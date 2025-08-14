Santos x Vasco: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Santos x Vasco com escalações prováveis, estatísticas e onde assistir ao duelo do Brasileirão Série A

O duelo Santos x Vasco, válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão, acontece no dia 17 deste mês, às 16h, e terá grande impacto na luta contra o rebaixamento.



O Peixe, em 14º com 21 pontos, tenta se recuperar após resultados irregulares, enquanto o Cruzmaltino, em 17º com 16 pontos, busca reação imediata para sair do Z-4. A tensão é alta, e o equilíbrio deve marcar o confronto.



Para quem busca um palpite Santos x Vasco, a Multibet, uma das melhores casas de apostas, oferece odds competitivas e mercados variados. Siga lendo para conferir análise detalhada, estatísticas e tendências.



Melhores Odds para Santos x Vasco no Brasileirão



Comparar as cotações entre diferentes operadores é importante para encontrar o melhor cenário, especialmente em plataformas reconhecidas entre as melhores casas de apostas.



Confira abaixo uma tabela com exemplos de odds para este duelo no mercado “Resultado Final”:



Casa de Apostas

Vitória do Santos

Empate

Vitória do Vasco

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Multibet 1.94 3.40 4.00 2.00 2.20 Brazino 1.95 3.40 3.95 1.97 2.16 BetMGM 2.00 3.30 3.95 1.97 2.28 Esportes da Sorte 1.96 3.45 3.99 1.98 2.16

Os 5 melhores palpites para Santos x Vasco



O duelo Santos x Vasco, será decisivo para a recuperação das equipes na tabela. Com base nas estatísticas de Santos x Vasco e no momento recente dos clubes, separei cinco palpites com bom potencial de retorno para este confronto.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Confira as principais informações que podem impactar seus palpites: analisar as estatísticas e classificações de Santos x Vasco ajuda a entender o momento de cada equipe, enquanto revisar o histórico das partidas de Santos x Vasco oferece um panorama claro do equilíbrio entre os clubes e do que esperar neste confronto.



Palpite 1: Mais de 2.5 gols



O Santos teve 21/34 jogos e o Vasco 20/44 com 3 ou mais gols no placar. A média alta de finalizações (13,24 para o Santos e 13,1 para o Vasco) reforça que o jogo pode ser movimentado e é uma ótima aposta de under/over.



Nos últimos encontros diretos, como no 4-1 para o Santos em 2023, ficou claro que a partida costuma ser aberta e com espaço para contra-ataques.







Palpite 2: Primeiro a marcar – Santos



O Peixe abriu o placar em 15/33 jogos, enquanto o Vasco sofreu o primeiro gol em 17/44. Jogando em casa, o Santos também marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos contra o adversário.



O fator casa e o histórico recente favorecem essa aposta, principalmente pela força ofensiva do Santos no início das partidas.







Palpite 3: Mais de 8.5 escanteios na partida



Santos e Vasco somam juntos 9,68 escanteios por jogo (5,26 para o Santos e 4,42 para o Vasco). O jogo tende a ser equilibrado e decidido nos detalhes, o que aumenta a frequência de cruzamentos e bolas paradas.



Essa linha de escanteios é facilmente alcançada quando as equipes precisam buscar o resultado, algo que deve acontecer em um confronto direto contra a zona de rebaixamento.







Palpite 4: Ambos times marcam



O histórico recente aponta uma alta probabilidade de gols para ambos os lados. Nos últimos 4 jogos do Santos e 6 dos últimos 7 do Vasco, as duas equipes balançaram as redes, fortalecendo o “Ambos marcam”. Isso mostra que as defesas têm cedido espaços e os ataques têm aproveitado.



Com estatísticas de gols marcados médias de 1,41 para o Santos e 1,2 para o Vasco, aliado ao fato de que ambos costumam sofrer mais de 1 gol por jogo, essa é uma aposta de valor.







Palpite 5: Placar exato 2-1 para o Santos



Este placar ocorreu no último confronto em que o Santos jogou em casa contra times de desempenho similar ao do Vasco.



Com base nas médias de gols (Santos 1,41 e Vasco 1,2), o mercado 2-1 é plausível e oferece odds mais altas para quem busca retorno maior.







Outros mercados para apostar em Santos x Vasco







Campeonato Brasileiro - Série A



Estando na 20ª rodada com a disputa pelo título e pela sobrevivência no torneio cada vez mais intenso. O Flamengo lidera com 40 pontos, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras, ambos mostrando regularidade e desempenho sólido.



No meio da tabela, equipes como Bahia, Botafogo e Mirassol ainda sonham com vaga na Libertadores, enquanto times como Corinthians, Santos e Grêmio lutam para se afastar da zona de perigo.



Na parte de baixo, a briga contra o rebaixamento está acirrada, com Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport Recife precisando reagir rapidamente para evitar a queda. Esta rodada promete jogos decisivos, com confrontos diretos que podem alterar tanto a ponta da tabela quanto a parte de baixo.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Ceará x RB Bragantino – 16/08/2025 – 16:00;



Fluminense x Fortaleza – 16/08/2025 – 16:00;



Sport Recife x São Paulo – 16/08/2025 – 18:30;



Vitória x Juventude – 16/08/2025 – 18:30;



Corinthians x Bahia – 16/08/2025 – 21:00;



Atlético-MG x Grêmio – 17/08/2025 – 16:00;



Internacional x Flamengo – 17/08/2025 – 18:30;



Botafogo x Palmeiras – 17/08/2025 – 20:30;



Mirassol x Cruzeiro – 18/08/2025 – 20:00.



