Palpite Palmeiras x Corinthians: Melhores Odds Para Apostar

Empate no primeiro tempo



Muitos clássicos entre Palmeiras e Corinthians costumam ser equilibrados no primeiro tempo, com as equipes se estudando e tendo um jogo mais tático. O empate no primeiro tempo pode ser uma boa aposta para quem acredita que o confronto começará mais cauteloso, sem um grande vencedor nos primeiros 45 minutos. Uma dica extra é buscar casas de apostas que pagam rápido.



Cartões amarelos – mais de 4,5



Em um clássico tão disputado e de rivalidade histórica, é natural que o jogo seja mais nervoso e com mais entradas fortes. A possibilidade de mais de 4,5 cartões amarelos existe, pois, além da rivalidade, a intensidade do jogo tende a gerar maior número de faltas e discussões entre os jogadores.



Número total de gols – menos de 2,5



Apesar do potencial ofensivo dos dois times, clássicos entre Palmeiras e Corinthians costumam ser mais cautelosos, com defesas se destacando e limitando as oportunidades, sendo que os últimos 2 confrontos tiveram menos de 2,5 gols na partida.



Uma aposta em menos de 2,5 gols pode ser interessante se você acredita que a partida será mais equilibrada e tensa, com menos gols.



Jogador para marcar – Raphael Veiga (Palmeiras)



Raphael Veiga é um dos pilares do Palmeiras e costuma ser decisivo em partidas de alto impacto. Com grande habilidade em cobranças de faltas, precisão em pênaltis e um faro incrível para aparecer no momento certo dentro da área, ele é um forte candidato a balançar as redes neste clássico. Fique de olho nele, pois sua capacidade de decidir jogos pode ser o diferencial.



Número total de escanteios – mais de 10,5



Com os dois times sendo conhecidos por jogarem com intensidade e pressão, especialmente no início de temporada, é esperado que o número de escanteios seja elevado.



Palmeiras e Corinthians costumam realizar muitas jogadas pelas laterais, o que aumenta as chances de escanteios durante o jogo, principalmente em um clássico, onde a disputa é ainda mais acirrada.



Campeonato Paulista - maior estadual do Brasil



O Campeonato Paulista é amplamente considerado o maior e mais tradicional estadual do Brasil, com uma história que remonta há mais de 100 anos e uma importância que vai além dos próprios resultados em campo. A competição reúne clubes com enorme tradição e torcida, tornando-se um verdadeiro palco para grandes confrontos e revelações no futebol nacional já no início do ano.



Dentro desse contexto, Palmeiras e Corinthians se destacam como dois dos maiores clubes do Campeonato Paulista e do futebol brasileiro. O Palmeiras, com sua enorme estrutura e elenco de alto nível, sempre é considerado um dos favoritos a levar o título. Já o Corinthians, conhecido pela sua paixão e força de sua torcida, tem a rivalidade com o Palmeiras como um dos pontos mais intensos da competição.



Palmeiras - o quarto título seguido vem?



O time de Leila Pereira, presidente do clube, conquistou 4 dos últimos 5 títulos do Campeonato Paulista, perdendo apenas para o São Paulo na final de 2021. Sob o comando do técnico Abel Ferreira, o Palmeiras tem se destacado como uma das equipes mais sólidas do Brasil, com um elenco de altíssimo nível e uma filosofia de jogo bem definida. O time se manteve competitivo e consistente, sempre em busca de novas conquistas.



Nos últimos jogos, o Palmeiras demonstrou grande desempenho, com uma vitória contundente sobre o Guarani por 4 a 1, fora de casa. Estêvão, mais uma vez, se destaca como um dos principais nomes da temporada, começando o ano em grande forma e mostrando sua qualidade dentro de campo.



Com esse embalo, o time chega com força total para o clássico, em busca do quarto título consecutivo no Campeonato Paulista, mantendo a confiança em sua equipe e no trabalho de Abel Ferreira.



Últimos resultados do Palmeiras



Guarani 1 x 4 Palmeiras - Campeonato Paulista - 02/02/2025;



Palmeiras 0 x 0 RB Bragantino - Campeonato Paulista - 28/01/2025;



Palmeiras 1 x 2 Novorizontino - Campeonato Paulista - 25/01/2025;



Santos 1 x 2 Palmeiras - Campeonato Paulista - 22/01/2025;



Noroeste 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Paulista - 18/01/2025;

Palmeiras 2 x 0 Portuguesa SP - Campeonato Paulista - 15/01/2025.

Corinthians - Recheado de craques



O Corinthians entrou em 2025 com um ótimo começo de temporada, porém, perdeu o clássico para o São Paulo fora de casa, mas venceu todos os outros jogos. Essas vitórias reforçaram a confiança no time, que segue com grandes ambições para o estadual.



