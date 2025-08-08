Fortaleza x Botafogo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Confira o palpite de Fortaleza x Botafogo com estatísticas e escalações de Fortaleza x Botafogo para apostar na Série A com mais confiança

O confronto deste sábado coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na tabela da Série A 2025. O Fortaleza aparece na 18ª colocação, precisando urgentemente reagir para sair da zona de rebaixamento. Já o Botafogo ocupa o 7º lugar e busca uma vitória para se aproximar do G6.



Essa diferença nas classificações de Fortaleza x Botafogo aumenta a pressão sobre o time cearense, enquanto o alvinegro vê uma oportunidade de consolidar sua campanha e mirar as primeiras posições.



Confira a seguir as melhores análises, escalações e estatísticas de Fortaleza x Botafogo, e veja onde encontrar odds competitivas em casas de apostas como a Betano para potencializar seus palpites.



Melhores Odds para Fortaleza x Botafogo no Brasileirão



Se você busca palpites de Fortaleza x Botafogo mais vantajosos, comparar as odds é importante para encontrar o melhor retorno possível. A seguir, preparei uma tabela com as cotações mais competitivas para o mercado 1X2.



Confira e veja onde vale mais a pena colocar seu investimento.



Casa de Apostas

Vitória do Fortaleza

Empate

Vitória do Botafogo

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2,5 Gols

Br4bet 2.60 2.75 3.00 1.86 2.25 Brazino 2.55 2.90 3.10 1.89 2.26 Multibet 2.66 2.83 3.10 1.95 2.30 bet365 2.45 3.00 3.20 1.95 2.25

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Botafogo



Se você quer aumentar suas chances de acerto no Botafogo x Fortaleza, analisar estatísticas e o momento das equipes é essencial, juntamente com a escolha das melhores casas de apostas. Abaixo, selecionei cinco palpites estratégicos com base no desempenho recente e no histórico do confronto.



Vitória do Botafogo com empate anula



Mesmo com a força do Fortaleza em casa, o Botafogo é um time competitivo e já mostrou capacidade de buscar pontos importantes fora.



O Fogão venceu 2 dos últimos 4 jogos fora e não perdeu para o Fortaleza nas últimas 2 visitas ao Castelão, o que torna o mercado de empate anula uma boa opção para quem acredita no momento alvinegro.







Ambas as equipes marcam



Fortaleza e Botafogo têm defesas instáveis nas últimas rodadas, mas ambos contam com ataques que conseguem encontrar espaços. O Botafogo balançou as redes em 4 dos últimos 5 jogos, enquanto o Fortaleza marcou em 3 dos últimos 4.



No retrospecto geral do Brasileirão, o Botafogo marcou e sofreu gols em 43% de seus jogos e o Fortaleza em 37%, mas o padrão mudou em confrontos diretos recentes: 3 dos últimos 4 jogos entre eles terminaram com gols para ambos os lados.







Mais de 1.5 gols



O histórico recente entre Fortaleza e Botafogo mostra placares movimentados, com times buscando o ataque. Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza tende a adotar postura ofensiva, enquanto o Botafogo, visando se manter na parte de cima, não deve se fechar.



Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, 4 terminaram com pelo menos 2 gols, enquanto o Botafogo teve o mesmo número. Em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, a linha de mais de 1.5 gols foi batida.







Mais de 8.5 escanteios no jogo



Fortaleza e Botafogo são equipes que exploram bastante as jogadas pelas laterais, gerando muitos escanteios. Com ambos buscando o resultado, o ritmo tende a ser acelerado e esse palpite em escanteios é uma boa opção.



O Fortaleza tem média de 5.2 escanteios por jogo, enquanto o Botafogo apresenta 4.9. Em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, essa linha de 8.5 escanteios foi ultrapassada.







Mais de 0.5 gols no 1º tempo



Mesmo que o empate no intervalo seja comum, a linha de pelo menos um gol nos primeiros 45 minutos é batida com frequência.



Nos últimos 10 jogos do Fortaleza, 8 tiveram gols no primeiro tempo. No caso do Botafogo, esse número também chega a 7 em 10, aumentando a probabilidade.



Outros mercados para apostar em Fortaleza x Botafogo







Campeonato Brasileiro - Série A



O Campeonato Brasileiro chega à sua 19ª rodada com o equilíbrio tomando conta da parte de cima e a tensão aumentando na luta contra o rebaixamento. Flamengo e Cruzeiro dividem a liderança com 37 pontos, mas o Palmeiras segue firme na perseguição. Já na parte de baixo, Fortaleza, Juventude e Sport Recife tentam reagir para escapar da zona vermelha.



Essa rodada é importante demais, pois marca o fechamento do primeiro turno, definindo quem entra na segunda metade da competição na disputa direta pelo título e quem precisará correr atrás para evitar a queda. Duelos como Fortaleza x Botafogo e Palmeiras x Ceará prometem impacto direto tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela.



Tabela de classificação do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



RB Bragantino x Internacional – 09/08/2025 – 18:30;



São Paulo x Vitória – 09/08/2025 – 18:30;



Flamengo x Mirassol – 09/08/2025 – 18:30;



Bahia x Fluminense – 09/08/2025 – 21:00;



Palmeiras x Ceará – 10/08/2025 – 16:00;



Vasco x Atlético-MG – 10/08/2025 – 16:00;



Cruzeiro x Santos – 10/08/2025 – 18:30;



Grêmio x Sport Recife – 10/08/2025 – 20:30;



Juventude x Corinthians – 11/08/2025 – 20:00.

Fortaleza - Pontuar em casa pode salvar do rebaixamento



O Fortaleza vive um momento de pressão no Brasileirão, ocupando a 18ª colocação com apenas 15 pontos conquistados em 17 jogos. A equipe de Renato Paiva vem de resultados irregulares, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, e sabe que precisa transformar o Castelão em um verdadeiro trunfo para escapar da zona de rebaixamento.



O fator casa pode ser determinante, já que, diante da torcida, o time costuma apresentar intensidade e volume ofensivo, especialmente com jogadores como B. López e Marinho abertos pelas pontas e por isso o palpite em escanteios que sugeri é uma excelente opção.



Na última rodada, o empate contra o Corinthians fora de casa mostrou competitividade, mas também evidenciou dificuldades para manter a vantagem. Pontuar contra o Botafogo no Castelão é fundamental para ganhar confiança e se aproximar dos adversários diretos na luta contra o Z-4.



Últimos resultados do Fortaleza



Botafogo - Dá para sonhar mais alto?



O Botafogo vive uma fase competitiva, ocupando a 7ª colocação do Brasileirão com 26 pontos, fruto de sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe apresenta um equilíbrio defensivo interessante, sofrendo apenas 10 gols até aqui, o que a coloca entre as melhores defesas da competição.



Entre os destaques, o técnico Davide Ancelotti aposta em um 4-2-3-1 que dá liberdade para Savarino ser o cérebro criativo, abastecendo o centroavante Arthur Cabral, enquanto Artur e Montoro ajudam na amplitude ofensiva. No setor defensivo, Marçal e Ricardo têm mostrado segurança, protegendo o goleiro John, que vive bom momento.



Nos últimos cinco jogos, o Botafogo conquistou três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Essa sequência positiva reforça que, se continuar mantendo o equilíbrio defensivo e melhorar a eficácia ofensiva, o Botafogo pode, sim, sonhar mais alto na tabela.



Últimos resultados do Botafogo



RB Bragantino 0 x 1 Botafogo – Copa do Brasil – 06/08/2025;



Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;



Botafogo 2 x 0 RB Bragantino – Copa do Brasil – 29/07/2025;



Botafogo 1 x 1 Corinthians – Brasileirão – Série A – 26/07/2025;



Sport Recife 0 x 1 Botafogo – Brasileirão – Série A – 20/07/2025.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Fortaleza e Botafogo têm um histórico de duelos marcados por equilíbrio e jogos intensos, seja no Brasileirão ou em competições eliminatórias. Nos últimos encontros, as partidas alternam vitórias, empates e reviravoltas, evidenciando que nenhum dos dois costuma ter vida fácil quando se enfrentam.



Acompanhe as últimas partidas de Fortaleza x Botafogo:



Botafogo 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão – Série A – 31/08/2024;



Fortaleza 1 x 1 Botafogo – Brasileirão – Série A – 12/05/2024;



Fortaleza 2 x 2 Botafogo – Brasileirão – Série A – 23/11/2023;



Botafogo 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão – Série A – 10/06/2023;



Fortaleza 1 x 3 Botafogo – Brasileirão – Série A – 04/09/2022.



Escalações das equipes para o Brasileirão



Com objetivos diferentes na tabela, o Leão do Pici não poderá contar com nomes como Zé Welison, João Ricardo e Tomás Pochettino, enquanto o Glorioso terá ausências relevantes como Alexander Barboza, Allan e Marlon Freitas.



Mesmo assim, ambos chegam com estratégias definidas para buscar os três pontos, prometendo um confronto equilibrado e intenso.



Fortaleza



Sob o comando de Renato Paiva, o Leão do Pici (Fortaleza) aposta em um 4-3-3 que prioriza a pressão alta e a rapidez na transição ofensiva. Com pontas experientes e um centroavante de referência, o time busca explorar as laterais e manter a intensidade durante os 90 minutos.



Goleiro: Silvestre;



Defensores: D. Barbosa, Mancha, Kuscevic, Mancuso;



Meio-campistas: Príor, Pereira, Sasha;



Atacantes: B. López, Deyverson, Marinho.



Botafogo



Comandado por Davide Ancelotti, o Glorioso vem em um 4-2-3-1 sólido, combinando marcação no meio-campo com criatividade no setor ofensivo. Savarino centraliza as jogadas, enquanto Cabral lidera o ataque com presença física e finalização precisa.



Goleiro: John;



Defensores: Telles, Marçal, Ricardo, Vitinho;



Meio-campistas: Danilo, Newton, Montoro, Savarino, Artur;



Atacante: A. Cabral.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Botafogo venceu 5 dos últimos 7 jogos fora de casa;

Fortaleza marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos;

Botafogo ganhou ou empatou 7 dos últimos 8 duelos contra o Fortaleza;

Ambos marcaram em 6 dos últimos 7 jogos do Fortaleza;

Fortaleza venceu o 1º tempo em 3 dos últimos 4 jogos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão?



O jogo entre Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão Série A acontecerá na Arena Castelão, em Fortaleza, um dos estádios mais imponentes do país e conhecido por receber partidas decisivas com grande presença de público.



Onde assistir Fortaleza x Botafogo?



A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, permitindo que você acompanhe todos os lances tanto pela TV quanto pelas plataformas de streaming dos canais.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Pelas estatísticas recentes e pelo desempenho fora de casa, o Botafogo aparece como favorito, já que vem de uma boa sequência, pontuando em 7 dos últimos 8 jogos e mantendo alta solidez defensiva.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

