Palpite Botafogo: Os Melhores Mercados e Odds Para Apostar

Descubra quais são as melhores odds para apostar no Botafogo e os mercados mais atrativos para fazer seus palpites no time carioca em 2025

Quer fazer seu palpite no Botafogo hoje? Acompanhe este artigo para saber tudo sobre a equipe e descobrir quais são as bets que pagam rápido que estão oferecendo odd de até 10.00 para o time ser campeão brasileiro.



Depois de se consagrar campeão brasileiro em 2024, o time do Botafogo teve um início de ano muito abaixo do esperado. A equipe carioca conquistou apenas 13 pontos em 11 partidas e não ficou sequer entre as 8 equipes que avançaram para a segunda fase do campeonato estadual. Além disso, perdeu as duas partidas da Recopa por 2x0 para o Racing da Argentina.



Para recolocar o Botafogo no caminho das vitórias, o português Renato Paiva foi contratado para ser o novo treinador do clube carioca e terá grandes desafios ainda no primeiro semestre do ano. A equipe vai brigar pelo bicampeonato da Libertadores e do Brasileirão, além de disputar a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.



Equipe atual do Botafogo



O Botafogo conquistou excelentes resultados em 2024. A grande força da equipe estava no conjunto, entretanto, Luiz Henrique, Junior Santos e Tiquinho Soares são jogadores vendidos que farão muita falta ao elenco atual.



Titulares



Goleiro: John;



John; Zagueiros: Danilo e Barboza;



Danilo e Barboza; Laterais: Vitinho e Alex Telles;



Vitinho e Alex Telles; Meio-campistas: Rwan Seco, Newton e Marlon Freitas (Capitão);



Rwan Seco, Newton e Marlon Freitas (Capitão); Atacantes: Cuiabano, Kauê e Igor Jesus.



Reservas



Goleiro: Léo Link;



Léo Link; Zagueiros: Jair, Mateo Ponte, Serafim



Jair, Mateo Ponte, Serafim Meio-campistas: Allan, Patrick de Paula, Rafael Lobato;



Allan, Patrick de Paula, Rafael Lobato; Atacantes: Matheus Martins, Savarino Quintero, Kayke, João Victor, Yarlen.



Melhores mercados para apostar no jogo do Botafogo hoje



As melhores casas de apostas do mundo possuem diversos mercados interessantes para apostar no jogo do Botafogo hoje e também nos próximos confrontos. O mais importante para decidir em qual mercado colocar seu palpite é a análise prévia das estatísticas e das circunstâncias da partida, como, por exemplo, jogadores suspensos ou lesionados.

Campeão



Apostar que a equipe do Botafogo vai ser campeã de uma competição é uma boa possibilidade. A equipe, que vem de duas temporadas jogando em alto nível, está entre as favoritas no Brasileirão e Libertadores com odds 9,50 e 8,00, respectivamente. Para os apostadores mais confiantes, o título do Campeonato Mundial de Clubes oferece odds 50,00.



Vencedor da partida (1x2)



Neste mercado você aposta se o Botafogo vai vencer, perder ou empatar. Trata-se de uma boa opção de mercado, pois, como o Botafogo não fez um bom começo de temporada, a tendência é que as casas de apostas ofereçam odds mais altas do que o comum para que a equipe vença um jogo provável.



Escanteios



Existem diversos mercados relacionados a escanteios, mas uma boa opção é apostar que o total de escanteios na partida vai ser baixo. Em 80% das recentes atuações do Botafogo, o total de escanteios na partida foi inferior a 8, inclusive quando a equipe está em desvantagem no placar.



Cartões (over/under)



Neste mercado você aposta na quantidade de cartões amarelos e vermelhos que serão distribuídos na partida. Normalmente, a linha de corte dos jogos no Brasil fica entre 5.5 e 6.5 cartões, e você deve apostar se serão distribuídos mais ou menos cartões do que este número de referência.



Este ano a equipe do Botafogo está com média de cartões superior a 3, então, apostar em over 4.5 ou 5.5 cartões para ambas as equipes pode ser uma boa opção.



Intervalo/Final



No mercado intervalo/final, você deve apostar sobre quem estará vencendo no final dos 45 minutos e no final dos 90 minutos de partida. Este é um bom mercado para apostar quando o Botafogo joga com uma equipe muito inferior. A odd para ganhar ao intervalo e ao final da partida é muito superior à odd para ganhar apenas no final da partida.



Perguntas frequentes



Quais são as melhores casas para dar palpite no Botafogo?



Duas boas opções para dar palpite no Botafogo são a bet365 e a Betano, por serem as mais tradicionais e apresentarem odds acima da média do mercado. Entretanto, uma boa estratégia é definir o mercado que quer apostar e comparar as odds oferecidas por outras casas de apostas.



Qual o melhor mercado para fazer palpite no Botafogo?



Atualmente, apostar no mercado 1x2 esperando a vitória do Botafogo é uma boa opção. O início de ano ruim da equipe carioca faz com que as odds para sua vitória estejam elevadas.



Posso aproveitar algum bônus para apostar no Botafogo?



Você pode encontrar vários bônus para apostar no Botafogo. A maior parte das plataformas que oferecem bônus não tem restrições em relação ao clube envolvido no palpite. A VBet é a patrocinadora do Botafogo e, por este motivo, é interessante ficar atento às promoções que aparecem na plataforma.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente