Se você está em busca de fazer apostas mais estratégicas e da melhor maneira possível, entender bem os mercados de escanteios pode ser uma grande vantagem. Os palpites de escanteios estão ganhando cada vez mais popularidade, principalmente entre apostadores que preferem previsões baseadas em estatísticas e padrões de jogo.



Esse tipo de aposta oferece a chance de você explorar algo além do resultado final, focando no número de escanteios durante a partida, o que muitas vezes pode ser mais previsível do que tentar acertar o vencedor. Entre as melhores casas de apostas do mundo, algumas plataformas se destacam por oferecer mercados variados para palpite de escanteios, como a SuperBet.



Se você quer se especializar em palpites de escanteios, conhecer essas plataformas que oferecem as melhores oportunidades é essencial. Portanto, confira os detalhes sobre o mercado de escanteios e saiba como aproveitar ao máximo suas apostas.



Os melhores Palpites Escanteios para esta semana



Se você está em busca dos melhores sites de aposta com palpites de escanteio para hoje, está no lugar certo. A análise de escanteios é uma excelente forma de encontrar apostas vantajosas, especialmente em jogos com equipes que tendem a pressionar muito no ataque. Veja alguns palpites:



Palpite 1: Mais de 10.5 escanteios - Itália vs Bélgica



Esse palpite se baseia no estilo de jogo ofensivo de ambos os times. Tanto a seleção da Itália quanto a seleção belga têm uma média alta de cruzamentos e posse de bola no ataque, o que geralmente resulta em mais escanteios. Além disso, os últimos cinco jogos entre eles apresentaram uma média de mais de 10 escanteios, tornando a aposta bem fundamentada.







Palpite 2: Menos de 9 escanteios - Equador vs Paraguai



Já neste jogo, a expectativa é de menos escanteios, pois tanto o Equador quanto o Paraguai costumam adotar uma postura mais defensiva. Nos últimos três confrontos diretos, a média de escanteios foi abaixo de 10, com ambos os times focando mais em se defender e jogar no contra-ataque.







Palpite 3: Time E mais de 5 escanteios - Israel vs França



A seleção da França costuma utilizar bastante os lados do campo e, especialmente quando joga em fases de grupo, esse estilo de jogo resulta em uma alta média de escanteios a seu favor. Nos últimos jogos em casa, o time conseguiu mais de 5 escanteios por partida, o que torna esse palpite muito interessante para hoje.







Palpites em escanteios para competições com equipes brasileiras



Busque sempre os times que jogam de forma ofensiva, com foco em cruzamentos e posse de bola, o que geralmente resulta em muitos escanteios. Aqui estão os melhores palpites escanteios para esta semana, com base em estatísticas recentes e comportamento das equipes.



Competição Palpite

Escanteios

Odds

Casa de aposta

Brasileirão Juventude x Palmeiras Mais de 10.5 2.25 SuperBet Brasileirão Internacional x Grêmio Menos de 10 2.10 bet365 Copa do Brasil Corinthians x Flamengo Mais de 9 1.49 Betmotion Libertadores Botafogo x Peñarol Mais de 9.5 1.87 Betano

Copa do Brasil - Mais de 9 escanteios



Na Copa do Brasil, os jogos tendem a ser bastante competitivos, especialmente em fases mais avançadas, como agora que está nas semifinais da competição. As equipes brasileiras costumam jogar de maneira intensa e ofensiva, resultando em muitos escanteios. Em disputas eliminatórias, quando o resultado está apertado, é comum que os times aumentem a pressão nos minutos finais, o que também favorece uma alta quantidade de escanteios.



Brasileirão Série A - Mais de 10.5 escanteios



No Brasileirão Série A, as equipes são conhecidas por um estilo de jogo ofensivo, principalmente nos confrontos entre times do topo da tabela contra quem está no famoso z4 (zona de rebaixamento).

O equilíbrio técnico entre as equipes faz com que jogos tenham muitas jogadas de ataque e cruzamentos, o que gera mais escanteios. Times como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, por exemplo, possuem laterais ofensivos que contribuem para esse número elevado de escanteios.



Brasileiro Série B - Menos de 9.5 escanteios



Já na Série B, o nível técnico dos jogos é um pouco mais baixo, e as equipes costumam adotar um estilo de jogo mais cauteloso e defensivo. Isso pode resultar em uma menor quantidade de escanteios, principalmente em jogos travados no meio de campo. Além disso, os times priorizam geralmente a marcação, limitando as investidas ofensivas.



Copa Sul-Americana - Mais de 8.5 escanteios



A Copa Sul-Americana envolve times de diferentes países e estilos de jogo, tornando os confrontos imprevisíveis. No entanto, as equipes brasileiras, que costumam ser mais agressivas em competições internacionais, muitas vezes pressionam seus adversários, principalmente em jogos em casa. Isso, aliado a jogos eliminatórios e tensos, costuma gerar um bom número de escanteios.



Copa Libertadores - Mais de 9.5 escanteios



Na Libertadores, tanto os times brasileiros quanto estrangeiros, principalmente os argentinos, adotam uma postura mais ofensiva, especialmente quando jogam em casa. As partidas, por serem decisivas e de alto nível, costumam ser muito disputadas, com as equipes buscando o ataque constantemente, resultando em mais escanteios. O fator “pressão da torcida” pode influenciar a intensidade do jogo e o número de escanteios.



Palpites para hoje nas principais competições europeias



Aqui estão os palpites para as principais competições europeias de hoje, levando em consideração o contexto das equipes, o momento de cada time e o estilo de jogo predominante em cada torneio.