Tendo craques em todas as posições, como o goleiro Hugo Souza, que traz segurança no gol, e no ataque, o talento de Memphis e Yuri Alberto, que têm tudo para brilhar e garantir muitos gols durante o torneio.



Vindo de um final de ano muito bom, com um desempenho sólido e consistente, o time parece estar focado em manter o alto nível de competição durante todo o ano. O objetivo é claro: conquistar o Campeonato Paulista, um título que não conseguem desde 2019 e que este ano o time pode brigar por ele, se tornando um ótimo palpite para apostar como campeão nas melhores plataformas de apostas do mundo.



Últimos resultados do Corinthians



Corinthians 2 x 1 Noroeste - Campeonato Paulista - 01/02/2025;

Ponte Preta 0 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista - 29/01/2025;



São Paulo 3 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista - 26/01/2025;



Corinthians 2 x 1 Água Santa - Campeonato Paulista - 22/01/2025;



Corinthians 2 x 1 Velo Clube - Campeonato Paulista - 19/01/2025;



RB Bragantino 1 x 2 Corinthians - Campeonato Paulista - 16/01/2025.

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Como em todo grande clássico, tudo pode acontecer, e isso se reflete nos resultados, mostrando que nenhum time tem total superioridade neste confronto Corinthians x Palmeiras. A rivalidade é sempre intensa, e a imprevisibilidade torna cada jogo único. Confira os últimos jogos desse embate:



Corinthians 2 x 0 Palmeiras - Brasileirão - 04/11/2024;



Palmeiras 2 x 0 Corinthians - Brasileirão - 01/07/2024;



Palmeiras 2 x 2 Corinthians - Campeonato Paulista - 18/02/2024;



Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Brasileirão - 03/09/2023;



Palmeiras 2 x 1 Corinthians - Brasileirão - 29/04/2023.



Escalações das equipes para o Campeonato Paulista



Ambos os times vêm com elencos fortes, repletos de craques e com o objetivo de brigar pelo título. Confira as prováveis escalações de Corinthians e Palmeiras para este clássico.



Palmeiras



O Palmeiras, sob o comando do técnico Abel Ferreira, mantém uma formação sólida e bem estruturada, com um elenco que preserva a base de temporadas anteriores. A formação mais provável para o clássico contra o Corinthians é o 4-2-3-1, uma estratégia que proporciona uma defesa firme e permite transições rápidas para o ataque.



Goleiro: Weverton;



Laterais: Marcos Rocha e Vanderlan;



Zagueiros: Gustavo Gómez e Murilo;



Volantes: Moreno e Richard Rios



Meio-campos: Raphael Veiga;



Pontas: Facundo Torres e Estêvão;



Centroavante: Mauricio.



Corinthians



O Corinthians, comandado por Ramon Diaz, tem uma formação mais ofensiva, mas sem abrir mão de sua solidez defensiva. O técnico, que assumiu a equipe com um estilo de jogo mais dinâmico e de transição rápida, aposta no 4-1-2-1-2, um esquema que permite explorar bem as laterais e dar liberdade para os atacantes.



Goleiro: Hugo Souza;



Laterais: Matheus Bidu e Léo Mana;



Zagueiros: Cacá e Ramalho;



Volantes: Raniele;



Meio-campos: Igor Coronado, Carrillo e Memphis Depay;



Centroavante: Talle Magno e Angel Romero.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Corinthians venceu todos os jogos do paulistão, menos contra o São Paulo;

O Palmeiras tem um média de chutes no gol maior que a do Corinthians;

Apenas um jogo dos últimos cinco teve mais de 2,5 gols na partida;

O Palmeiras tem média menor de gols sofridos do que o Corinthians no clássico.



Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Corinthians pelo Campeonato Paulista?



O clássico entre Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista ocorrerá no Allianz Parque, casa do Palmeiras, em São Paulo, no dia 6 de fevereiro, uma quinta-feira à noite, com início às 20h. O estádio é conhecido por sua atmosfera vibrante e por sempre estar completamente lotado, especialmente em confrontos tão decisivos como esse.



Onde assistir Palmeiras x Corinthians?



Para acompanhar Palmeiras x Corinthians ao vivo, você vai precisar de TV por assinatura que detêm os direitos de transmissão do Campeonato Paulista. As opções incluem o Paulistão Play, plataforma de streaming oficial do campeonato, além de canais como Premiere e Globo (em algumas regiões). Vale conferir também a programação da emissora para detalhes sobre a transmissão.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Apesar de ser um clássico imprevisível, o Palmeiras chega como favorito para vencer a partida. Com um elenco forte, uma campanha sólida nos últimos anos e o comando de Abel Ferreira, o time tem mostrado um futebol consistente. No entanto, o Corinthians também tem qualidade e tradição em jogos decisivos, o que torna a partida bem equilibrada e com chances de surpresas.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

