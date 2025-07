Trilhas no Ceará: conheça paisagens incríveis com segurança e cuidados

Com serras, cachoeiras e formações rochosas, as trilhas no Ceará atraem iniciantes e aventureiros. Saiba dicas de segurança, experiências de trilheiros e lista das melhores trilhas cearenses

Os percursos variam de caminhadas leves a travessias exigentes, proporcionando experiências de contato profundo com a natureza e com a história local.

As trilhas no Ceará têm ganhado cada vez mais destaque entre os amantes do ecoturismo. Além das praias, o estado oferece paisagens surpreendentes de serra, com vegetação densa, cachoeiras e até rochosas.

O POVO entrevistou especialistas no assunto para selecionar as melhores paisagens e como as praticar de maneira segura.

“Muitos locais não contam com placas ou manutenção frequente. Falta envolvimento das autoridades com o turismo de aventura”, afirma.

“A avaliação de segurança é sempre a primeira etapa do resgate. A guarnição só avança após garantir a proteção da própria equipe e da pessoa ferida”, explica o capitão Gerdean Alves, da 1ª Companhia do Batalhão de Busca e Salvamento (BBS).

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) reforça que o apoio profissional é determinante para a segurança em trilhas. Em áreas de difícil acesso, equipes especializadas são enviadas com equipamentos adequados.

Trilhas no Ceará: planejamento é a chave de prática segura

Segundo Edilene Sousa, o maior erro dos trilheiros é o despreparo ou excesso de confiança. “Muita gente acha que estar em forma é suficiente, mas esquece que altitude, clima e terreno influenciam muito. Às vezes, a pessoa omite um problema de saúde e compromete todo o grupo”, alerta.

Grupos com guias treinados e bombeiros civis são os mais recomendados, pois conseguem adaptar o percurso ao nível dos participantes e dar suporte em situações de risco.

“Quem não é credenciado não sabe reconhecer riscos nem orientar o grupo em caso de emergência. É aí que surgem os acidentes”, diz ela.

Trilhas no Ceará: Corpo de Bombeiros recomenda cuidados

Confira a lista a seguir com cuidados básicos para quem vai fazer trilhas no Ceará:

Avisar familiares sobre o trajeto e o horário de retorno;

Levar apito, identificação, água e alimentos leves;

Utilizar roupas apropriadas e calçados fechados;

Manter sempre as mãos livres para equilíbrio em obstáculos;

Acionar o número 193 em caso de emergência.

Quando ir e como se preparar para as trilhas no Ceará

O melhor período para trilhar depende da região. No sertão, o calor entre agosto e dezembro pode aumentar o risco de desidratação.

Já nas serras, as chuvas entre janeiro e julho deixam os caminhos escorregadios, exigindo mais atenção — embora as cachoeiras estejam mais cheias nesse período.

“Cabe ao guia indicar a trilha certa para cada pessoa. Nosso trabalho inclui orientações antes, acompanhamento durante e avaliação após a atividade. Tudo isso garante que o turista tenha uma boa experiência e, acima de tudo, volte em segurança”, destaca Edilene.

A experiência de quem trilha: segurança, conexão e história

Elisama Sousa, psicóloga, é apaixonada por trilhas. "É importante fazer trilhas com segurança; que seja uma aventura, mas uma aventura segura." Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

Para a psicóloga Elisama Sousa, trilhar vai além do exercício físico. “O que eu mais gosto de fazer nas trilhas é o contato com a natureza e as conexões com pessoas diferentes. Cada um vive aquele momento de forma única”, afirma.

Ela faz trilhas como hobby e reforça que escolher grupos responsáveis e com socorristas é essencial.

“Elas são terapêuticas para mim. Procuro sempre trilhas de nível médio e sigo todas as orientações da equipe. Isso já me garantiu trilhas incríveis e seguras, onde fiz meu primeiro rapel e escalada”, conta.

Elisama também alerta para a importância dos equipamentos corretos: botas, roupas específicas e mochila adequada — além de atenção às instruções dos guias. “Com o equipamento certo, a gente pisa melhor, se sente mais seguro.”

Na foto, a vista de Elisama Sousa no Quixadá - CE, durante uma trilha. Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

Segundo Elisama, as trilhas no Ceará se destacam por unirem paisagem e história. “A gente vai para locais com pinturas rupestres, monólitos, cachoeiras. São trilhas únicas. Eu acho que não conheci nem 5% do que gostaria. E nem sinto vontade de trilhar fora do Ceará, porque aqui tem tudo.”

Ela também considera o período pós-inverno como o melhor para fazer trilhas, quando os caminhos estão mais secos e seguros.

“No período de chuvas é mais complicado. E vou sempre com guias preparados, que estudaram o lugar. Isso faz toda a diferença.”

Trilhas mais seguras no Ceará: as recomendadas por especialistas

Percurso da trilha em Quixadá. Edilene Sousa, guia de turismo, enfatiza: "em Quixadá você encontra o conjunto de tudo de bom para quem gosta de contato com a natureza, conhecimento e aventuras." Crédito: Reprodução / Arquivo pessoal

Confira a lista de trilhas no Ceará para cada categoria de aventureiros.

Trilhas no Ceará para iniciantes

Rota do Café – Guaramiranga (a 110 km de Fortaleza)

Ideal para quem está começando no mundo das trilhas, a Rota do Café em Guaramiranga combina natureza e história em um percurso encantador.

A caminhada é tranquila e proporciona uma verdadeira imersão na cultura do café da serra cearense. Um dos destaques da trilha é a visita a uma das árvores mais antigas da região.

Trilha Circuito Gavião – Parque Nacional de Ubajara (a 308 km de Fortaleza)

Embora classificada como de nível moderado, a Trilha Circuito Gavião é uma boa opção para iniciantes que já têm um pouco de preparo ou disposição.

Localizada no Parque Nacional de Ubajara, a trilha leva a diversos pontos encantadores, como Mirante da Gameleira, Olho d’Água da Pedreira, Cachoeira do Cafundó e a espetacular Cachoeira do Gavião.

São paisagens de tirar o fôlego, com cascatas perfeitas para banho, dentro de uma das mais importantes unidades de conservação do Ceará, na Serra da Ibiapaba.

Trilhas no Ceará para experientes

Travessia Camará – Itapajé (a 130 km de Fortaleza)

Com 15 km de extensão, a Travessia Camará, em Itapajé, é uma trilha para aventureiros com um pouco mais de resistência. O percurso é dividido entre subida (3 km), trecho plano (7 km) e descida (5 km), passando por plantações de banana que oferecem sombra em boa parte do caminho.

A trilha é bastante agradável e possível de se realizar sem grandes dificuldades, mesmo para quem não está em forma. No entanto, recomenda-se iniciar o percurso até às 9h30min para aproveitar melhor o dia e retornar com segurança.

Travessia Itapipoca – Uruburetama pela serra (a aproximadamente 127 km de Fortaleza)

Essa travessia é uma verdadeira viagem no tempo e na geografia do Maciço de Baturité. O trajeto, que se inicia na Igreja Matriz de Itapipoca, passa por comunidades e paisagens históricas e culturais como Crispim, São Miguel e Caminho das 7 Voltas, até chegar ao centro de Uruburetama.

A jornada mistura desafio físico com descobertas históricas e naturais, oferecendo uma experiência completa para trilheiros mais experientes em busca de conexão com a cultura local.

Trilhas no Ceará de percurso variado

Trilha do Boaçu – Pacatuba (a 24 km de Fortaleza)

A Trilha do Boaçu é uma das mais acessíveis da Serra da Aratanha e mistura natureza e história. Começa no centro de Pacatuba e segue por locais de importância histórica, como o Sítio Boa Vista, datado do século XVIII.

É ideal para quem quer se aprofundar no conhecimento sobre o Ceará, já que o percurso foi parte da rota da antiga Expedição das Borboletas, que explorou a região no século XIX. Apesar de não ser longa, exige preparo por conta da subida inicial.

Trilha em Maranguape (a cerca de 26 km de Fortaleza)

Maranguape oferece trilhas com diferenciais naturais que encantam os visitantes. As caminhadas pela região revelam cenários únicos da serra e são ideais para quem procura um contato mais profundo com a vegetação local.

Os trajetos são variados e podem atender desde os que buscam uma trilha mais contemplativa até os que desejam um pouco mais de esforço físico, sempre acompanhados por belas paisagens e ar puro.

Chapada do Araripe – Crato (a aproximadamente 525 km de Fortaleza)

A Chapada do Araripe é perfeita para trilheiros que desejam unir ecoturismo com educação ambiental. Com várias opções de trilhas, o local oferece experiências de contato direto com a natureza, seja a pé ou de bicicleta.

Além do esforço físico, os visitantes têm a oportunidade de aprender mais sobre a biodiversidade e a cultura da região, através de projetos que combinam esporte e conscientização ambiental.

Caminhos da Ibiapaba – Serra da Ibiapaba (a cerca de 350 km de Fortaleza)

A trilha Caminhos da Ibiapaba é um convite à aventura para trilheiros experientes. Com 130 km de extensão, atravessa a Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba, conectando o Parque Nacional de Sete Cidades ao Parque Nacional de Ubajara.

O percurso oferece paisagens impressionantes e rica biodiversidade, cruzando os biomas Cerrado, Caatinga e trechos de Mata Atlântica. É ideal para quem busca uma trilha de longo curso repleta de belezas naturais e diversidade ambiental.

Caverna dos Ventos – Quixadá (a aproximadamente 170 km de Fortaleza)

Localizada no complexo do Açude do Cedro, a trilha da Caverna dos Ventos é curta (1,2 km), mas intensa. Com um desnível de 309 metros, é indicada para trilheiros experientes que buscam um desafio maior em um curto espaço.

O percurso, em meio à Caatinga e aos famosos monólitos de Quixadá, oferece vistas impressionantes e uma sensação de isolamento e conexão com a natureza. Um ótimo destino para quem gosta de combinar história, aventura e contemplação.