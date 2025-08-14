Santos x Vasco: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Palpite Santos x Vasco - Série A - 17/08/2025Confira o palpite Santos x Vasco com escalações prováveis, estatísticas e onde assistir ao duelo do Brasileirão Série A
O duelo Santos x Vasco, válido pela 20ª rodada da Série A do Brasileirão, acontece no dia 17 deste mês, às 16h, e terá grande impacto na luta contra o rebaixamento.
O Peixe, em 14º com 21 pontos, tenta se recuperar após resultados irregulares, enquanto o Cruzmaltino, em 17º com 16 pontos, busca reação imediata para sair do Z-4. A tensão é alta, e o equilíbrio deve marcar o confronto.
Para quem busca um palpite Santos x Vasco, a Multibet, uma das melhores casas de apostas, oferece odds competitivas e mercados variados. Siga lendo para conferir análise detalhada, estatísticas e tendências.
Melhores Odds para Santos x Vasco no Brasileirão
Comparar as cotações entre diferentes operadores é importante para encontrar o melhor cenário, especialmente em plataformas reconhecidas entre as melhores casas de apostas.
Confira abaixo uma tabela com exemplos de odds para este duelo no mercado “Resultado Final”:
|Casa de Apostas
|Vitória do Santos
|Empate
|Vitória do Vasco
|Ambas Marcam (Sim)
|Mais de 2.5 Gols
|Multibet
|1.94
|3.40
|4.00
|2.00
|2.20
|Brazino
|1.95
|3.40
|3.95
|1.97
|2.16
|BetMGM
|2.00
|3.30
|3.95
|1.97
|2.28
|Esportes da Sorte
|1.96
|3.45
|3.99
|1.98
|2.16
Os 5 melhores palpites para Santos x Vasco
O duelo Santos x Vasco, será decisivo para a recuperação das equipes na tabela. Com base nas estatísticas de Santos x Vasco e no momento recente dos clubes, separei cinco palpites com bom potencial de retorno para este confronto.
- Mais de 2.5 gols no jogo, com Odds de 2.28 na Multibet
- O Santos para marcar primeiro, com Odds de 1.67 na Brazino
- Mais de 8.5 escanteios na partida, com Odds de 1.24 na BetMGM
- Ambas equipes marcam, com Odds de 1,98 na Esportes da Sorte
- Placar exato de 2 x 1 para o Santos, com Odds de 9.00 na Br4Bet
Detalhes dos 5 melhores palpites
Confira as principais informações que podem impactar seus palpites: analisar as estatísticas e classificações de Santos x Vasco ajuda a entender o momento de cada equipe, enquanto revisar o histórico das partidas de Santos x Vasco oferece um panorama claro do equilíbrio entre os clubes e do que esperar neste confronto.
Palpite 1: Mais de 2.5 gols
O Santos teve 21/34 jogos e o Vasco 20/44 com 3 ou mais gols no placar. A média alta de finalizações (13,24 para o Santos e 13,1 para o Vasco) reforça que o jogo pode ser movimentado e é uma ótima aposta de under/over.
>> Aproveite Odds de 2.28 na Multibet
Nos últimos encontros diretos, como no 4-1 para o Santos em 2023, ficou claro que a partida costuma ser aberta e com espaço para contra-ataques.
Palpite 2: Primeiro a marcar – Santos
O Peixe abriu o placar em 15/33 jogos, enquanto o Vasco sofreu o primeiro gol em 17/44. Jogando em casa, o Santos também marcou primeiro em 6 dos últimos 7 jogos contra o adversário.
>> Aposte no Santos com Odds de 1.67 na Brazino
O fator casa e o histórico recente favorecem essa aposta, principalmente pela força ofensiva do Santos no início das partidas.
Palpite 3: Mais de 8.5 escanteios na partida
Santos e Vasco somam juntos 9,68 escanteios por jogo (5,26 para o Santos e 4,42 para o Vasco). O jogo tende a ser equilibrado e decidido nos detalhes, o que aumenta a frequência de cruzamentos e bolas paradas.
