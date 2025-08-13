Flamengo x Internacional: Palpite, Escalações e Odds

Veja o palpite Flamengo x Internacional e as escalações de Flamengo x Internacional para o duelo decisivo da Libertadores 2025

O confronto Flamengo x Internacional acontece nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.



O Rubro-Negro chega embalado, buscando manter o ótimo desempenho da temporada e garantir vantagem para o jogo de volta. Já o Colorado quer surpreender fora de casa e voltar a ser protagonista no cenário continental.



Neste artigo, você confere análise completa e onde assistir, estatísticas e melhores odds na Br4Bet, uma das casas de apostas mais competitivas do mercado, para fazer seu palpite com mais confiança.



Melhores Odds para Flamengo x Internacional na Libertadores



O Flamengo chega embalado por uma sequência de bons resultados, enquanto o Internacional aposta na consistência defensiva para surpreender fora de casa.



Confira abaixo as odds para Flamengo x Internacional na Libertadores.

Casa de Apostas

Vitória do Flamengo

Empate

Vitória do Internacional

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 1.46 3.80 7.50 2.37 2.20 Hiperbet 1.50 4.16 7.52 2.50 2.29 Esportiva Bet 1.50 4.00 7.50 2.35 2.25 BetMGM 1.49 3.90 8.00 2.43 2.28

Os 5 melhores palpites para Flamengo x Internacional



O confronto entre Flamengo x Internacional pelas oitavas de final da Libertadores promete equilíbrio e boas oportunidades de mercado. Veja as melhores a seguir:



Detalhes dos melhores palpites



Com base no momento das equipes e nas estatísticas de Flamengo x Internacional, te explico melhor sobre os cinco palpites que podem ajudar você a apostar com mais segurança neste duelo decisivo.



Palpite 1: Vitória do Flamengo



O Flamengo chega com um aproveitamento excelente no Maracanã, vencendo 5 dos últimos 6 jogos em casa. Com um elenco mais entrosado e decisivo, a equipe carioca costuma impor seu ritmo desde os minutos iniciais, criando muitas finalizações e dificultando a reação do adversário.



Odds de 1.46 para o Flamengo na Br4Bet



O retrospecto recente contra o Internacional é favorável, principalmente em mata-matas. A solidez defensiva e a força ofensiva com nomes como Arrascaeta e Pedro tornam a vitória rubro-negra um cenário provável, sendo um ótimo mercado o 1x2.







Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo



Em confrontos diretos, 7 dos últimos 9 jogos entre Flamengo e Internacional terminaram com pelo menos dois gols. Ambos têm atacantes de qualidade e linhas ofensivas rápidas, que aproveitam erros de marcação para criar boas chances.



Aproveite Odds de 1.44 na Hiperbet



Na Libertadores, o Flamengo tem média de 2,1 gols por partida, enquanto o Internacional chega a 1,7. Essa tendência reforça a probabilidade de termos um placar movimentado.







Palpite 3: Ambas as equipes marcam (Sim)



Apesar da solidez defensiva do Flamengo, o Internacional costuma marcar mesmo fora de casa, tendo balançado as redes em 8 dos últimos 10 jogos como visitante. A equipe gaúcha tem jogadores experientes e que crescem em partidas grandes.



Odds de 2.35 na Esportiva Bet



O retrospecto recente entre os dois também aponta equilíbrio ofensivo. Com ambos precisando do resultado, é provável que as duas redes sejam balançadas e o mercado de "Ambos marcam" é um excelente palpite.







Palpite 4: Mais de 8.5 escanteios no jogo



Flamengo e Internacional são equipes que atacam com intensidade, resultando em muitos cruzamentos e finalizações bloqueadas. Nos últimos confrontos diretos, a média de escanteios foi de 9,4 por jogo.



Aposte em Odds de 1.49 na BetMGM



O estilo ofensivo do Flamengo, aliado à necessidade do Internacional buscar o ataque, deve aumentar o número de jogadas de linha de fundo e consequentemente, escanteios.







Palpite 5: Mais de 0.5 gol no 1º tempo



Historicamente, Flamengo x Internacional começa com ritmo acelerado, principalmente em jogos de mata-mata. Nos últimos 10 confrontos, 8 tiveram pelo menos um gol na primeira etapa.



Aproveite as Odds de 1.46 da Superbet



O estilo ofensivo de ambas as equipes e a importância de abrir vantagem cedo tornam essa aposta de under/over bem provável.







Outros mercados para apostar em Flamengo x Internacional







Copa Libertadores da América



A Copa Libertadores da América entra em uma fase decisiva com os jogos de ida das oitavas de final, onde cada detalhe pode definir a permanência ou a eliminação das equipes.



Nesta rodada, São Paulo x Atlético Nacional e Palmeiras x Universitario também prometem grande intensidade, com brasileiros tentando manter o bom retrospecto recente na competição.



A importância da rodada vai além do placar imediato: conquistar um bom resultado agora significa mais tranquilidade para o jogo de volta, enquanto tropeços podem obrigar as equipes a arriscar tudo fora de casa.



Próximas partidas pela Libertadores



Fortaleza x Velez Sarsfield – 12/08/2025 – 19:00;



Atletico Nacional x São Paulo – 12/08/2025 – 21:30;



Peñarol x Racing Club – 12/08/2025 – 21:30;



Cerro Porteño x Estudiantes – 13/08/2025 – 19:00;



Botafogo x LDU – 14/08/2025 – 19:00;



Libertad x River Plate – 14/08/2025 – 21:30;



Universitario x Palmeiras – 14/08/2025 – 21:30.



