Flamengo x Internacional: Palpite, Escalações e Odds

Palpite Flamengo x Internacional - Libertadores - 13/08/2025Veja o palpite Flamengo x Internacional e as escalações de Flamengo x Internacional para o duelo decisivo da Libertadores 2025
Jogue com responsabilidade | 18+
O confronto Flamengo x Internacional acontece nesta quarta-feira, 13 de agosto de 2025, às 21h30, no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.
O Rubro-Negro chega embalado, buscando manter o ótimo desempenho da temporada e garantir vantagem para o jogo de volta. Já o Colorado quer surpreender fora de casa e voltar a ser protagonista no cenário continental.
Neste artigo, você confere análise completa e onde assistir, estatísticas e melhores odds na Br4Bet, uma das casas de apostas mais competitivas do mercado, para fazer seu palpite com mais confiança.
Melhores Odds para Flamengo x Internacional na Libertadores
O Flamengo chega embalado por uma sequência de bons resultados, enquanto o Internacional aposta na consistência defensiva para surpreender fora de casa.
Confira abaixo as odds para Flamengo x Internacional na Libertadores.
|Casa de Apostas
|Vitória do Flamengo
|Empate
|Vitória do Internacional
|Ambas Marcam (Sim)
|Mais de 2.5 Gols
|Br4bet
|1.46
|3.80
|7.50
|2.37
|2.20
|Hiperbet
|1.50
|4.16
|7.52
|2.50
|2.29
|Esportiva Bet
|1.50
|4.00
|7.50
|2.35
|2.25
|BetMGM
|1.49
|3.90
|8.00
|2.43
|2.28
Os 5 melhores palpites para Flamengo x Internacional
O confronto entre Flamengo x Internacional pelas oitavas de final da Libertadores promete equilíbrio e boas oportunidades de mercado. Veja as melhores a seguir:
- Vitória do Flamengo, com Odds de 1.46 na Br4Bet
- Mais de 1.5 gols no jogo, com Odds de 1.44 na Hiperbet
- Ambas equipes marcam, com Odds de 2.35 na Esportiva Bet
- Mais de 8.5 escanteios, com Odds de 1.49 na BetMGM
- Mais de 0.5 gols no primeiro tempo, com Odds de 1.46 na Superbet
Detalhes dos melhores palpites
Com base no momento das equipes e nas estatísticas de Flamengo x Internacional, te explico melhor sobre os cinco palpites que podem ajudar você a apostar com mais segurança neste duelo decisivo.
Palpite 1: Vitória do Flamengo
O Flamengo chega com um aproveitamento excelente no Maracanã, vencendo 5 dos últimos 6 jogos em casa. Com um elenco mais entrosado e decisivo, a equipe carioca costuma impor seu ritmo desde os minutos iniciais, criando muitas finalizações e dificultando a reação do adversário.
>> Odds de 1.46 para o Flamengo na Br4Bet
O retrospecto recente contra o Internacional é favorável, principalmente em mata-matas. A solidez defensiva e a força ofensiva com nomes como Arrascaeta e Pedro tornam a vitória rubro-negra um cenário provável, sendo um ótimo mercado o 1x2.
Palpite 2: Mais de 1.5 gols no jogo
Em confrontos diretos, 7 dos últimos 9 jogos entre Flamengo e Internacional terminaram com pelo menos dois gols. Ambos têm atacantes de qualidade e linhas ofensivas rápidas, que aproveitam erros de marcação para criar boas chances.
>> Aproveite Odds de 1.44 na Hiperbet
Na Libertadores, o Flamengo tem média de 2,1 gols por partida, enquanto o Internacional chega a 1,7. Essa tendência reforça a probabilidade de termos um placar movimentado.
Palpite 3: Ambas as equipes marcam (Sim)
Apesar da solidez defensiva do Flamengo, o Internacional costuma marcar mesmo fora de casa, tendo balançado as redes em 8 dos últimos 10 jogos como visitante. A equipe gaúcha tem jogadores experientes e que crescem em partidas grandes.
