palmeiras 0 x 0 Porto – Copa do Mundo de Clubes – 15/06/2025.



Botafogo - Depois do PSG, tudo é possível!



O Botafogo fez história ao derrotar o poderoso PSG por 10 no Rose Bowl, em Pasadena, no dia 19 de junho, abrindo um caminho surpreendente nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. O gol decisivo saiu dos pés de Igor Jesus aos 36 minutos do primeiro tempo, após assistência de Jefferson Savarino. A partir daí, parece que tudo é possível acontecer nessa Copa.



Sob o comando de Renato Paiva e o investimento de John Textor, o time se consolidou como uma força emergente no futebol sul-americano, alcançando o título da Libertadores 2024 e agora fazendo frente aos gigantes da Europa.



Diante disso, a máxima “depois do PSG, tudo é possível” faz todo sentido. Essa vitória ressoa como uma declaração: o Botafogo já provou que pode brigar com gigantes, e agora segue confiante rumo às fases eliminatórias.



Últimos resultados do Botafogo



Botafogo 0 x 1 Atlético de Madrid – Copa do Mundo de Clubes – 23/06/2025;



Botafogo 1 x 0 PSG – Copa do Mundo de Clubes – 19/06/2025;



Botafogo 2 x 1 Seattle Sounders – Copa do Mundo de Clubes – 15/06/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O clássico entre Palmeiras x Botafogo tem ganhado contornos cada vez mais acirrados, com decisões relevantes recentemente, como na Libertadores de 2024, e agora se renovando na Copa do Mundo de Clubes 2025. A rivalidade evolui a partir de confrontos históricos, com momentos determinantes em mata-matas. A seguir, veja o panorama dos duelos recentes:



Botafogo 1 x 0 Palmeiras – Brasileirão Série A – 17/07/2024;



Brasileirão Série A – 17/07/2024; Botafogo 2 x 1 Palmeiras – Copa Libertadores – 14/08/202;



Copa Libertadores – 14/08/202; Palmeiras 2 x 2 Botafogo – Copa Libertadores – 21/08/2024;



Copa Libertadores – 21/08/2024; Palmeiras 1 x 3 Botafogo – Brasileirão Série A – 26/11/2024;



Brasileirão Série A – 26/11/2024; Palmeiras 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 30/03/2025.



Escalações das equipes para a Copa do Mundo de Clubes



As escalações das equipes para a Copa do Mundo de Clubes 2025 trazem grandes expectativas para o duelo entre Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final. Com formações próximas das que atuaram na fase de grupos, os dois times apostam na força máxima, com suas principais estrelas em campo. Veja as prováveis escalações de Palmeiras x Botafogo:



Palmeiras



O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, busca manter a base titular que se destacou na fase de grupos e segue com força máxima, apostando na solidez defensiva e criatividade ofensiva em campo.



Goleiro: Weverton;



Weverton; Lateral-direito: Marcos Rocha;



Marcos Rocha; Zagueiros: Gustavo Gómez (c) e Murilo;



Gustavo Gómez (c) e Murilo; Lateral-esquerdo: Joaquín Piquerez;



Joaquín Piquerez; Volantes: Richard Ríos;



Richard Ríos; Meias-ofensivos: Maurício e Anibal Moreno;



Maurício e Anibal Moreno; Pontas/Atacantes: Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Botafogo



O Botafogo, sob o comando de Renato Paiva, manteve a formação que surpreendeu o PSG e garantiu a classificação. A equipe aposta em firmeza defensiva e transições rápidas, com Igor Jesus como referência no ataque.



Goleiro: John;



John; Lateral-direito: Vitinho;



Vitinho; Zagueiros: Jair Cunha e Alexander Barboza;



Jair Cunha e Alexander Barboza; Lateral-esquerdo: Alex Telles;



Alex Telles; Volantes: Allan e Marlon Freitas (c);



Allan e Marlon Freitas (c); Meio-atacantes/Atacantes: Artur, Cuiabano, Jefferson Savarino e Igor Jesus.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Confira alguns dados importantes que podem ajudar você a fazer seus palpites nas melhores casas de apostas hoje:



O Palmeiras venceu 24 dos últimos 38 jogos, com média de 1.63 gols marcados e 0.66 sofridos por partida;

O Botafogo ganhou 16 das últimas 36 partidas, com média de 1.14 gols marcados e 0.94 sofridos;

Em média, o Palmeiras finaliza 15.71 vezes por jogo, contra 12.4 do Botafogo;

O Botafogo foi o primeiro a marcar em 16 dos últimos 36 jogos, o mesmo número do Palmeiras nos seus últimos 38.

Nos últimos 5 confrontos diretos, o Botafogo venceu 3 vezes e o Palmeiras não venceu nenhuma.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Botafogo pela Copa do Mundo de Clubes?



O jogo entre Palmeiras x Botafogo pela Série A será realizado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), como parte da fase de oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes 2025. A partida acontece neste sábado, 28 de junho, às 13h (horário de Brasília).



Onde assistir Palmeiras x Botafogo?



Você pode assistir Palmeiras x Botafogo ao vivo pelo canal Globo, na TV aberta, e também pelo CazéTv, que farão a transmissão completa da partida com pré-jogo e comentários especiais.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Palmeiras aparece como favorito nas projeções, principalmente pelo desempenho regular e invicto na fase de grupos. No entanto, o Botafogo chega embalado, o que deixa o confronto bastante equilibrado.