Flamengo - Precisa comprovar o favoritismo em casa



O Flamengo chega para o duelo contra o Internacional vivendo um momento de confiança, embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo uma classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG fora de casa. A equipe de Filipe Luís busca impor seu favoritismo no Maracanã.



Para este confronto, o Rubro-Negro tem desfalques importantes como Arrascaeta, Pulgar e Danilo, mas conta com nomes decisivos como Pedro, artilheiro da temporada, e Lino, que vem se destacando pelo lado esquerdo.



Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu três, empatou um e perdeu apenas uma vez, mostrando consistência e boa capacidade de reação. As vitórias sobre Atlético-MG e Mirassol confirmam a força da equipe.



Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje



Últimos resultados do Flamengo



Flamengo 2 x 1 Mirassol – Brasileirão – Série A – 09/08/2025;



Atlético-MG 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil – 06/08/2025;



Ceará 1 x 1 Flamengo – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;



Flamengo 0 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil – 31/07/2025;



Flamengo 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão – Série A – 27/07/2025.



Internacional - Tem time, falta por em prática



O Internacional vive um momento de oscilação, mas mostrou força na última partida ao vencer o RB Bragantino fora de casa. O time tem qualidade técnica e nomes experientes, mas ainda busca maior regularidade para transformar boas atuações em uma sequência positiva.



Para esta partida contra o Flamengo, o técnico Roger Machado não poderá contar com peças importantes, como Johan Carbonero, Óscar Romero, Fernando, Gabriel Mercado e Lucca Drummond.



Nos últimos cinco jogos, o Colorado somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O destaque recente foi o triunfo por 3 a 1 sobre o RB Bragantino, que quebrou uma sequência sem vitórias. No entanto, o time ainda convive com tropeços, e precisará manter a intensidade para superar o Flamengo no Maracanã.



Confira mais previsões para apostar no Internacional hoje



Últimos resultados do Internacional



RB Bragantino 1 x 3 Internacional – Brasileirão – Série A – 09/08/2025;



Fluminense 1 x 1 Internacional – Copa do Brasil – 06/08/2025;



Internacional 1 x 2 São Paulo – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;



Internacional 1 x 2 Fluminense – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Internacional 1 x 1 Vasco da Gama – Brasileirão – Série A – 27/07/2025.



Melhores plataformas para apostar na Libertadores







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O histórico recente entre Flamengo e Internacional mostra um duelo equilibrado, marcado por partidas intensas. Além de ser um dos mais aguardados para quem busca um palpite para Flamengo x Internacional com base em confrontos anteriores.



Veja as últimas partidas de Flamengo x Internacional para você apostar nas melhores casas de apostas:



Flamengo 1 x 1 Internacional – Brasileirão – Série A – 29/03/2025;



Flamengo 3 x 2 Internacional – Brasileirão – Série A – 01/12/2024;



Internacional 1 x 1 Flamengo – Brasileirão – Série A – 30/10/2024;



Flamengo 0 x 0 Internacional – Brasileirão – Série A – 26/08/2023;



Internacional 2 x 1 Flamengo – Brasileirão – Série A – 29/04/2023.

Escalações das equipes para a Libertadores



Com estilos de jogo distintos e desfalques importantes em ambos os lados, Flamengo x Internacional promete um duelo equilibrado e de alta intensidade pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Veja as escalações de Flamengo e Internacional logo abaixo:



Flamengo



Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo deve manter o esquema 4-2-3-1, explorando a movimentação de seus atacantes e a troca de passes pelo meio. Mesmo sem Arrascaeta, Erick Pulgar, Nicolás De La Cruz e Danilo, o time conta com nomes decisivos para manter o padrão ofensivo.



Goleiro: Rossi;



Defensores: Sandro, Léo Pereira, L. Ortiz, Emerson;



Meio-campistas: Allan, Jorginho, Saúl;



Pontas: Lino, Plata;



Centroavante: Pedro.



Internacional



O técnico Roger Machado também deve adotar o 4-2-3-1, apostando no talento de Alan Patrick e na presença de área de Borré. A equipe terá ausências como Carbonero, Óscar Romero, Fernando, Gabriel Mercado e Lucca Drummond, mas mantém jogadores experientes para sustentar o plano de jogo.



Goleiro: Rochet;



Defensores: Bernabei, Gabriel, Vitão, Aguirre;



Meio-campistas: T. Maia, B. Henrique, Alan Patrick;



Pontas: Wesley, Tabata;



Centroavante: Borré.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Flamengo venceu 4 dos últimos 5 jogos como mandante contra o Internacional;

O Internacional marcou em 7 dos últimos 8 confrontos contra o Flamengo;

Em 5 dos últimos 7 duelos entre as equipes, ambos os times balançaram as redes;

O Flamengo marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos no Maracanã;

Em 4 dos últimos 5 confrontos no Maracanã, houve gol no primeiro tempo.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Internacional pela Libertadores?



O jogo entre Flamengo x Internacional pela Libertadores será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira dia 13.



Onde assistir Flamengo x Internacional?



A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada e na Globo, garantindo que o torcedor acompanhe todos os lances, onde quer que esteja.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Pelas estatísticas recentes e pelo fator casa, o Flamengo entra como favorito, mas o Internacional tem histórico de bons resultados fora e pode surpreender.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