>> Odds de 2.35 na Esportiva Bet
O retrospecto recente entre os dois também aponta equilíbrio ofensivo. Com ambos precisando do resultado, é provável que as duas redes sejam balançadas e o mercado de “Ambos marcam” é um excelente palpite.
Palpite 4: Mais de 8.5 escanteios no jogo
Flamengo e Internacional são equipes que atacam com intensidade, resultando em muitos cruzamentos e finalizações bloqueadas. Nos últimos confrontos diretos, a média de escanteios foi de 9,4 por jogo.
>> Aposte em Odds de 1.49 na BetMGM
O estilo ofensivo do Flamengo, aliado à necessidade do Internacional buscar o ataque, deve aumentar o número de jogadas de linha de fundo e consequentemente, escanteios.
Palpite 5: Mais de 0.5 gol no 1º tempo
Historicamente, Flamengo x Internacional começa com ritmo acelerado, principalmente em jogos de mata-mata. Nos últimos 10 confrontos, 8 tiveram pelo menos um gol na primeira etapa.
>> Aproveite as Odds de 1.46 da Superbet
O estilo ofensivo de ambas as equipes e a importância de abrir vantagem cedo tornam essa aposta de under/over bem provável.
Outros mercados para apostar em Flamengo x Internacional
Copa Libertadores da América
A Copa Libertadores da América entra em uma fase decisiva com os jogos de ida das oitavas de final, onde cada detalhe pode definir a permanência ou a eliminação das equipes.
Nesta rodada, São Paulo x Atlético Nacional e Palmeiras x Universitario também prometem grande intensidade, com brasileiros tentando manter o bom retrospecto recente na competição.
A importância da rodada vai além do placar imediato: conquistar um bom resultado agora significa mais tranquilidade para o jogo de volta, enquanto tropeços podem obrigar as equipes a arriscar tudo fora de casa.
Próximas partidas pela Libertadores
- Fortaleza x Velez Sarsfield – 12/08/2025 – 19:00;
- Atletico Nacional x São Paulo – 12/08/2025 – 21:30;
- Peñarol x Racing Club – 12/08/2025 – 21:30;
- Cerro Porteño x Estudiantes – 13/08/2025 – 19:00;
- Botafogo x LDU – 14/08/2025 – 19:00;
- Libertad x River Plate – 14/08/2025 – 21:30;
- Universitario x Palmeiras – 14/08/2025 – 21:30.
Flamengo - Precisa comprovar o favoritismo em casa
O Flamengo chega para o duelo contra o Internacional vivendo um momento de confiança, embalado por duas vitórias consecutivas, incluindo uma classificação na Copa do Brasil diante do Atlético-MG fora de casa. A equipe de Filipe Luís busca impor seu favoritismo no Maracanã.
Para este confronto, o Rubro-Negro tem desfalques importantes como Arrascaeta, Pulgar e Danilo, mas conta com nomes decisivos como Pedro, artilheiro da temporada, e Lino, que vem se destacando pelo lado esquerdo.
Nos últimos cinco jogos, o Flamengo venceu três, empatou um e perdeu apenas uma vez, mostrando consistência e boa capacidade de reação. As vitórias sobre Atlético-MG e Mirassol confirmam a força da equipe.
>> Confira mais previsões para apostar no Flamengo hoje
Últimos resultados do Flamengo
- Flamengo 2 x 1 Mirassol – Brasileirão – Série A – 09/08/2025;
- Atlético-MG 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil – 06/08/2025;
- Ceará 1 x 1 Flamengo – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;
- Flamengo 0 x 1 Atlético-MG – Copa do Brasil – 31/07/2025;
- Flamengo 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão – Série A – 27/07/2025.
Internacional - Tem time, falta por em prática
O Internacional vive um momento de oscilação, mas mostrou força na última partida ao vencer o RB Bragantino fora de casa. O time tem qualidade técnica e nomes experientes, mas ainda busca maior regularidade para transformar boas atuações em uma sequência positiva.
Para esta partida contra o Flamengo, o técnico Roger Machado não poderá contar com peças importantes, como Johan Carbonero, Óscar Romero, Fernando, Gabriel Mercado e Lucca Drummond.
