Palmeiras x Ceará: Palpite, Escalações e Onde Assistir

Palpite Palmeiras x Ceará: Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds na BetMGM para apostar com confiança no Brasileirão Série A

Palmeiras x Ceará duelam pela 19ª rodada do Brasileirão e o confronto tem tudo para ser bem interessante, colocando frente a frente dois times em situação distinta no ano. O jogo será no dia 10 de agosto de 2025, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo.



O Verdão vem de três partidas sem vencer, sendo duas derrotas para o arquirrival Corinthians. Por outro lado, o Vozão não perdeu enfrentando os últimos dois líderes de cada rodada, Cruzeiro e Flamengo, e se estabilizou na temporada Se você quer ficar por dentro das principais dicas do Brasileirão, encontrou o lugar certo.



Aqui vou mostrar quais os principais palpites para Palmeiras x Ceará, as melhores casas de apostas, escalações e probabilidades atualizadas para esse jogo. Confira ainda as melhores odds que achei na BetMGM para esse confronto da 19ª rodada!



Melhores Odds para Palmeiras x Ceará no Brasileirão



Essas são as melhores odds para realizar seus palpites em Ceará x Palmeiras nas melhores casas de apostas do Brasil.



Casa de Apostas

Vitória do Fortaleza

Empate

Vitória do Botafogo

Ambas Marcam (Sim)

Mais de 2,5 Gols

Multibet

1.49 4.20 7.00 1.50 2.23 Br4bet 1.48 4.00 6.50 1.55 2.15 bet365 1.48 4.50 6.50 1.53 2.15 Brazino

1.51 4.10 6.90 1.54 2.22

Dicas de apostas - Os 5 melhores palpites para Palmeiras x Ceará



Ceará x Palmeiras se enfrentam pela 19ª rodada em um jogo bastante interessante. Para ajudar você a apostar nessa partida, trouxe aqui os melhores palpites de Palmeiras x Ceará. Veja aqui as dicas!



Resultado Final: Palmeiras



Apesar do histórico recente mostrar o Vozão melhor nesse recorte da temporada, incluindo uma vitória fora de casa contra o então líder Cruzeiro, o alviverde paulista ainda é o favorito.



>> Aposte em Odds aumentadas na Multibet



Afinal, os dois times se enfrentam há pouco mais de dois meses no mesmo Allianz com uma vitória maiúscula do Verdão, que deve ir para cima após a derrota para o Corinthians. Vejo o mercado “Resultado Final: Palmeiras” como um excelente palpite para Palmeiras x Ceará na 19ª rodada do Brasileirão.







Mais de 2,5 Gols



Os jogos mais recentes do Verdão em casa e do Vovô como visitante foram, em sua maioria, partidas com pouca bola na rede. Porém, os dois times têm um histórico de duelos com muitos gols, principalmente atuando na capital paulista.



>> Odds especiais para Dupla Chance na Br4Bet



Então, acredito que o mercado “mais de 2,5 gols”, que bateu em 4 dos últimos cinco confrontos entre esses times, é um ótimo palpite para Palmeiras x Ceará.







Flaco López – Mais de 0,5 chutes a gol



Mesmo sem ser titular absoluto e muitas vezes jogando poucos minutos por partida, o argentino costuma ser bastante participativo e por isso mesmo é um dos artilheiros do Verdão na Série A com 3 gols.



>> Diversas promoções para o Brasileirão na bet365



Com uma média de quase um chute na direção do gol por jogo, vejo no mercado “Flaco López – Mais de 0,5 chutes a gol” um palpite para Palmeiras x Ceará de bastante valor.







Mais de 25,5 finalizações no jogo



Se considerarmos somente os jogos após o Mundial, o Verdão tem uma média de mais de 15 finalizações por partida atuando em casa, enquanto a média do Vovô é de 11 finalizações como visitante.



>> Aposte em excelente Odds na Brazino



Desse modo, vejo muito valor no mercado “mais de 25,5 finalizações no jogo”, já que acredito que os dois times devem manter as suas médias e por isso dou essa boa dica de palpite para Ceará x Palmeiras.







Fernando Sobral – Para receber um cartão amarelo



O experiente volante do time alvinegro deve retornar ao time titular com a lesão do capitão Richardson na partida contra o Flamengo. E o camisa 88 costuma receber um cartão em inúmeras partidas.



>> Aposte em SuperOdds na Superbet



Na temporada, foram nove cartões amarelos em 34 partidas, enquanto apenas no Brasileirão são 5 amarelos em 16 jogos. Portanto, o mercado “Fernando Sobral – Para receber um cartão amarelo” tem valor como palpite para Palmeiras x Ceará.







Outros mercados para apostar em Palmeiras x Ceará







Campeonato Brasileiro - Série A



O Brasileirão Série A chega à última rodada do 1º turno com os times lutando por um bom resultado para terminar a primeira parte do campeonato dentro dos seus objetivos. Assim, a vitória para Palmeiras e Ceará é fundamental.



O Verdão empatou seu último jogo no campeonato contra o Vitória, em Salvador, após começar com um time reserva. Mesmo com um empate heroico após estar perdendo por 2x0, o resultado afastou o time de Abel Ferreira dos líderes Flamengo e Cruzeiro.



Após duas derrotas para o arquirrival Corinthians na Copa do Brasil, com direito a vaias a Abel no Allianz, o Palmeiras precisa dos 3 pontos. Já o Ceará quer vencer para se estabilizar de vez no torneio e encaminhar a permanência na Série A de 2026.



Mas o time de Léo Condé mostrou que pode muito mais após vencer o Cruzeiro e empatar com o Flamengo. Com a chegada de Vina e a diretoria se movimentando por mais reforços, o Vovô pode lutar por objetivos ainda maiores no torneio.



Tabela de classificação do Brasileirão







Próximas partidas pelo Brasileirão



Flamengo x Mirassol – 09/08/2025 – 18:30;



Red Bull Bragantino x Internacional – 09/08/2025 – 18:30;



São Paulo x Vitória – 09/08/2025 – 18:30;



Fortaleza x Botafogo – 09/08/2025 – 20h30;



Bahia x Fluminense – 09/08/2025 – 21h00;



Vasco x Atlético MG – 10/08/2025 – 16h00;



Cruzeiro x Santos – 10/08/2025 – 18h30;



Grêmio x Sport – 10/08/2025 – 20h30;



Juventude x Corinthians – 11/08/2025 – 20h00.



Palmeiras – Voltar a vencer para continuar lutando pelo título



O Palmeiras vive um dos seus piores momentos na temporada e com certeza Abel Ferreira está passando pelos dias mais difíceis da sua longa caminhada como treinador do Verdão.



Vindo de três jogos sem vitória e com duas derrotas para o arquirrival Corinthians pela Copa do Brasil, o técnico português foi vaiado e xingado pela torcida em pleno Allianz com a eliminação no torneio.



Para tentar apaziguar a situação, o Palmeiras precisa de uma vitória em casa contra o Ceará. A boa notícia é que todos os jogadores que atuaram na última semana devem estar disponíveis, porém, o time já joga na quinta pela Libertadores e talvez poupe alguns titulares.



>> Veja a previsão completa para o Palmeiras nesta temporada



Últimos resultados do Palmeiras



Palmeiras 0x2 Corinthians;



Vitória 2x2 Palmeiras;



Corinthians 1x0 Palmeiras;



Palmeiras 1x0 Grêmio;



Fluminense 1x2 Palmeiras.



Ceará – Pontuar para continuar subindo na tabela



O Ceará vive um ótimo momento na temporada e justamente no período em que tinha a tabela, na teoria, mais complicada no Brasileirão. O time comandado por Léo Condé venceu o Cruzeiro, de virada, em Belo Horizonte, e empatou em casa com o Flamengo.



Ao conseguir quatro de seis pontos contra os líderes do campeonato e passar a jogar bem melhor, o Vozão agora dá esperanças aos seus torcedores de que é possível conseguir um bom resultado contra o Palmeiras no Allianz.



Apesar de ainda não contar com Vina, o elenco atual se mostrou competitivo e Condé deve promover poucas mudanças, como colocar Lucas Mugni, líder em assistências no campeonato, de volta no time titular.



>> Confira a análise completa do Ceará nesta temporada



Últimos resultados do Ceará



Ceará 1x1 Flamengo;



Cruzeiro 1x2 Ceará;



Ceará 0x2 Mirassol;



Internacional 1x0 Ceará;



Ceará 0x1 Corinthians.



Melhores plataformas para apostar no Brasileirão







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As equipes se enfrentaram esse ano pela Copa do Brasil e deu Verdão nos dois jogos. Porém, o momento que os dois times vivem é diferente e o Vovô pode aprontar uma surpresa. Veja o histórico das últimas partidas entre Palmeiras x Ceará.



Palmeiras 3x0 Ceará - 22/05/2025



Ceará 0x1 Palmeiras - 30/04/2025



Ceará 1x2 Palmeiras - 30/07/2022



Palmeiras 2x3 Ceará - 09/04/2022



Palmeiras 1x0 Ceará - 09/12/2021



Escalações das equipes para o Brasileirão



Os dois treinadores não devem promover grandes mudanças em relação aos times titulares dos últimos jogos. Veja as prováveis escalações de Palmeiras x Ceará.



Palmeiras



Mesmo com toda a polêmica durante e após o jogo contra o Corinthians, o técnico Abel Ferreira não deve trazer tantas mudanças no time titular do Verdão.



Goleiro: Weverton;



Laterais: Piquerez, Giay;



Zagueiros: Gustavo Gómez, Micael;



Meio-campistas: Lucas Evangelista, Aníbal Moreno e Maurício;



Atacantes: Facundo Torres, Sosa e Vítor Roque.



Ceará



O Vovô vem fazendo ótimos jogos com a formação definida por Léo Condé, mas não há dúvidas de que a boa atuação de Mugni contra o Flamengo deve levá-lo de volta à titularidade. Além disso, Richardson está machucado e Sobral deve retornar ao time.



Goleiro: Bruno Ferreira;



Laterais: Fabiano Souza, Matheus Bahia;



Zagueiros: Marllon, Willian Machado;



Meio-campistas: Fernando Sobral, Dieguinho e Lucas Mugni;



Atacantes: Pedro Henrique, Galeano e Pedro Raul.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Palmeiras x Ceará de maior relevância para você fazer as suas apostas na partida:



Pedro Raul tem uma média de 1,06 chute a gol por jogo;

O Palmeiras venceu apenas metade dos jogos disputados em casa na Série A;

O Ceará tem uma média de 4,2 escanteios a seu favor por jogo, enquanto o Palmeiras possui 5,7 cantos de média por partida;

O Vozão perdeu somente uma das últimas cinco partidas como visitante.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão?



O jogo entre Palmeiras x Ceará acontecerá no dia 10 de agosto, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida será às 16 horas, no horário de Brasília.



Onde assistir Palmeiras x Ceará?



A partida será transmitida pela TV Globo (TV Aberta), pelo SporTV (TV Fechada) e pelo Premiere (Pay-per-view).



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Palmeiras é o grande favorito para vencer o jogo nas melhores casas de apostas do Brasil.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente