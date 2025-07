Botafogo x RB Bragantino: Palpite, Escalação e Onde Assistir

O jogo entre Botafogo x RB Bragantino marca um dos confrontos mais interessantes das oitavas de final da Copa do Brasil 2025. A partida acontece nesta terça-feira, 29 de julho, às 19h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



O Botafogo chega embalado após boa campanha no Brasileirão, enquanto o RB Bragantino tenta se recuperar de atuações irregulares para seguir vivo na competição nacional. O duelo vale vaga nas quartas de final e, por isso, promete intensidade máxima dos dois lados.



A Br4Bet está entre as melhores casas de apostas para este confronto, oferecendo odds super competitivas para o mata-mata! Continue lendo para conferir as estatísticas de Botafogo x RB Bragantino, prováveis escalações, odds e o melhor palpite para RB Bragantino x Botafogo para apostar com confiança!



Melhores Odds para Botafogo x RB Bragantino na Copa do Brasil



O confronto entre Botafogo x RB Bragantino promete fortes emoções nesta terça-feira. Em jogo, uma vaga nas quartas de final, e as casas de apostas já definiram suas cotações para o duelo no Estádio Nilton Santos.



Se você quer encontrar os melhores valores para apostar com inteligência, confira abaixo as melhores odds disponíveis para este embate.



Casa de Apostas

Vitória do Botafogo

Empate

Vitória do Bragantino

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet

1.54 3.75 6.00 2.14 2.10

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Botafogo x RB Bragantino



A seguir, separei cinco palpites de valor com base no desempenho recente das equipes, estatísticas de Botafogo x RB Bragantino e nas odds oferecidas pelas melhores casas de apostas.



Dupla chance: Botafogo ou empate



O Botafogo venceu ou empatou 24 dos últimos 40 jogos, e especialmente jogando em casa tem sido muito consistente, com destaque para as 8 vitórias nos últimos 9 jogos como mandante contra o RB Bragantino. Esse retrospecto mostra que o time de Davide Ancelotti sabe se impor no Nilton Santos.



O Bragantino perdeu 4 dos últimos 6 jogos e mostrou fragilidade defensiva, sofrendo o primeiro gol em 3 dos últimos 4 confrontos. Apostar em "Botafogo ou empate" é jogar com segurança a favor do mandante e contra a má fase visitante.







Menos de 2.5 gols na partida



O mercado de menos de 2.5 gols tem sido certeiro para o Fogão: foram 7 jogos seguidos com essa linha batida. Nos confrontos diretos, esse palpite também tem sido lucrativo, 3 dos últimos 4 jogos terminaram com no máximo dois gols.



Além disso, mesmo com ataque forte, os dois times têm números ofensivos moderados (Botafogo com média de 1.1 gol e Bragantino com 1.26) e costumam travar duelos mais estratégicos. Portanto, esse palpite tem grande valor.







Ambos marcam: Sim



Apesar da solidez defensiva do Botafogo, o Bragantino teve ambos marcam em 4 dos últimos 5 jogos, além de média ofensiva superior a 1 gol por partida. Isso indica que a equipe paulista costuma buscar o resultado mesmo fora de casa.



Com isso, e considerando que o Botafogo também marcou em boa parte de seus últimos jogos, o palpite “ambos marcam” se torna viável, especialmente para quem busca odds mais ousadas.





Arthur Cabral para marcar a qualquer momento



O centroavante tem sido a principal referência ofensiva do Botafogo. Além de sua presença física e precisão, ele já se destacou nos últimos jogos e é o cobrador oficial de pênaltis (Botafogo converteu 4 de 6).



Diante de uma defesa que tem sofrido gols com frequência (Bragantino sofreu 1.03 por jogo), Arthur deve ter boas chances de balançar as redes. Se você busca um palpite em artilheiro, esse é o nome.





Mais de 4.5 escanteios para o RB Bragantino



O Bragantino tem uma média de 5.47 escanteios por jogo, número alto que reflete o estilo de jogo ofensivo e vertical da equipe. Mesmo fora de casa, costuma pressionar e buscar o gol.



Considerando que o Botafogo cede espaços pelas laterais, é provável que o Bragantino repita sua média e passe dos 4 cantos. Uma aposta segura e com valor estatístico alto.



Outros mercados para apostar em Botafogo x RB Bragantino







Copa do Brasil



A Copa do Brasil 2025 entra em sua fase mais decisiva com o início dos confrontos de ida das oitavas de final. Após eliminatórias emocionantes e algumas decisões nos pênaltis, como Vasco x Operário e CRB x Santos, agora restam apenas 16 clubes na briga por uma das taças mais cobiçadas do futebol nacional. Com formato mata-mata, a margem para erro é mínima, o que torna cada lance ainda mais valioso.



Entre os confrontos mais esperados da rodada estão os clássicos Internacional x Fluminense, Corinthians x Palmeiras e São Paulo x Flamengo, que devem atrair grande atenção do público. Mas também há duelos de surpresa e equilíbrio, como Botafogo x RB Bragantino e Bahia x Retrô, com times em bom momento tentando surpreender.



Avançar às quartas representa não só prestígio esportivo, mas também um ganho financeiro importante. Por isso, a rodada de ida é essencial para construir uma vantagem, especialmente para quem joga em casa. Emoção não vai faltar nesta fase da Copa do Brasil.



Próximas partidas pela Copa do Brasil



CSA x Vasco – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Bahia x Retrô FC – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Cruzeiro x CRB – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Internacional x Fluminense – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Corinthians x Palmeiras – Copa do Brasil – 30/07/2025;



São Paulo x Athletico-PR – Copa do Brasil – 31/07/2025;



Flamengo x Atlético-MG – Copa do Brasil – 31/07/2025.



Botafogo - Tem o favoritismo a favor



O palpite Botafogo ganha força pelo momento sólido vivido pela equipe carioca. O Botafogo chega para este duelo com moral elevada e bons números defensivos. Comandado por Davide Ancelotti, o time está invicto há quatro jogos no Brasileirão, somando duas vitórias e dois empates.



Jogando no Estádio Nilton Santos, onde acontece o confronto das oitavas da Copa do Brasil, o Botafogo tem se mostrado muito forte, o que justifica o favoritismo no duelo Botafogo x RB Bragantino.

Entre os principais destaques da equipe, Arthur Cabral assume papel central no ataque, enquanto Allan e Newton dominam o meio-campo com consistência. Até aqui, somente Artur é desfalque, no restante não há desfalques confirmados e o time deve vir completo para buscar a vitória.



Últimos resultados do Botafogo



Botafogo 1 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



Sport Recife 0 x 1 Botafogo – Brasileirão Série A – 20/07/2025;



Botafogo 0 x 0 Vitória – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



Vasco da Gama 0 x 2 Botafogo – Brasileirão Série A – 12/07/2025;



Palmeiras 1 x 0 Botafogo – Copa do Mundo de Clubes – 28/06/2025.



RB Bragantino - Será que consegue repetir a última vitória



O RB Bragantino chega para o confronto da Copa do Brasil com a moral de ter vencido o Botafogo no último duelo entre eles pelo Brasileirão, por 1 x 0, mas o cenário agora é bem diferente. A vitória foi em casa, e fora de seus domínios o Massa Bruta vem enfrentando grandes dificuldades: são três derrotas consecutivas, para Fortaleza, Flamengo e Vitória.



A equipe também sofreu gols em todos esses jogos e não vence fora desde o duelo contra o Corinthians, no dia 13 de julho. A fase inspira cautela para quem busca um palpite RB Bragantino mais seguro.

No aspecto técnico, o time segue apostando no entrosamento entre Eduardo Sasha e Jhon no meio e ataque, além da velocidade de Lucas Barbosa. No entanto, o Bragantino pode chegar pressionado por desfalques, como Capixaba ou pela oscilação no setor defensivo, que sofreu 9 gols nos últimos 5 jogos.



Últimos resultados do RB Bragantino



Fortaleza 3 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



RB Bragantino 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 23/07/2025;



Vitória 1 x 0 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 20/07/2025;



RB Bragantino 2 x 2 São Paulo – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



Corinthians 1 x 2 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 13/07/2025.



Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



A seguir, veja o resumo dos duelos mais recentes entre as equipes e entenda como esse histórico pode influenciar o seu palpite para Botafogo x RB Bragantino.



RB Bragantino 1 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 12/04/2025;



Brasileirão Série A – 12/04/2025; RB Bragantino 0 x 1 Botafogo – Brasileirão Série A – 26/10/2024;



Brasileirão Série A – 26/10/2024; Botafogo 2 x 1 RB Bragantino – Brasileirão Série A – 26/06/2024;



Brasileirão Série A – 26/06/2024; RB Bragantino 1 x 1 Botafogo – Copa Libertadores – 13/03/2024;



Copa Libertadores – 13/03/2024; Botafogo 2 x 1 RB Bragantino – Copa Libertadores – 06/03/2024.

Escalações das equipes para a Copa do Brasil



Para o duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Botafogo e RB Bragantino vão a campo com força máxima. As duas equipes devem manter as estruturas táticas recentes e escalar seus principais jogadores. Veja abaixo as prováveis escalações de Botafogo x RB Bragantino.



Botafogo



Davide Ancelotti deve manter a formação 4-2-3-1, com Arthur Cabral na referência e Nathan como peça de velocidade pela direita. A dupla Allan e Newton segue como base no meio de campo, com Correa na armação.



Goleiro: John;



John; Defensores: Alex Telles, Barboza, Kaio e Vitinho;



Alex Telles, Barboza, Kaio e Vitinho; Meio-campistas: Allan, Newton, Montoro, Correa e Nathan;



Allan, Newton, Montoro, Correa e Nathan; Atacante: Arthur Cabral.



RB Bragantino



O técnico Pedro Caixinha mantém Sasha centralizado no ataque, com Mosquera e L. Barbosa nas pontas. A equipe mantém o estilo de transição rápida e marcação por pressão no meio de campo, formado por Jhon, Gabriel e Ramires.



Goleiro: Cleiton;



Cleiton; Defensores: G. Lopes, Rodríguez, Marques e Hurtado;



G. Lopes, Rodríguez, Marques e Hurtado; Meio-campistas: J hon, Gabriel e Ramires;



hon, Gabriel e Ramires; Atacantes: Mosquera, Sasha e L. Barbosa.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Em 7 dos últimos 7 jogos do Botafogo, tivemos menos de 2.5 gols, o que aponta para partidas mais truncadas;

A média de gols sofridos do Botafogo é de apenas 0.85, contra 1.03 do Bragantino;

O Bragantino tem média maior de escanteios (5.47 contra 4.51), o que pode indicar valor em apostas nesse mercado;

Nas finalizações, os dois times são próximos: 12.76 chutes por jogo para o Botafogo e 13.23 para o Bragantino;

Jogando em casa, o Botafogo venceu o RB Bragantino nas últimas 4 partidas consecutivas.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Botafogo x RB Bragantino pela Copa do Brasil?



A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, casa do Botafogo, nesta terça-feira, 29 de julho, às 19h, válida pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.



Onde assistir Botafogo x RB Bragantino?



Você poderá assistir ao vivo através da SporTV ou Premiere, serviços de streaming que possuem os direitos de transmissão desta fase da Copa do Brasil 2025.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Botafogo é o favorito, principalmente pelo fator casa e pela boa sequência recente. As principais casas de apostas indicam favoritismo com odds abaixo de 1.60 para a vitória alvinegra.



Recado do autor