Champions League - Paris Saint-Germain x PSV



No confronto entre PSG e PSV no dia 22 de outubro, o time francês entra como favorito jogando em casa, especialmente com seu forte elenco ofensivo, incluindo Dembélé e Marco Asensio. No entanto, o PSV tem um ataque perigoso e costuma marcar mesmo contra adversários fortes, o que torna plausível esperar que ambas as equipes gerem bastantes escanteios. O PSG, no entanto, deve prevalecer com sua superioridade técnica e o apoio da torcida no Parc des Princes, sendo assim, um palpite de escanteios para hoje interessante seria em mais de 8 na partida.







Liga Europa - Roma x Dínamo de Kiev



No jogo entre Roma e Dínamo de Kiev, marcado para o dia 24 de outubro, a equipe do craque Paulo Dybala, jogando em casa, tende a adotar uma postura mais pragmática e controlada. O time da Roma é conhecido por focar em resultados seguros, especialmente em competições eliminatórias como a Liga Europa. A Roma tem uma defesa sólida, e o Dínamo de Kiev provavelmente terá dificuldades em furar o bloqueio italiano. Assim, a expectativa é de uma vitória da Roma em um jogo com poucos escanteios, sendo um bom palpite de escanteio para amanhã, menos de 10 na partida.







Outras competições europeias para apostar em escanteios



Aqui estão algumas das principais competições europeias para apostar em escanteios. As ligas europeias têm diferentes estilos de jogo, e o número de escanteios pode variar dependendo das características de cada campeonato. Abaixo, destaco as principais competições e algumas dicas sobre como o mercado de escanteios costuma se comportar em cada uma:



Campeonato Francês (Ligue 1): na Ligue 1, equipes ofensivas como o PSG costumam gerar muitos escanteios, especialmente quando enfrentam times menores que se fecham na defesa;



na Ligue 1, equipes ofensivas como o PSG costumam gerar muitos escanteios, especialmente quando enfrentam times menores que se fecham na defesa; Campeonato Inglês (Premier League): a intensidade da Premier League leva a muitos cruzamentos e ataques pelas pontas, resultando em uma alta média de escanteios, principalmente em jogos equilibrados;



a intensidade da Premier League leva a muitos cruzamentos e ataques pelas pontas, resultando em uma alta média de escanteios, principalmente em jogos equilibrados; Campeonato Espanhol (La Liga): na La Liga, o foco na posse de bola e no jogo centralizado faz com que o número de escanteios seja geralmente mais baixo em comparação com outras ligas;



na La Liga, o foco na posse de bola e no jogo centralizado faz com que o número de escanteios seja geralmente mais baixo em comparação com outras ligas; Campeonato Italiano (Serie A): no campeonato italiano, o estilo tático e defensivo dos times italianos resulta em menos escanteios, já que as equipes preferem jogar de forma mais centralizada;



no campeonato italiano, o estilo tático e defensivo dos times italianos resulta em menos escanteios, já que as equipes preferem jogar de forma mais centralizada; Campeonato Alemão (Bundesliga): a Bundesliga é uma liga dinâmica, com jogos abertos e transições rápidas, o que faz com que as equipes gerem uma alta quantidade de escanteios;



a Bundesliga é uma liga dinâmica, com jogos abertos e transições rápidas, o que faz com que as equipes gerem uma alta quantidade de escanteios; Champions League: a competitividade leva os times a explorarem as laterais e cruzamentos, especialmente em jogos decisivos, aumentando o número de escanteios;



a competitividade leva os times a explorarem as laterais e cruzamentos, especialmente em jogos decisivos, aumentando o número de escanteios; Liga Europa: a variedade de estilos na Liga Europa favorece partidas equilibradas, com muitas jogadas pelas laterais e, consequentemente, uma boa média de escanteios.



5 Dicas para os melhores palpites de escanteios no futebol



Abaixo, seguem cinco dicas valiosas para aumentar suas chances de sucesso nesse tipo de aposta:



Analise o estilo de jogo das equipes: times com foco em jogadas pelas laterais e que cruzam muito a bola costumam gerar mais escanteios. Estude a forma como cada time joga, especialmente os ataques pelas pontas;

Observe o comportamento defensivo dos adversários: equipes que se fecham na defesa e jogam recuadas costumam ceder mais escanteios, pois os adversários acabam pressionando e buscando finalizações que resultam em escanteios;

Fatores climáticos e condições de jogo: condições de tempo adversas, como chuva forte, podem aumentar o número de escanteios devido a cruzamentos e chutes bloqueados. Fique atento às previsões antes de apostar;

Importância do jogo: em partidas decisivas, os times tendem a arriscar mais, principalmente nos minutos finais. Jogos de mata-mata ou finais costumam ter mais escanteios do que jogos de fase de grupos ou pontos corridos;

Acompanhe estatísticas de escanteios anteriores: analisar o histórico de escanteios das equipes é fundamental. Times que regularmente têm uma média alta de escanteios são mais confiáveis para esse tipo de aposta.



Perguntas frequentes



Onde posso assistir ao jogo em que fiz meu palpite de Escanteio?



Em plataformas de apostas como bet365 e SuperBet, que oferecem transmissão ao vivo para alguns jogos.



Onde devo fazer meus palpites de Escanteios hoje?



Você pode fazer seus palpites de escanteios em sites como SuperBet, Betnacional e bet365, que oferecem mercados completos para escanteios. Sem contar que são casas de apostas licenciadas pelo Brasil, sendo muito seguras.



Devo usar meu bônus para fazer palpites de Escanteios?



Sim, utilizar seu bônus em apostas de escanteios pode ser uma ótima estratégia para maximizar sua banca inicial.