Santos - Neymar vai salvar o Santos?



O Santos vive um momento instável no Brasileirão, ocupando a 14ª colocação com 21 pontos e apenas cinco de vantagem para a zona de rebaixamento. Apesar da vitória sobre o Cruzeiro e do bom desempenho recente contra o Juventude, a defesa ainda preocupa, já que o time sofreu 23 gols na competição.



Neymar é a grande esperança para mudar o cenário, pagando 2.32 para marcar a qualquer momento, enquanto Guilherme surge como outra boa opção ofensiva.



Nos últimos cinco jogos, o Peixe somou duas vitórias, um empate e duas derrotas, com destaque para a reação fora de casa. O próximo duelo contra o Vasco é decisivo para abrir vantagem sobre um concorrente direto e ganhar confiança para a sequência do campeonato.



Últimos resultados do Santos



Cruzeiro 1 x 2 Santos – Brasileirão – 10/08/2025;



Santos 3 x 1 Juventude – Brasileirão – 04/08/2025;



Sport Recife 2 x 2 Santos – Brasileirão – 26/07/2025;



Santos 1 x 2 Internacional – Brasileirão – 23/07/2025;



Mirassol 3 x 0 Santos – Brasileirão – 19/07/2025.



Vasco - Podia estar pior…



O Vasco vive um momento delicado no Brasileirão, ocupando a 17ª posição com apenas 16 pontos em 17 jogos. A luta contra o rebaixamento é real, mas o time respira um pouco mais aliviado graças à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, após superar o CSA.



Entre os destaques individuais, o time conta com boas atuações ofensivas de jogadores como Coutinho e Rayan, enquanto o setor defensivo segue como preocupação. Esse contraste entre a campanha ruim no campeonato e o avanço no torneio mata-mata mostra que, mesmo com as dificuldades, ainda há motivos para acreditar.



Últimos resultados do Vasco



Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Brasileirão – 10/08/2025;



Vasco 3 x 1 CSA – Copa do Brasil – 07/08/2025;



Mirassol 3 x 2 Vasco – Brasileirão – 02/08/2025;



CSA 0 x 0 Vasco – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Internacional 1 x 1 Vasco – Brasileirão – 27/07/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Separei aqui um panorama das últimas partidas de Santos x Vasco. O retrospecto recente mostra equilíbrio, com vitórias importantes de ambos os lados e alguns empates decisivos em algumas rodadas do Brasileirão.



Esse histórico ajuda a sentir o clima da partida e até a prever quais estratégias podem aparecer em campo. Veja as últimas partidas de Santos x Vasco a seguir:



Vasco 2 x 1 Santos – Brasileirão – 30/03/2025;



Santos 4 x 1 Vasco – Brasileirão – 01/10/2023;



Vasco 0 x 1 Santos – Brasileirão – 14/05/2023;



Vasco 1 x 0 Santos – Brasileirão – 20/12/2020;



Santos 2 x 2 Vasco – Brasileirão – 02/09/2020.

Escalações das equipes para o Brasileirão



Santos e Vasco chegam para este duelo pressionados, mas determinados a pontuar. Um detalhe importante é a ausência de Vegetti, que desfalca o ataque vascaíno. Acompanhe a seguir as escalações de Santos x Vasco para apostar com mais confiança nas melhores casas de apostas:



Santos



O time comandado por Cléber Xavier deve manter o esquema 4-2-3-1, com boa presença ofensiva pelos lados e transições rápidas. A equipe aposta na criatividade de Guilherme e na experiência de Neymar para buscar os três pontos.



Goleiro: Brazão;



Defensores: Souza, Gil, Luisão, Mayke;



Meio-campistas: Rincon, G. Bontempo, Barreal, Rollheiser, Guilherme;



Atacante: Neymar.



Vasco



Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco também atua no 4-2-3-1, priorizando a posse de bola e a troca de passes. Sem Vegetti, o setor ofensivo terá que ser mais criativo para furar a defesa adversária, com Coutinho como peça central na armação.



Goleiro: L. Jardim;



Defensores: Pumita, Freitas, Victor, P. Henrique;



Meio-campistas: H. Moura, Tchê, N. Moreira, Coutinho, Rayan;



Atacante: Benjamin Garré.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Ambos marcaram em 4/4 últimos jogos do Santos;

Vasco não venceu em 8/9 últimos jogos;

Santos sofreu o primeiro gol em 4/5 últimas partidas;

Santos venceu 3/4 últimos confrontos em casa contra o Vasco;

Vasco registra média de 1,14 gols por jogo e o Santos tem média 1,32 gol por partida.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Santos x Vasco pelo Brasileirão?



O jogo entre Santos x Vasco pelo Brasileirão ocorrerá na Vila Belmiro, em Santos (SP), estádio que costuma oferecer forte vantagem ao Peixe, especialmente nos confrontos diretos contra o time carioca.



Onde assistir Santos x Vasco?



A partida entre Santos x Vasco terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, permitindo que os torcedores e apostadores acompanhem todos os lances, tanto na TV quanto nas plataformas de streaming das emissoras.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Santos chega como favorito a vencer o duelo, apoiado pelo bom histórico recente contra o Vasco e pelo fator casa, embora as estatísticas indiquem equilíbrio e possibilidade de gols para os dois lados.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

