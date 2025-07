Guia Brasileirão 2025: Palpites, Estatísticas e Tabela

Confira o guia mais consistente do Brasileirão com tudo que você precisa saber sobre a liga mais disputada do planeta e as melhores odds

O Brasileirão Série A é um dos melhores e mais disputados campeonatos do mundo, e o torneio de 2025 traz ainda mais atrativos, incluindo nomes como Neymar e Depay. Ao longo de 38 rodadas, os 20 clubes lutam por diferentes objetivos, em jogos acirrados de norte a sul do país.



Aqui neste artigo, vou trazer um guia completo para fazer seus palpites no Brasileirão 2025: quem são as principais equipes favoritas ao título e os craques do torneio, como e onde apostar no campeonato, os melhores mercados e muito mais. Não deixe de acompanhar para ficar por dentro de tudo!

Odds para apostar nos jogos do Brasileirão Série A hoje







Principais equipes e craques do Brasileirão



O Brasileirão Série A tem como destaques principais o Flamengo e o Palmeiras, que sempre entram como favoritos, assim como o atual campeão Botafogo, que investiu muito dinheiro na última janela.



Times como Cruzeiro, Corinthians e Bahia podem conseguir resultados melhores neste campeonato com bons nomes como Gabigol, Depay e Erick Pulga, respectivamente. O Santos ganhou os holofotes pela volta de Neymar, mas uma das principais estrelas do Brasil na última década ainda é uma incógnita.



Flamengo



O time comandado por Filipe Luís foi campeão estadual e da Supercopa do Brasil, e mesmo fazendo uma Libertadores com dificuldades, é disparado um dos melhores times do Brasileirão. Não à toa, conseguiu bons resultados no Mundial e venceu o Chelsea de virada.



>> Apostar no Flamengo pela BetMGM.



A equipe estrelada tem nomes como Danilo, Rossi, Léo Ortiz, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Arrascaeta, artilheiro do Mengão na temporada. Por tudo isso, o Flamengo é um dos grandes favoritos a levar mais uma taça do Brasileirão Série A neste ano.



Palmeiras



A equipe de Abel Ferreira trouxe alguns nomes para reforçar o elenco, como Paulinho e Ramón Sosa, além de Vítor Roque, a grande decepção do ano. O time perderá Estevão para o Chelsea e ainda corre o risco de ver Richard Ríos se transferir para a Europa.



>> Apostar grátis no Palmeiras pela Esportes da Sorte.



Após perder o título paulista para o maior rival, o Palmeiras se recuperou na temporada e fez a melhor campanha na Libertadores e um ótimo Mundial. Portanto, o Verdão continua sendo um dos favoritos ao título brasileiro.



Cruzeiro



A Raposa começou o ano trocando de treinador e fez uma escolha acertada com Leonardo Jardim. Além disso, o Cruzeiro contratou muitos reforços, incluindo Gabigol, Fabrício Bruno, Fagner e Vilalba.

Juntando esses nomes a peças principais que já estavam no elenco, como Cássio, Matheus Pereira e Kaio Jorge, o Cruzeiro entra como destaque do Brasileirão e candidato ao título que não vem desde 2014.



>> Cruzeiro em campo? Aposte com bônus na Luvabet.



Corinthians



O Timão não chega como grande favorito ao título, é verdade, mas é um time que pode lutar pelas primeiras posições do Brasileirão Série A e tentar uma vaga direta na Libertadores. Agora sob o comando de Dorival Jr., o Corinthians pode sonhar grande.



Com nomes de destaque no futebol brasileiro como Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Ángel Romero, o Alvinegro de Parque São Jorge tem no papel um ótimo elenco para fazer bonito na competição.



>> Aposte no Corinthians com aposta protegida da Br4Bet.



Botafogo



O atual campeão passou por reformulações no comando técnico e no time que conquistou a Série A e a Libertadores em 2024. Após o Mundial, o Fogão mudou mais uma vez de treinador e trouxe o Davide Ancelotti, filho do técnico da seleção, para ficar à beira do campo.



O Botafogo tem em seu elenco nomes como David Ricardo, Santiago Rodriguez, Artur e Léo Linck. Após vencer o PSG no Mundial, o time da Estrela Solitária ganha moral para o restante da temporada e ir em busca do bicampeonato brasileiro.



>> Aproveite as SuperOdds para o Botafogo na Estrela Bet.

Como apostar no Brasileirão Série A: passo a passo



Apostar na Série A é muito simples e abaixo você verá o passo a passo completo para fazer seus palpites no Brasileirão com facilidade.



1. Faça seu cadastro



O primeiro passo é escolher uma casa de apostas licenciada no Brasil e fazer o seu cadastro. Para isso, você precisará informar dados como nome completo, CPF e endereço de e-mail. Depois, basta verificar a sua conta para começar a usá-la.



2. Estabeleça um orçamento inicial



Antes de realizar um depósito, estabeleça um valor para fazer os seus palpites no Brasileirão Série A. Isso ajudará você a não usar mais do que pode do seu orçamento mensal para fazer suas apostas e permitirá uma melhor gestão da sua banca.



3. Faça seu depósito



O próximo passo é fazer um depósito na casa de apostas em que fez o seu cadastro para poder começar a realizar seus palpites no Brasileirão. Analise bem a gestão da sua banca, escolha um dos métodos seguros disponíveis e defina o valor do depósito. Faça o pagamento e espere o valor ser creditado na sua conta.



4. Escolha a partida para o seu palpite



Vá até a seção do campeonato na casa de apostas e escolha uma partida da rodada para fazer seu palpite no Brasileirão Série A.



5. Analise o jogo e escolha o mercado de apostas



Faça uma análise do jogo e escolha um dos mercados de apostas disponíveis para fazer o seu palpite no Brasileirão. Você também pode usar o recurso “criar apostas” para adicionar vários mercados de um mesmo jogo no seu bilhete.



6. Selecione o valor do palpite e crie o seu boletim



Defina o valor que quer colocar nesse palpite e então crie o seu boletim de apostas. Após todos esses passos, basta aguardar para ver se a sua aposta foi ou não vencedora.



>> Conheça as melhores casas de apostas para apostar no Brasileirão Série A!



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão Série A







Melhores mercados de apostas no Brasileirão Série A



Há dezenas de mercados de apostas que você pode escolher para fazer os seus palpites no Brasileirão Série A. Porém, há sempre aqueles que se destacam mais e aqui você vai ver quais são as melhores opções.



1. Apostas em handicap asiático



As apostas em handicap asiático são excelentes para partidas em que há dois times com um grande desnível entre eles. Nesse mercado, a casa define uma vantagem ou desvantagem fictícia a uma das equipes, equilibrando o duelo e as odds. Algumas linhas de handicap asiático mais populares são +0.5 ou -1.25.







2. Apostas em total de gols (over/under)



O under/over é um bom mercado porque nele você pode acertar, independente de que time marque os gols. É possível escolher uma das linhas definidas pela casa de apostas e fazer seu palpite se a partida terá mais ou menos gols. Por exemplo, ao apostar no over 2.5 gols, você precisa que o jogo tenha três ou mais bolas na rede para acertar a sua aposta.







3. Apostas em resultado final



Aqui nesse mercado, você vai apostar em qual será o resultado da partida, que pode ser a vitória do mandante, vitória do visitante ou empate. Apesar de ser mais simples de entender, exige uma análise melhor do apostador, ainda mais considerando que o Brasileirão é cheio de surpresas.







4. Apostas em escanteios



Assim como no mercado de gols, você pode escolher uma das linhas de cantos definidas pela casa de apostas e fazer seu palpite se o jogo terminará com mais ou menos escanteios.

Por exemplo, ao apostar que a partida terá menos de 10.5 cantos, você precisa que o máximo de escanteios seja 10 para acertar o palpite no Campeonato Brasileiro.







5. Apostas em intervalo de gols



O mercado intervalo de gols (ou faixa de gols, dependendo do site) difere do over/under. No caso, você vai escolher uma das faixas de gols para a partida, como 0-2 gols. O seu palpite no Campeonato Brasileiro estará correto se a partida terminar com gols dentro desse intervalo. Caso o jogo tenha 3 ou mais bolas na rede, a aposta é perdida.







Apostas longo prazo Brasileirão



Além dos jogos do campeonato, você também pode fazer apostas de longo prazo no Brasileirão. Entre as mais populares estão os palpites para ganhar o título, para quem vai ser o artilheiro e quem será rebaixado.



Aposta Brasileirão Série A para o título



O mercado a longo prazo mais popular para fazer os palpites para o Brasileirão Série A hoje é quem vai ser campeão. As odds para esse mercado vão flutuando ao longo do campeonato, conforme o desempenho dos times.



Por isso, vale a pena avaliar o andamento do torneio para fazer a sua aposta no candidato ao título aproveitando as melhores odds.



Aposta Brasileirão Série A para artilharia



Outro mercado popular para fazer palpites hoje no Brasileirão é quem vai ser o artilheiro da Série A.



Nós temos grandes nomes que se destacam quando o assunto é colocar a bola no fundo da rede nesse campeonato, como Arrascaeta, Kaio Jorge, Vegetti e Yuri Alberto.



Aposta Brasileirão Série A para rebaixamento



As apostas em quem será rebaixado na Série A também são uma boa opção, já que não é incomum observar surpresas no Z4 ao final das 38 rodadas na tabela do Brasileirão.



As equipes que subiram da Série B costumam aparecer como favoritas ao rebaixamento, mas isso pode mudar no decorrer do torneio e vale a pena observar o desempenho dos times antes de fazer o seu palpite no Campeonato Brasileiro.



Dicas para apostar no Brasileirão Série A hoje



Fazer palpites no Brasileirão Série A hoje pode ser uma experiência divertida e emocionante, já que o nosso campeonato é um dos melhores do mundo. Para que você tenha mais chances, aqui vão algumas dicas para fazer suas apostas no torneio:



Escolha uma boa casa de apostas que seja licenciada no Brasil, tenha uma boa variedade de mercados em cada jogo e que traga opções de bônus para o torneio;



Estude bem o torneio, avalie estatísticas dos últimos anos e conheça bem as equipes nas quais pretende apostar;



Compare as odds para um mesmo mercado de uma partida entre diferentes casas de apostas para encontrar a melhor opção;



Sempre analise bem ambas as equipes antes de apostar em um jogo, para assim escolher o melhor ideal e aumentar as suas chances;



Caso resolva apostar ao vivo, assista o jogo e faça a análise do desempenho dos times em tempo real antes de criar seu bilhete e confirmar seu prognóstico do Brasileirão;



Faça uma boa gestão de banca e divida bem o valor disponível para apostar conforme a análise de cada partida. Não use um grande percentual do seu saldo em um único jogo;



Lembre-se de apostar com responsabilidade. Os palpites no Brasileirão Série A devem ser uma forma de diversão acima de tudo!



Conclusão: probabilidades e andamento do campeonato



O Campeonato Brasileiro é uma ótima opção para quem quer fazer apostas com emoção e se divertir ao mesmo tempo. São várias as possibilidades para realizar seus palpites no Brasileirão, como os mercados de longo prazo e em cada jogo.



Como tem sido comum nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras são sempre favoritos ao título, mas podemos ter algumas surpresas na parte de cima da tabela na corrida pela taça com os bons times do Cruzeiro e do Bragantino, e na luta contra o rebaixamento. Analise bem as opções e comece a apostar hoje no Brasileirão Série A 2025.



Perguntas frequentes



Quem é o atual campeão do Brasileirão?



O Botafogo é o atual campeão do Brasileirão. O time da Estrela Solitária conquistou seu terceiro título nacional e o primeiro na era dos pontos corridos.



Quem vai ganhar o Brasileirão 2025?



O Flamengo é o grande favorito das casas de apostas para ganhar o Brasileirão 2025 neste momento.



Onde assistir o Brasileirão?



A transmissão do Brasileirão Série A foi dividida entre várias plataformas e você pode assistir aos jogos pelo Grupo Globo (TV Globo, SporTV e Premiere), no streaming Prime Video, na TV Record e na CazéTV.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente