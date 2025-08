Botafogo x Cruzeiro: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite Botafogo x Cruzeiro, veja as escalações, estatísticas, dicas e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Botafogo x Cruzeiro se enfrentam neste domingo, 03/08/2025, às 16h, pela 18ª rodada do Brasileirão Série A. O Fogão tenta voltar ao G4 após oscilar nas últimas rodadas, enquanto a Raposa, vice-líder da competição, busca manter a perseguição ao Flamengo na ponta da tabela. O confronto é direto e pode mexer com a parte de cima da classificação.



Continue comigo para ver o palpite para Botafogo x Cruzeiro, as escalações prováveis, estatísticas do duelo e onde assistir ao jogo. E atenção, a Br4bet está com odds muito competitivas para esse clássico nacional!



Melhores Odds para Botafogo x Cruzeiro no Brasileirão



Se você está de olho em Botafogo x Cruzeiro para fazer sua aposta na 18ª rodada, vale conferir as melhores odds disponíveis nas principais plataformas. Abaixo, selecionei as odds atualizadas nas melhores casas de apostas para você apostar com confiança:

Casa de Apostas

Vitória do Botafogo

Empate

Vitória do Cruzeiro

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2.5 Gols

Br4bet 2.08 3.00 3.75 2.12 2.50 Multibet 2.14 3.14 3.80 2.15 2.50 Esportes da Sorte 2.15 3.21 3.67 2.37 2.07 EstrelaBet 2.12 3.10 3.75 2.50 2.12

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Botafogo x Cruzeiro



Está buscando os melhores mercados para apostar em Botafogo x Cruzeiro? Com base nas estatísticas de Botafogo x Cruzeiro e nas escalações prováveis, separei 5 palpites com alto potencial para essa partida equilibrada da Série A. Confira as melhores opções:



Menos de 9 escanteios na partida



O Botafogo tem média de 4.59 escanteios por jogo e o Cruzeiro, 6.18. Somados, o total não passa muito da linha de 10, e levando em conta que ambos costumam jogar com mais paciência e toque de bola, a tendência é de menos jogadas forçadas pela linha de fundo.



>> Odds em escanteio de 1.95 na Br4Bet



Além disso, em partidas com menos gols e menos risco, como indicam as estatísticas, o número de escanteios também costuma cair. É uma aposta alternativa, mas com grande valor se você quer explorar mercados diferentes nos seus palpites de Botafogo x Cruzeiro.







Primeiro cartão para o Botafogo



O Botafogo comete mais faltas médias e tem uma média de 2.36 cartões por jogo, acima dos 2.16 do Cruzeiro. Jogando em casa, sob pressão da torcida, a equipe tende a iniciar a partida mais intensa.



>> Aproveite excelentes Odds na Multibet



Se considerarmos o estilo reativo do Cruzeiro e a abordagem mais vertical do Botafogo, a chance do primeiro cartão sair para os mandantes é relevante. Um mercado alternativo com bom retorno para quem aposta em comportamento tático.







Gol de Kaio Jorge a qualquer momento



O atacante do Cruzeiro é o artilheiro da Série A 2025 com 13 gols, e sua média de finalizações e participação no ataque é uma das mais altas do campeonato.



>> Aposte com Odds elevadas na Esporte da Sorte



Com a defesa do Botafogo cedendo espaço no segundo tempo e sofrendo 18 gols na temporada, apostar em Kaio Jorge marcando é uma opção ofensiva com grande valor e odds geralmente atrativas.







Botafogo marca primeiro



O Botafogo abriu o placar em 20 de 42 jogos na temporada, um número expressivo que reforça sua característica de iniciar as partidas com intensidade. Sem contar que em muitos jogos fora de casa, a Raposa recua suas linhas e evita se expor, o que pode oferecer ao Botafogo o espaço necessário para marcar primeiro.



>> Promoções no Brasileirão é na Estrela Bet



Jogando no Estádio Nilton Santos, esse padrão se acentua: o time carioca venceu o 1º tempo em 9 dos últimos 10 jogos como mandante, mostrando que costuma impor o ritmo logo nos primeiros minutos, aproveitando o apoio da torcida e o fator casa.







