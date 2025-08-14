Botafogo x LDU: Palpites, Escalações e Onde Assistir

Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na Brazino para fazer seus palpites em Botafogo x LDU na Copa Libertadores.

Botafogo e LDU se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores 2025. A partida será no dia 14 de agosto de 2025, às 19 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



O Fogão vem de uma goleada contra o Fortaleza, fora de casa, no final de semana. Já os equatorianos perderam como visitantes para o Aucas no torneio local. Se você quer ficar por dentro das melhores dicas da Libertadores, está no lugar certo.



Aqui vou mostrar os melhores palpites para Botafogo x LDU, as principais casa de apostas, as escalações e as cotações atualizadas. Veja as melhores odds que achei na Brazino para essa partida.

Melhores Odds para Botafogo x LDU no Brasileirão



Abaixo você encontra as melhores odds para apostar em Botafogo x LDU nas melhores casas de apostas do Brasil.



Casa de Apostas

Vitória do Botafogo

Empate

Vitória da LDU

Ambas Marcam (não)

Mais de 2.5 Gols

Brazino 1.38 4.60 8.60 1.58 1.89 Luva Bet 1.34 4.57 8.45 1.55 1.83 Br4bet 1.35 4.50 8.50 1.57 1.83 Hiperbet 1.40 4.68 8.98 1.62 1.95

Dica de apostas - Os 5 melhores palpites para Botafogo x LDU



LDU e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores 2025. Para ajudar você, trouxe aqui os melhores palpites para Botafogo x LDU. Veja as dicas abaixo!



Palpite 1: Resultado final: Botafogo



O time brasileiro vem em um bom momento na temporada e mesmo com a derrota para o Cruzeiro, pelo Brasileirão, em sua última partida em casa, é o grande favorito.



Afinal, o time da Estrela Solitária ganhou todos os jogos que disputou no Nilton Santos nessa libertadores. Por isso, o melhor palpite para Botafogo x LDU é o mercado “Resultado Final: Botafogo”.





Palpite 2: Mais de 2,5 gols



Os últimos jogos do Fogão como mandante não tiveram três ou mais gols, assim como as últimas partidas da Liga de Quito atuando fora de casa. Porém, até algumas semanas atrás, as duas equipes vinham fazendo jogos com muita bola na rede.



E o último confronto entre os dois times no Rio, na Libertadores do ano passado, bateu o over 2,5. Por isso, o mercado “mais de 2,5 gols” me parece um ótimo palpite para Botafogo x LDU.







Palpite 3: Arthur Cabral – Para marcar a qualquer momento



O camisa 98 chegou ao Botafogo para a disputa do Mundial e já é um dos principais nomes do time na temporada, mesmo quando não marca gols. No jogo contra o Fortaleza, ele balançou as redes e ainda deu uma assistência.



Por tudo isso, vejo muito valor no mercado “Arthur Cabral – Para marcar a qualquer momento” como palpite para Botafogo x LDU.







Palpite 4: Carlos Gruezo – Para receber um cartão



O meia equatoriano da LDU é um jogador que não costuma aliviar nas entradas, por isso mesmo tem13 cartões amarelos em 28 partidas na temporada. Na Libertadores, são três cartões em cinco jogos.



Como o time de Quito deve entrar em campo para tentar segurar um empate e marcar duro, vejo que a opção “Carlos Gruezo – Para receber um cartão” é uma excelente dica de palpite para LDU x Botafogo.







Palpite 5: Botafogo – Mais de 5,5 chutes a gol



O time treinado por Davide Ancelotti precisa muito fazer um bom resultado no Rio de Janeiro para ir com uma vantagem segura para a decisão na altitude de Quito. Assim, é bem provável que ele se mantenha no ataque em boa parte do jogo.



Vejo então uma boa escolha o mercado “Botafogo – Mais de 5,5 chutes a gol” como palpite para Botafogo x LDU.







Outros mercados para apostar em Botafogo x LDU







Copa Libertadores 2025



A Libertadores chega às oitavas de final com confrontos interessantes e que já ocorreram em outras edições, como Botafogo x LDU, que se enfrentaram no torneio no ano passado.



A partida marca o encontro de dois times em bom momento na temporada e que perderam poucos jogos no recorte recente do ano. O Botafogo goleou o Fortaleza por 5x0 na última rodada do Brasileirão, e encostou no G4 do torneio.



E a equipe de Davide Ancelotti ainda passou sem dificuldades pelo Bragantino na Copa do Brasil. Já a LDU se vê distante da luta pelo título no campeonato equatoriano, mas faz um bom campeonato e perdeu apenas um dos últimos cinco jogos no torneio.



Um dos destaques do time, Bryan Ramírez, até recebeu sondagens do Ceará, mas vai seguir na equipe equatoriana, ajudando a manter a qualidade do conjunto de Quito.



Próximas partidas pela Libertadores



Botafogo – Vencer para continuar em busca do bicampeonato



O Botafogo fez uma boa Libertadores até aqui, apesar de ter perdido duas partidas na fase de grupos. Em casa, o time carioca está invicto no torneio com três vitórias e precisa de um triunfo justamente para ir com vantagem para a decisão em Quito.



A goleada por 5x0 contra o Fortaleza na rodada passada deu mais moral ao time, que vem em um excelente momento desde a chegada do treinador Davide Ancelotti. Dos últimos oito jogos disputados, o Fogão perdeu somente uma vez, para o Cruzeiro.



Para enfrentar a LDU em casa, o técnico italiano conta com nomes em destaque no momento como Arthur Cabral, Montoro, Savarino, Marçal e David Ricardo. Aliás, a defesa tem sido um ponto forte do time, que levou gols em apenas dos 8 jogos mais recentes.



Últimos resultados do Botafogo



LDU – Conseguir um bom resultado fora de casa é fundamental



A LDU surpreendeu e conseguiu terminar em 1º lugar no grupo mais complicado da Libertadores, enfrentando Flamengo e Central Córdoba. Para se ter uma ideia da dificuldade do grupo, os três primeiros colocados terminaram com 11 pontos.



O time de Quito conseguiu a primeira colocação com base nos gols marcados e ficou à frente do Flamengo. Para avançar às quartas, a equipe treinada pelo brasileiro Tiago Nunes precisa enfrentar um velho conhecido.



No último jogo, a LDU foi derrotada para o Aucas, mas é claro que o foco do time era em um bom resultado fora de casa contra o Botafogo no jogo de ida. O treinador Tiago Nundes tem como nomes de confiança o zagueiro Adé, o meia Villamil e o atacante Alexander Alvarado.



Últimos resultados da LDU



Aucas 1x0 LDU;



LDU 2x1 Mushuc Runa;



Barcelona 0x1 LDU;



LDU 2x2 Deportivo Cuenca;



Olmedo 1x1 LDU.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



LDU x Botafogo fizeram confrontos interessantes nos dois últimos anos por competições sul-americanas. Veja abaixo um histórico das recentes partidas entre Botafogo x LDU.



Botafogo 2x1 LDU - 08/05/2024



LDU 1x0 Botafogo - 11/04/2024



LDU 0x0 Botafogo - 06/06/2023



Botafogo 0x0 LDU - 04/05/2023



Escalações das equipes para a Libertadores



Os dois treinadores não devem ter dificuldades na hora de montar os seus times titulares para o primeiro duelo pelas oitavas de final. Veja abaixo as prováveis escalações de Botafogo x LDU.



Botafogo



O treinador Davide Ancelotti deve repetir a equipe que goleou e convenceu contra o Botafogo pelo Brasileirão.



Goleiro: Léo Linck;



Laterais: Vitinho, Alex Telles;



Zagueiros: Marçal, David Ricardo;



Meio-campistas: Newton, Montoro, Danilo e Savarino;



Atacantes: Artur e Arthur Cabral.



LDU

O técnico Tiago Nunes não deve ter dificuldades para montar seu time titular para essa partida.



Goleiro: Valle;



Laterais: De La Cruz, Ramírez;



Zagueiros: Ade, Quiñónez, Mina;



Meio-campistas: Cornejo e Villamil;



Atacantes: Alvarado, Alzugaray e Estrada.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Botafogo x LDU mais relevantes para fazer seus palpites:



Artur é o artilheiro do Botafogo na temporada com 4 gols;

O Botafogo perdeu apenas uma partida em casa desde fevereiro;

Os jogos da LDU têm uma média de 9.16 escanteios, enquanto do Botafogo têm 9.33 por partida na Libertadores;

Os jogadores da LDU com mais cartões na temporada são Gruezo, Mina e Allala.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Botafogo x LDU pela Libertadores?



A partida entre Botafogo x LDU, pela Copa Libertadores, acontecerá no dia 14 de agosto, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O jogo será disputado às 19 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Botafogo x LDU?



A partida entre LDU x Botafogo será transmitida pelo streaming Paramount+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Botafogo é o grande favorito para vencer a partida, nas principais casas de apostas, já que tem um elenco bem mais qualificado e perdeu apenas um jogo em casa desde fevereiro.

