Bate e volta de Fortaleza: melhores destinos para passeios de 1 dia

Entre as atividades mais populares estão o voo de parapente, os passeios de buggy pelas dunas e o kitesurf. Muitos roteiros combinam Canoa com Morro Branco e Praia das Fontes, otimizando o tempo e ampliando a experiência.

A poucos minutos dali, a Praia das Fontes atrai visitantes com a Gruta da Mãe d’Água e a Lagoa do Uruaú. O artesanato local, especialmente as garrafinhas de areia colorida, é uma lembrança imperdível.

Distância de Fortaleza: 64 km

64 km Como chegar: Veículo próprio, transporte por agências ou excursões locais.

Beach Park: o parque aquático mais famoso do Brasil

A apenas 26 km de Fortaleza, o Beach Park, em Aquiraz, é o maior parque aquático da América Latina e um dos destinos mais visitados do Ceará.

Com atrações radicais como o Insano e o Arrepius, o complexo agrada todas as idades. Há ainda resorts, restaurantes e uma barraca de praia na encantadora Porto das Dunas. Um bate e volta perfeito para quem viaja com crianças.

Distância de Fortaleza: Cerca de 29 km

Cerca de 29 km Como chegar: Ônibus (R$ 50 em média), veículo próprio ou alugado, transporte por aplicativo ou agências.

Mundaú e Flecheiras: tranquilidade e charme no litoral oeste

Mundaú, no município de Trairi, está a cerca de 150 km de Fortaleza e oferece paisagens intocadas, manguezais e passeios de barco pelo rio. O pôr do sol visto das dunas é inesquecível.

Flecheiras, vila vizinha, tem uma infraestrutura mais completa e é ideal para quem pensa em pernoitar. Ambas são ótimas para quem busca um destino mais rústico e menos movimentado.

Distância de Fortaleza: Cerca de 150 km

Cerca de 150 km Como chegar: Veículo próprio, transporte por agências ou excursões locais. Há também a opção de chegar a cidade via ônibus (R$ 23 em média)

Lagoinha: beleza de cartão-postal

A cerca de 120 km da capital, Lagoinha chama atenção pela enseada em formato de meia-lua, rodeada por coqueiros e falésias.

Entre as atrações está o passeio “3 em 1”, que combina pau-de-arara, buggy e catamarã. O mirante local oferece uma vista panorâmica de tirar o fôlego.

Distância de Fortaleza: 120 km

120 km Como chegar: Ônibus (R$ 7 em média), veículo próprio ou alugado, transporte por aplicativo ou agências.

Guaramiranga: clima de montanha e charme europeu

Para quem quer fugir do calor da praia, Guaramiranga é uma excelente alternativa. Localizada na Serra de Baturité, a 110 km da capital, tem clima ameno e visual de cidade serrana.

Além de trilhas ecológicas e mirantes, a cidade oferece cafés coloniais e um ambiente perfeito para casais e amantes da natureza.

Distância de Fortaleza: 110 km

110 km Como chegar: Ônibus (R$ 27 em média), veículo próprio ou alugado, transporte por aplicativo ou agências.

Dicas de agente de viagens: o que saber antes de sair de Fortaleza

Antônio Magno Silva, agente de viagens em Fortaleza, explica que todos os destinos de bate e volta são muito procurados.

"Não temos uma lista fixa porque tudo depende do perfil do turista. Uns preferem aventura, outros buscam sossego. Mas se for para citar os mais populares, com certeza são Jericoacoara, Canoa Quebrada e Morro Branco, que têm boa estrutura de barracas e muitas atividades", afirma.

Sobre combinar destinos no mesmo dia, Antônio alerta: "É possível, como Morro Branco e Canoa Quebrada, que ficam próximas. Mas isso pode deixar o passeio corrido e impedir que o visitante aproveite cada lugar como merece."

Para quem pretende alugar carro, o agente recomenda cautela: "Turistas sem guia devem priorizar locais dentro da cidade. Não é pelos trajetos, mas pelos riscos de imprevistos em destinos desconhecidos."

Ele também alerta para cuidados na alta temporada: “É importante checar se a empresa de turismo é regularizada. E quanto à lotação, não há como evitar 100% nos feriados. O ideal é procurar lugares com boa estrutura ou visitar durante a semana.”