Cruzeiro ou empate (dupla chance)



Esse é um ótimo palpite no Cruzeiro, porque a fase da Raposa é mais sólida: o time venceu ou empatou 18 dos últimos 20 jogos, enquanto o Botafogo caiu de rendimento nas últimas rodadas. Nos confrontos diretos, o Cruzeiro também leva vantagem: não perdeu em 10 jogos seguidos contra o Fogão.



>> Aposte com segurança na Hiperbet



Mesmo jogando fora, o Cruzeiro apresenta números consistentes, com média de 1.26 xG por jogo e uma defesa sólida que sofre só 0.79 gols em média. Essa é uma aposta segura para quem quer apostar com mais proteção no duelo Cruzeiro x Botafogo.







Outros mercados para apostar em Botafogo x Cruzeiro







Campeonato Brasileiro - Série A



A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2025 marca o fim do primeiro turno e chega com partidas que podem alterar significativamente a parte de cima e a de baixo da tabela.



O Flamengo segue como líder com 36 pontos e enfrenta o Ceará, fora de casa, em um duelo importante para manter a ponta. Logo atrás vem o Cruzeiro, com 34 pontos, que tem confronto direto contra o Botafogo, sexto colocado, em um dos jogos mais aguardados da rodada.



Além da briga por classificações de Botafogo x Cruzeiro, outro destaque é a artilharia: Kaio Jorge, do Cruzeiro, lidera com 13 gols, seguido por Arrascaeta (9) e Vegetti (8). A rodada promete movimentar o campeonato em todas as frentes: liderança, G4, zona de Sul-Americana e rebaixamento. É uma das mais decisivas até aqui, com muitos jogos que valem mais do que apenas três pontos.



Tabela de classificações do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Sport Recife x Bahia – 02/08/2025 – 16:00;



Mirassol x Vasco – 02/08/2025 – 18:30;



Fluminense x Grêmio – 02/08/2025 – 21:00;



Corinthians x Fortaleza – 03/08/2025 – 16:00;



Ceará x Flamengo – 03/08/2025 – 18:30;



Atlético-MG x RB Bragantino – 03/08/2025 – 18:30;



Vitória x Palmeiras – 03/08/2025 – 19:30;



Internacional x São Paulo – 03/08/2025 – 20:30;



Santos x Juventude – 04/08/2025 – 20:00.



Botafogo - Dá para almejar mais!



O Botafogo chega embalado para o confronto contra o Cruzeiro. A equipe soma cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, incluindo um 2 a 0 sobre o RB Bragantino na Copa do Brasil e um ótimo desempenho fora de casa contra Sport e Vasco. O time ocupa a 6ª colocação com 26 pontos, e se vencer pode colar de vez no G4, brigando diretamente por vaga na Libertadores.



Entre os destaques, estão a solidez defensiva e a boa fase recente de jogadores como Marlon Freitas e Savarino, que ajudam a manter a equipe estável mesmo em jogos apertados. Até o momento, não há informações de desfalques graves, o que garante ao técnico Davide Ancelotti uma base sólida para manter o bom momento na temporada.



A consistência nos resultados mostra que o Botafogo está pronto para almejar mais, especialmente com o apoio de sua torcida no Nilton Santos, sendo assim um ótimo palpite no Botafogo para essa partida contra o Cruzeiro.



Últimos resultados do Botafogo



Botafogo 2 x 0 RB Bragantino – Copa do Brasil – 29/07/2025;



Botafogo 1 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 26/07/2025;



Sport Recife 0 x 1 Botafogo – Brasileirão Série A – 20/07/2025;



Botafogo 0 x 0 Vitória – Brasileirão Série A – 16/07/2025;



Vasco da Gama 0 x 2 Botafogo – Brasileirão Série A – 12/07/2025.



Cruzeiro - Quer o título a qualquer custo



O Cruzeiro chega firme na vice-liderança do Brasileirão com 34 pontos em 17 jogos, e mostra que está totalmente comprometido em disputar o título da temporada. Mesmo após a derrota para o Ceará na última rodada, a equipe mantém ótimo desempenho geral.



A pressão pela liderança é real, o time está a apenas dois pontos do Flamengo, e o confronto direto com o Botafogo pode ser decisivo para seguir colado no topo. O elenco chega praticamente completo para a próxima rodada, sem desfalques relevantes confirmados, o que dá ao técnico força máxima para enfrentar o Botafogo fora de casa.



O principal destaque da equipe é Kaio Jorge, atual artilheiro da Série A com 13 gols, vivendo grande fase. Além dele, o meia Matheus Pereira tem sido peça-chave na criação das jogadas. O duelo contra o Botafogo é mais um passo importante nessa caminhada para o título.



Últimos resultados do Cruzeiro



Cruzeiro 0 x 0 CRB – Copa do Brasil – 30/07/2025;



Cruzeiro 1 x 2 Ceará – Brasileirão Série A – 27/07/2025;



Corinthians 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 23/07/2025;



Cruzeiro 4 x 0 Juventude – Brasileirão Série A – 20/07/2025;



Fluminense 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 17/07/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



No total de partidas de Botafogo x Cruzeiro, o retrospecto aponta 6 vitórias a Raposa, 8 empates e apenas 1 vitória do Glorioso, reforçando o favoritismo mineiro nesse clássico interestadual. Esses dados são essenciais para embasar qualquer palpite ou análise para o próximo duelo entre os clubes.



Botafogo 0 x 3 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 27/07/2024;



Cruzeiro 3 x 2 Botafogo – Brasileirão Série A – 14/04/2024;



Botafogo 0 x 0 Cruzeiro – Brasileirão Série A – 03/12/2023;



Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série A – 06/08/2023;



Cruzeiro 0 x 0 Botafogo – Brasileirão Série B – 12/10/2021.

Escalações das equipes para o Brasileirão



Botafogo e Cruzeiro devem manter o esquema tático 4-2-3-1, apostando em uma formação equilibrada entre meio e ataque. Ambas as equipes contam com força máxima e vão a campo com seus principais nomes. Veja as possíveis escalações de Botafogo x Cruzeiro para a partida:



Botafogo



O técnico Davide Ancelotti aposta em um sistema sólido defensivamente, com boa saída de bola pelos lados e um trio de meias responsáveis por acelerar o jogo ofensivo. Savarino segue como o articulador, enquanto A. Cabral é o homem de referência no ataque.



Goleiro: John;



Defensores: Telles, Barboza, Kaio, Vitinho;



Volantes: Newton, M. Freitas;



Meias: Montoro, Savarino, Artur;



Atacante: A. Cabral.



Cruzeiro



Comandado por Leonardo Jardim, o Cruzeiro aposta em uma formação que valoriza a posse e tem transição rápida. Matheus Pereira centraliza a criação e se conecta com os pontas Christian e Wanderson. Kaio Jorge, artilheiro da competição, é o grande nome no comando de ataque.



Goleiro: Cássio;



Defensores: Kaiki, Villalba, F. Bruno, Fagner;



Meio-campistas: L. Silva, L. Romero, M. Pereira;



Pontas: Wanderson, Christian;



Atacante: Kaio Jorge.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Botafogo abriu o placar em 20 de 42 jogos;

Cruzeiro sofreu o 1º gol em mais da metade dos jogos;

Ambos marcam aconteceu em 21 de 42 jogos do Botafogo;

Cruzeiro tem mais cartões: média de 2.74 por partida;

Botafogo tem média de 1.36 gols por jogo, enquanto o Cruzeiro marca 1.13 gols por partida.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Botafogo x Cruzeiro pelo Brasileirão?



O confronto entre Botafogo e Cruzeiro pela 18ª rodada do Brasileirão será realizado no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, na tarde do dia 03 de agosto, às 16h.



Onde assistir Botafogo x Cruzeiro?



Você pode assistir ao confronto ao vivo pelos canais Sportv e Premiere, com cobertura completa e narração especializada. A transmissão começa minutos antes da bola rolar.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Jogando em casa e com ótimo desempenho no 1º tempo, o Botafogo surge como favorito nas casas de apostas. A equipe carioca tem mais vitórias recentes e costuma impor ritmo no Nilton Santos, enquanto o Cruzeiro oscila fora de casa.

Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



*Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