>> Odds de 1.24 em Escanteios na BetMGM
Essa linha de escanteios é facilmente alcançada quando as equipes precisam buscar o resultado, algo que deve acontecer em um confronto direto contra a zona de rebaixamento.
Palpite 4: Ambos times marcam
O histórico recente aponta uma alta probabilidade de gols para ambos os lados. Nos últimos 4 jogos do Santos e 6 dos últimos 7 do Vasco, as duas equipes balançaram as redes, fortalecendo o “Ambos marcam”. Isso mostra que as defesas têm cedido espaços e os ataques têm aproveitado.
>> Incríveis Odds de 1.98 na Esportes da Sorte
Com estatísticas de gols marcados médias de 1,41 para o Santos e 1,2 para o Vasco, aliado ao fato de que ambos costumam sofrer mais de 1 gol por jogo, essa é uma aposta de valor.
Palpite 5: Placar exato 2-1 para o Santos
Este placar ocorreu no último confronto em que o Santos jogou em casa contra times de desempenho similar ao do Vasco.
>> Odd de 9.00 para o Santos na Br4Bet
Com base nas médias de gols (Santos 1,41 e Vasco 1,2), o mercado 2-1 é plausível e oferece odds mais altas para quem busca retorno maior.
Outros mercados para apostar em Santos x Vasco
Campeonato Brasileiro - Série A
Estando na 20ª rodada com a disputa pelo título e pela sobrevivência no torneio cada vez mais intenso. O Flamengo lidera com 40 pontos, seguido de perto por Cruzeiro e Palmeiras, ambos mostrando regularidade e desempenho sólido.
No meio da tabela, equipes como Bahia, Botafogo e Mirassol ainda sonham com vaga na Libertadores, enquanto times como Corinthians, Santos e Grêmio lutam para se afastar da zona de perigo.
Na parte de baixo, a briga contra o rebaixamento está acirrada, com Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport Recife precisando reagir rapidamente para evitar a queda. Esta rodada promete jogos decisivos, com confrontos diretos que podem alterar tanto a ponta da tabela quanto a parte de baixo.
Tabela de classificações do Brasileirão
Próximas partidas pelo Brasileirão
- Ceará x RB Bragantino – 16/08/2025 – 16:00;
- Fluminense x Fortaleza – 16/08/2025 – 16:00;
- Sport Recife x São Paulo – 16/08/2025 – 18:30;
- Vitória x Juventude – 16/08/2025 – 18:30;
- Corinthians x Bahia – 16/08/2025 – 21:00;
- Atlético-MG x Grêmio – 17/08/2025 – 16:00;
- Internacional x Flamengo – 17/08/2025 – 18:30;
- Botafogo x Palmeiras – 17/08/2025 – 20:30;
- Mirassol x Cruzeiro – 18/08/2025 – 20:00.
Santos - Neymar vai salvar o Santos?
O Santos vive um momento instável no Brasileirão, ocupando a 14ª colocação com 21 pontos e apenas cinco de vantagem para a zona de rebaixamento. Apesar da vitória sobre o Cruzeiro e do bom desempenho recente contra o Juventude, a defesa ainda preocupa, já que o time sofreu 23 gols na competição.
Neymar é a grande esperança para mudar o cenário, pagando 2.32 para marcar a qualquer momento, enquanto Guilherme surge como outra boa opção ofensiva.
Nos últimos cinco jogos, o Peixe somou duas vitórias, um empate e duas derrotas, com destaque para a reação fora de casa. O próximo duelo contra o Vasco é decisivo para abrir vantagem sobre um concorrente direto e ganhar confiança para a sequência do campeonato.
>> Aposte nas melhores Odds para o Santos
Últimos resultados do Santos
- Cruzeiro 1 x 2 Santos – Brasileirão – 10/08/2025;
- Santos 3 x 1 Juventude – Brasileirão – 04/08/2025;
- Sport Recife 2 x 2 Santos – Brasileirão – 26/07/2025;
- Santos 1 x 2 Internacional – Brasileirão – 23/07/2025;
- Mirassol 3 x 0 Santos – Brasileirão – 19/07/2025.