Nos últimos cinco jogos, o Colorado somou uma vitória, dois empates e duas derrotas. O destaque recente foi o triunfo por 3 a 1 sobre o RB Bragantino, que quebrou uma sequência sem vitórias. No entanto, o time ainda convive com tropeços, e precisará manter a intensidade para superar o Flamengo no Maracanã.
>> Confira mais previsões para apostar no Internacional hoje
Últimos resultados do Internacional
- RB Bragantino 1 x 3 Internacional – Brasileirão – Série A – 09/08/2025;
- Fluminense 1 x 1 Internacional – Copa do Brasil – 06/08/2025;
- Internacional 1 x 2 São Paulo – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;
- Internacional 1 x 2 Fluminense – Copa do Brasil – 30/07/2025;
- Internacional 1 x 1 Vasco da Gama – Brasileirão – Série A – 27/07/2025.
Melhores plataformas para apostar na Libertadores
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
O histórico recente entre Flamengo e Internacional mostra um duelo equilibrado, marcado por partidas intensas. Além de ser um dos mais aguardados para quem busca um palpite para Flamengo x Internacional com base em confrontos anteriores.
Veja as últimas partidas de Flamengo x Internacional para você apostar nas melhores casas de apostas:
- Flamengo 1 x 1 Internacional – Brasileirão – Série A – 29/03/2025;
- Flamengo 3 x 2 Internacional – Brasileirão – Série A – 01/12/2024;
- Internacional 1 x 1 Flamengo – Brasileirão – Série A – 30/10/2024;
- Flamengo 0 x 0 Internacional – Brasileirão – Série A – 26/08/2023;
- Internacional 2 x 1 Flamengo – Brasileirão – Série A – 29/04/2023.
Escalações das equipes para a Libertadores
Com estilos de jogo distintos e desfalques importantes em ambos os lados, Flamengo x Internacional promete um duelo equilibrado e de alta intensidade pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Veja as escalações de Flamengo e Internacional logo abaixo:
Flamengo
Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo deve manter o esquema 4-2-3-1, explorando a movimentação de seus atacantes e a troca de passes pelo meio. Mesmo sem Arrascaeta, Erick Pulgar, Nicolás De La Cruz e Danilo, o time conta com nomes decisivos para manter o padrão ofensivo.
- Goleiro: Rossi;
- Defensores: Sandro, Léo Pereira, L. Ortiz, Emerson;
- Meio-campistas: Allan, Jorginho, Saúl;
- Pontas: Lino, Plata;
- Centroavante: Pedro.
Internacional
O técnico Roger Machado também deve adotar o 4-2-3-1, apostando no talento de Alan Patrick e na presença de área de Borré. A equipe terá ausências como Carbonero, Óscar Romero, Fernando, Gabriel Mercado e Lucca Drummond, mas mantém jogadores experientes para sustentar o plano de jogo.
- Goleiro: Rochet;
- Defensores: Bernabei, Gabriel, Vitão, Aguirre;
- Meio-campistas: T. Maia, B. Henrique, Alan Patrick;
- Pontas: Wesley, Tabata;
- Centroavante: Borré.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- O Flamengo venceu 4 dos últimos 5 jogos como mandante contra o Internacional;
- O Internacional marcou em 7 dos últimos 8 confrontos contra o Flamengo;
- Em 5 dos últimos 7 duelos entre as equipes, ambos os times balançaram as redes;
- O Flamengo marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos no Maracanã;
- Em 4 dos últimos 5 confrontos no Maracanã, houve gol no primeiro tempo.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Flamengo x Internacional pela Libertadores?
O jogo entre Flamengo x Internacional pela Libertadores será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira dia 13.
Onde assistir Flamengo x Internacional?
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada e na Globo, garantindo que o torcedor acompanhe todos os lances, onde quer que esteja.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Pelas estatísticas recentes e pelo fator casa, o Flamengo entra como favorito, mas o Internacional tem histórico de bons resultados fora e pode surpreender.
Recado do autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente