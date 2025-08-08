Fortaleza x Botafogo: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Fortaleza x Botafogo - Série A - 09/08/2025Confira o palpite de Fortaleza x Botafogo com estatísticas e escalações de Fortaleza x Botafogo para apostar na Série A com mais confiança
O confronto deste sábado coloca frente a frente duas equipes em momentos opostos na tabela da Série A 2025. O Fortaleza aparece na 18ª colocação, precisando urgentemente reagir para sair da zona de rebaixamento. Já o Botafogo ocupa o 7º lugar e busca uma vitória para se aproximar do G6.
Essa diferença nas classificações de Fortaleza x Botafogo aumenta a pressão sobre o time cearense, enquanto o alvinegro vê uma oportunidade de consolidar sua campanha e mirar as primeiras posições.
Confira a seguir as melhores análises, escalações e estatísticas de Fortaleza x Botafogo, e veja onde encontrar odds competitivas em casas de apostas como a Betano para potencializar seus palpites.
Melhores Odds para Fortaleza x Botafogo no Brasileirão
Se você busca palpites de Fortaleza x Botafogo mais vantajosos, comparar as odds é importante para encontrar o melhor retorno possível. A seguir, preparei uma tabela com as cotações mais competitivas para o mercado 1X2.
Confira e veja onde vale mais a pena colocar seu investimento.
|Casa de Apostas
|Vitória do Fortaleza
|Empate
|Vitória do Botafogo
|Ambas Marcam (Sim)
|Mais de 2,5 Gols
|Br4bet
|2.60
|2.75
|3.00
|1.86
|2.25
|Brazino
|2.55
|2.90
|3.10
|1.89
|2.26
|Multibet
|2.66
|2.83
|3.10
|1.95
|2.30
|bet365
|2.45
|3.00
|3.20
|1.95
|2.25
Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Fortaleza x Botafogo
Se você quer aumentar suas chances de acerto no Botafogo x Fortaleza, analisar estatísticas e o momento das equipes é essencial, juntamente com a escolha das melhores casas de apostas. Abaixo, selecionei cinco palpites estratégicos com base no desempenho recente e no histórico do confronto.
Vitória do Botafogo com empate anula
Mesmo com a força do Fortaleza em casa, o Botafogo é um time competitivo e já mostrou capacidade de buscar pontos importantes fora.
O Fogão venceu 2 dos últimos 4 jogos fora e não perdeu para o Fortaleza nas últimas 2 visitas ao Castelão, o que torna o mercado de empate anula uma boa opção para quem acredita no momento alvinegro.
Ambas as equipes marcam
Fortaleza e Botafogo têm defesas instáveis nas últimas rodadas, mas ambos contam com ataques que conseguem encontrar espaços. O Botafogo balançou as redes em 4 dos últimos 5 jogos, enquanto o Fortaleza marcou em 3 dos últimos 4.
No retrospecto geral do Brasileirão, o Botafogo marcou e sofreu gols em 43% de seus jogos e o Fortaleza em 37%, mas o padrão mudou em confrontos diretos recentes: 3 dos últimos 4 jogos entre eles terminaram com gols para ambos os lados.
Mais de 1.5 gols
O histórico recente entre Fortaleza e Botafogo mostra placares movimentados, com times buscando o ataque. Na luta contra o rebaixamento, o Fortaleza tende a adotar postura ofensiva, enquanto o Botafogo, visando se manter na parte de cima, não deve se fechar.
Nos últimos 5 jogos do Fortaleza, 4 terminaram com pelo menos 2 gols, enquanto o Botafogo teve o mesmo número. Em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, a linha de mais de 1.5 gols foi batida.
Mais de 8.5 escanteios no jogo
Fortaleza e Botafogo são equipes que exploram bastante as jogadas pelas laterais, gerando muitos escanteios. Com ambos buscando o resultado, o ritmo tende a ser acelerado e esse palpite em escanteios é uma boa opção.
O Fortaleza tem média de 5.2 escanteios por jogo, enquanto o Botafogo apresenta 4.9. Em 4 dos últimos 5 confrontos diretos, essa linha de 8.5 escanteios foi ultrapassada.
Mais de 0.5 gols no 1º tempo
Mesmo que o empate no intervalo seja comum, a linha de pelo menos um gol nos primeiros 45 minutos é batida com frequência.
Nos últimos 10 jogos do Fortaleza, 8 tiveram gols no primeiro tempo. No caso do Botafogo, esse número também chega a 7 em 10, aumentando a probabilidade.
Outros mercados para apostar em Fortaleza x Botafogo
Campeonato Brasileiro - Série A
O Campeonato Brasileiro chega à sua 19ª rodada com o equilíbrio tomando conta da parte de cima e a tensão aumentando na luta contra o rebaixamento. Flamengo e Cruzeiro dividem a liderança com 37 pontos, mas o Palmeiras segue firme na perseguição. Já na parte de baixo, Fortaleza, Juventude e Sport Recife tentam reagir para escapar da zona vermelha.
Essa rodada é importante demais, pois marca o fechamento do primeiro turno, definindo quem entra na segunda metade da competição na disputa direta pelo título e quem precisará correr atrás para evitar a queda. Duelos como Fortaleza x Botafogo e Palmeiras x Ceará prometem impacto direto tanto na parte de cima quanto na de baixo da tabela.
Tabela de classificação do Brasileirão
Próximas partidas pelo Brasileirão
- RB Bragantino x Internacional – 09/08/2025 – 18:30;
- São Paulo x Vitória – 09/08/2025 – 18:30;
- Flamengo x Mirassol – 09/08/2025 – 18:30;
- Bahia x Fluminense – 09/08/2025 – 21:00;
- Palmeiras x Ceará – 10/08/2025 – 16:00;
- Vasco x Atlético-MG – 10/08/2025 – 16:00;
- Cruzeiro x Santos – 10/08/2025 – 18:30;
- Grêmio x Sport Recife – 10/08/2025 – 20:30;
- Juventude x Corinthians – 11/08/2025 – 20:00.
Fortaleza - Pontuar em casa pode salvar do rebaixamento
O Fortaleza vive um momento de pressão no Brasileirão, ocupando a 18ª colocação com apenas 15 pontos conquistados em 17 jogos. A equipe de Renato Paiva vem de resultados irregulares, com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas, e sabe que precisa transformar o Castelão em um verdadeiro trunfo para escapar da zona de rebaixamento.
O fator casa pode ser determinante, já que, diante da torcida, o time costuma apresentar intensidade e volume ofensivo, especialmente com jogadores como B. López e Marinho abertos pelas pontas e por isso o palpite em escanteios que sugeri é uma excelente opção.
Na última rodada, o empate contra o Corinthians fora de casa mostrou competitividade, mas também evidenciou dificuldades para manter a vantagem. Pontuar contra o Botafogo no Castelão é fundamental para ganhar confiança e se aproximar dos adversários diretos na luta contra o Z-4.
Últimos resultados do Fortaleza
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;
- Grêmio 2 x 1 Fortaleza – Brasileirão – Série A – 29/07/2025;
- Fortaleza 3 x 1 RB Bragantino – Brasileirão – Série A – 26/07/2025;
- Fortaleza 1 x 1 Bahia – Brasileirão – Série A – 19/07/2025;
- Fortaleza 0 x 1 Ceará – Brasileirão – Série A – 13/07/2025.
Botafogo - Dá para sonhar mais alto?
O Botafogo vive uma fase competitiva, ocupando a 7ª colocação do Brasileirão com 26 pontos, fruto de sete vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe apresenta um equilíbrio defensivo interessante, sofrendo apenas 10 gols até aqui, o que a coloca entre as melhores defesas da competição.
Entre os destaques, o técnico Davide Ancelotti aposta em um 4-2-3-1 que dá liberdade para Savarino ser o cérebro criativo, abastecendo o centroavante Arthur Cabral, enquanto Artur e Montoro ajudam na amplitude ofensiva. No setor defensivo, Marçal e Ricardo têm mostrado segurança, protegendo o goleiro John, que vive bom momento.
Nos últimos cinco jogos, o Botafogo conquistou três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Essa sequência positiva reforça que, se continuar mantendo o equilíbrio defensivo e melhorar a eficácia ofensiva, o Botafogo pode, sim, sonhar mais alto na tabela.
Últimos resultados do Botafogo
- RB Bragantino 0 x 1 Botafogo – Copa do Brasil – 06/08/2025;
- Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – Brasileirão – Série A – 03/08/2025;
- Botafogo 2 x 0 RB Bragantino – Copa do Brasil – 29/07/2025;
- Botafogo 1 x 1 Corinthians – Brasileirão – Série A – 26/07/2025;
- Sport Recife 0 x 1 Botafogo – Brasileirão – Série A – 20/07/2025.
Melhores plataformas para apostar no Brasileirão
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Fortaleza e Botafogo têm um histórico de duelos marcados por equilíbrio e jogos intensos, seja no Brasileirão ou em competições eliminatórias. Nos últimos encontros, as partidas alternam vitórias, empates e reviravoltas, evidenciando que nenhum dos dois costuma ter vida fácil quando se enfrentam.
Acompanhe as últimas partidas de Fortaleza x Botafogo:
- Botafogo 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão – Série A – 31/08/2024;
- Fortaleza 1 x 1 Botafogo – Brasileirão – Série A – 12/05/2024;
- Fortaleza 2 x 2 Botafogo – Brasileirão – Série A – 23/11/2023;
- Botafogo 2 x 0 Fortaleza – Brasileirão – Série A – 10/06/2023;
- Fortaleza 1 x 3 Botafogo – Brasileirão – Série A – 04/09/2022.
Escalações das equipes para o Brasileirão
Com objetivos diferentes na tabela, o Leão do Pici não poderá contar com nomes como Zé Welison, João Ricardo e Tomás Pochettino, enquanto o Glorioso terá ausências relevantes como Alexander Barboza, Allan e Marlon Freitas.
Mesmo assim, ambos chegam com estratégias definidas para buscar os três pontos, prometendo um confronto equilibrado e intenso.
Fortaleza
Sob o comando de Renato Paiva, o Leão do Pici (Fortaleza) aposta em um 4-3-3 que prioriza a pressão alta e a rapidez na transição ofensiva. Com pontas experientes e um centroavante de referência, o time busca explorar as laterais e manter a intensidade durante os 90 minutos.
- Goleiro: Silvestre;
- Defensores: D. Barbosa, Mancha, Kuscevic, Mancuso;
- Meio-campistas: Príor, Pereira, Sasha;
- Atacantes: B. López, Deyverson, Marinho.
Botafogo
Comandado por Davide Ancelotti, o Glorioso vem em um 4-2-3-1 sólido, combinando marcação no meio-campo com criatividade no setor ofensivo. Savarino centraliza as jogadas, enquanto Cabral lidera o ataque com presença física e finalização precisa.
- Goleiro: John;
- Defensores: Telles, Marçal, Ricardo, Vitinho;
- Meio-campistas: Danilo, Newton, Montoro, Savarino, Artur;
- Atacante: A. Cabral.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- Botafogo venceu 5 dos últimos 7 jogos fora de casa;
- Fortaleza marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos;
- Botafogo ganhou ou empatou 7 dos últimos 8 duelos contra o Fortaleza;
- Ambos marcaram em 6 dos últimos 7 jogos do Fortaleza;
- Fortaleza venceu o 1º tempo em 3 dos últimos 4 jogos.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão?
O jogo entre Fortaleza x Botafogo pelo Brasileirão Série A acontecerá na Arena Castelão, em Fortaleza, um dos estádios mais imponentes do país e conhecido por receber partidas decisivas com grande presença de público.
Onde assistir Fortaleza x Botafogo?
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere, permitindo que você acompanhe todos os lances tanto pela TV quanto pelas plataformas de streaming dos canais.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Pelas estatísticas recentes e pelo desempenho fora de casa, o Botafogo aparece como favorito, já que vem de uma boa sequência, pontuando em 7 dos últimos 8 jogos e mantendo alta solidez defensiva.
Recado do autor
