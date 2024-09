Saiba tudo sobre o confronto Palmeiras x Atlético Mineiro pelo Brasileirão 2024. Veja as melhores casas para apostar no Palmeiras x Atlético Mineiro hoje

Atualmente, o Palmeiras é um dos times mais fortes do Brasil, tanto financeira quanto futebolisticamente. É um time que, frequentemente, chega às finais ou disputa diretamente um título a cada temporada. Sob a presidência de Leila Pereira, o Palmeiras se tornou um dos maiores clubes da América Latina. Portanto, se o time é um dos maiores da América, é natural que também seja um dos maiores do Brasil.



No nosso País, há outras potências, como o Atlético Mineiro. O Atlético possui um elenco estrelado e nunca deve ser subestimado quando se trata de favoritismo. O confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro promete ser emocionante. Aproveite para ficar por dentro de todas as apostas e usufruir das melhores odds. Acompanhe os detalhes no texto.



Melhores mercados para apostar em Palmeiras x Atlético Mineiro - Brasileirão 2024



O duelo entre Palmeiras e Atlético Mineiro no Brasileirão Série A de 2024 promete ser intensamente competitivo, especialmente devido à posição destacada de ambos na tabela. Além das apostas convencionais no vencedor da partida, há uma variedade de mercados alternativos que podem proporcionar excelentes oportunidades para apostas e aumentar suas chances de sucesso.



Mais de 7.5 escanteios



Dada a expectativa de um jogo competitivo, onde ambas as equipes buscam, constantemente, o ataque, o mercado de escanteios pode ser bastante promissor. Se o jogo se desenrolar com várias jogadas pelas laterais e finalizações que resultem em escanteios, o número total de escanteios pode, facilmente, exceder 7.5, tornando esse mercado uma boa aposta.



Aposta no time que marcará o primeiro gol



Se você acredita que uma das equipes tem mais chances de tomar a iniciativa e marcar o primeiro gol, essa pode ser uma aposta interessante. O Palmeiras pode tentar abrir o placar rapidamente para garantir uma vantagem inicial, enquanto o Atlético Mineiro pode surpreender com um início forte. Analisar o histórico de como ambas as equipes iniciam suas partidas pode oferecer insights valiosos para essa aposta.



Mais de 2.5 gols



Ambas as equipes, Palmeiras e Atlético Mineiro, têm mostrado uma tendência a adotar uma postura mais defensiva em partidas de grande relevância. Com a prioridade em ganhar o jogo, os dois times tendem a buscar mais o ataque do que a defesa, refletindo uma abordagem mais agressiva que pode resultar em mais de 2.5 gols. Esse mercado é ideal para quem espera uma partida com alta intensidade ofensiva.



Vitória do Palmeiras com Handicap -1



Se você acredita que o Palmeiras vencerá a partida e, além disso, terá uma margem confortável, pode considerar apostar na vitória do Palmeiras com handicap -1. Isso significa que é um ótimo palpite para o Palmeiras hoje, mas ele precisa ganhar o jogo por, pelo menos, dois gols de diferença para que a aposta seja bem-sucedida.



Essa aposta é adequada se você confia na capacidade do time de dominar o jogo e superar o adversário com uma margem significativa, refletindo um desempenho sólido tanto ofensiva quanto defensivamente.



Odds Palmeiras x Atlético Mineiro - confira as cotações para o jogo



Quer descobrir quais são as melhores odds para o confronto entre Atlético Mineiro e Palmeiras? As plataformas de apostas online disponibilizam uma ampla gama de mercados e cotações para essa partida, permitindo que você faça previsões mais precisas para o Brasileirão Série A. Confira as Odds das melhores casas de apostas do mundo que selecionei para vitória ou empate neste jogo:



Casa de Apostas Palmeiras Vence Empate Atlético Mineiro Vence F12.Bet 1.65 3.60 5.40 bet365 1.66 3.60 5.50 Betnacional 1.66 3.63 5.48 Br4bet 1.61 3.90 5.40 PagBet 1.66

3.63 5.48

Escalações para a partida Palmeiras x Atlético Mineiro – 28/09



Marcado para o dia 28 de setembro, o jogo será um confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro está lutando por uma vaga na Libertadores e ainda tem chances matemáticas de conquistar o título. Por outro lado, se o Palmeiras vencer, ficará ainda mais próximo dos dois primeiros colocados e terá a chance de conquistar o Brasileirão pela décima terceira vez.

Escalação Palmeiras



O Palmeiras vem com a formação 4-2-3-1, muito utilizada pelo famoso treinador Abel Ferreira. Alguns jogadores importantes não vão participar por estarem lesionados, como o meio campo Gabriel Menino e os laterais Mayke e Piquerez. Veja a possível escalação do time:



Weverton (Goleiro);



Murilo (Zagueiro);



Gustavo Gómez (Zagueiro);



Caio Paulista (Lateral Esquerdo);



Marcos Rocha (Lateral Direito);



Anibal Moreno (Volante);



Richard Rios (Volante);



Mauricio (Meio Campo);



Estevão (Ponta Direita);



Felipe Anderson (Meio Campo);



Flaco López (Atacante).

Escalação Atlético Mineiro



Já no time do Atlético Mineiro, os dois jogadores principais que não participarão do confronto são o craque do time, Hulk, e o meia Matías Zaracho, ambos lesionados. A formação utilizada por Gabriel Milito será o 4-3-3. Acompanhe a provável escalação:



Éverson (Goleiro);



Junior Alonso (Zagueiro);



Battaglia (Zagueiro);



Guilherme Arana (Lateral Esquerdo);



Saravia (Lateral Direito);



Fausto Vera (Meio Campo);



Alan Franco (Meio Campo);



Otávio (Meio Campo);



Bernard (Ponta Esquerda);



Gustavo Scarpa (Ponta Direita);



Deyverson (Centroavante).



Jogos anteriores e preparo para o Brasileirão 2024



Ambos os times vêm de partidas significativas nas rodadas recentes do Brasileirão. Enquanto o Palmeiras está focado, exclusivamente, nesta competição, o Atlético Mineiro ainda está ativo em outras duas competições: a Copa do Brasil e a Libertadores da América.



Problemas físicos têm impactado ambos os times, em grande parte devido ao ritmo intenso de jogos e a um calendário cada vez mais apertado, que reduz o tempo de recuperação entre as partidas. Esse fator tem sido particularmente desafiador para o Palmeiras, que enfrenta uma série de lesões que afetam seu desempenho.



Palmeiras



O Palmeiras está passando por um momento de transição. Embora o time geralmente dispute várias competições simultaneamente, neste ano, acabou sendo eliminado antecipadamente de algumas delas.



Apesar disso, o ambiente no vestiário, pelo que se percebe, não sofreu grandes alterações, e a equipe começou a se destacar no Brasileirão, tornando-se uma das favoritas ao título. Esse desempenho é, em parte, devido ao sucesso recente, incluindo a conquista do título nos últimos anos, com o Palmeiras sendo o atual bicampeão da competição.



O time tem contado muito com a sua nova promessa, o jovem Estevão. Apesar da pouca idade, ele tem assumido responsabilidades com a maturidade de um jogador experiente e tem decidido vários jogos com suas atuações decisivas.



Atlético Mineiro



O Atlético Mineiro está em busca de uma vaga na Libertadores do próximo ano e, para isso, tem se esforçado ao máximo em diversos campeonatos. O clube tem tentado manter o time ideal em todas as partidas do Brasileirão, mesmo com a alta carga de jogos ao longo do ano.



No entanto, esse esforço tem impactado o departamento médico, que está cada vez mais sobrecarregado. O treinador, infelizmente, tem enfrentado dificuldades em contar com o principal jogador do time, o atacante Hulk.



Após retornar de uma lesão, Hulk sofreu um novo problema físico no primeiro jogo de volta. Diante disso, espera-se que o Atlético Mineiro explore outras alternativas, aproveitando as várias opções talentosas disponíveis em seu elenco repleto de estrelas.



Onde assistir Palmeiras x Atlético Mineiro?



O confronto entre Palmeiras e Atlético Mineiro, marcado para o dia 28 de setembro, às 18h30, promete ser um dos jogos mais emocionantes da rodada do Brasileirão. A partida será realizada no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. Para assistir ao jogo, você pode conferir a transmissão ao vivo em canais de esportes que cobrem a Série A do Campeonato Brasileiro, como o Premiere, que oferece cobertura completa dos jogos.



Além disso, algumas plataformas de streaming podem ter os direitos de transmissão, permitindo que você assista ao jogo online, com a comodidade de assistir de qualquer lugar. Verifique as opções disponíveis mais perto da data do jogo.



Perguntas Frequentes



Qual o histórico de confrontos entre as equipes?



O histórico de confrontos entre Palmeiras e Atlético Mineiro é bastante equilibrado, com 5 vitórias para o Palmeiras e 3 para o Atlético, além de 7 empates nos últimos 15 confrontos diretos. Para saber detalhes sobre os últimos jogos e estatísticas, consulte sites especializados em estatísticas de futebol.



Onde ocorrerá o jogo?



O Palmeiras joga em casa, tendo o apoio de sua torcida no Allianz Parque. E, como disse anteriormente, o time precisa muito do apoio da sua torcida para poder vencer esse jogo, que é muito importante para a sequência do campeonato e a busca do título.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Palmeiras, principalmente por jogar em casa. As Odds dos principais sites de apostas costumam variar e podem mudar até o início da partida. No entanto, considerando a força do elenco do Palmeiras, o fator casa e a necessidade de pontos para buscar o tricampeonato tornam ele o favorito da partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