Vasco - Podia estar pior…
O Vasco vive um momento delicado no Brasileirão, ocupando a 17ª posição com apenas 16 pontos em 17 jogos. A luta contra o rebaixamento é real, mas o time respira um pouco mais aliviado graças à classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, após superar o CSA.
Entre os destaques individuais, o time conta com boas atuações ofensivas de jogadores como Coutinho e Rayan, enquanto o setor defensivo segue como preocupação. Esse contraste entre a campanha ruim no campeonato e o avanço no torneio mata-mata mostra que, mesmo com as dificuldades, ainda há motivos para acreditar.
>> Aposte nas melhores Odds para o Vasco
Últimos resultados do Vasco
- Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Brasileirão – 10/08/2025;
- Vasco 3 x 1 CSA – Copa do Brasil – 07/08/2025;
- Mirassol 3 x 2 Vasco – Brasileirão – 02/08/2025;
- CSA 0 x 0 Vasco – Copa do Brasil – 30/07/2025;
- Internacional 1 x 1 Vasco – Brasileirão – 27/07/2025.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Separei aqui um panorama das últimas partidas de Santos x Vasco. O retrospecto recente mostra equilíbrio, com vitórias importantes de ambos os lados e alguns empates decisivos em algumas rodadas do Brasileirão.
Esse histórico ajuda a sentir o clima da partida e até a prever quais estratégias podem aparecer em campo. Veja as últimas partidas de Santos x Vasco a seguir:
- Vasco 2 x 1 Santos – Brasileirão – 30/03/2025;
- Santos 4 x 1 Vasco – Brasileirão – 01/10/2023;
- Vasco 0 x 1 Santos – Brasileirão – 14/05/2023;
- Vasco 1 x 0 Santos – Brasileirão – 20/12/2020;
- Santos 2 x 2 Vasco – Brasileirão – 02/09/2020.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Santos e Vasco chegam para este duelo pressionados, mas determinados a pontuar. Um detalhe importante é a ausência de Vegetti, que desfalca o ataque vascaíno. Acompanhe a seguir as escalações de Santos x Vasco para apostar com mais confiança nas melhores casas de apostas:
Santos
O time comandado por Cléber Xavier deve manter o esquema 4-2-3-1, com boa presença ofensiva pelos lados e transições rápidas. A equipe aposta na criatividade de Guilherme e na experiência de Neymar para buscar os três pontos.
- Goleiro: Brazão;
- Defensores: Souza, Gil, Luisão, Mayke;
- Meio-campistas: Rincon, G. Bontempo, Barreal, Rollheiser, Guilherme;
- Atacante: Neymar.
Vasco
Sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco também atua no 4-2-3-1, priorizando a posse de bola e a troca de passes. Sem Vegetti, o setor ofensivo terá que ser mais criativo para furar a defesa adversária, com Coutinho como peça central na armação.
- Goleiro: L. Jardim;
- Defensores: Pumita, Freitas, Victor, P. Henrique;
- Meio-campistas: H. Moura, Tchê, N. Moreira, Coutinho, Rayan;
- Atacante: Benjamin Garré.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- Ambos marcaram em 4/4 últimos jogos do Santos;
- Vasco não venceu em 8/9 últimos jogos;
- Santos sofreu o primeiro gol em 4/5 últimas partidas;
- Santos venceu 3/4 últimos confrontos em casa contra o Vasco;
- Vasco registra média de 1,14 gols por jogo e o Santos tem média 1,32 gol por partida.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Santos x Vasco pelo Brasileirão?
O jogo entre Santos x Vasco pelo Brasileirão ocorrerá na Vila Belmiro, em Santos (SP), estádio que costuma oferecer forte vantagem ao Peixe, especialmente nos confrontos diretos contra o time carioca.
Onde assistir Santos x Vasco?
A partida entre Santos x Vasco terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere, permitindo que os torcedores e apostadores acompanhem todos os lances, tanto na TV quanto nas plataformas de streaming das emissoras.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
O Santos chega como favorito a vencer o duelo, apoiado pelo bom histórico recente contra o Vasco e pelo fator casa, embora as estatísticas indiquem equilíbrio e possibilidade de gols para os dois lados.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
