De Fortaleza para Fernando de Noronha: um guia para chegar à ilha

Agora que os fortalezenses têm, após 21 anos do fim desta operação, a opção de chegar direto a Fernando de Noronha, O POVO conta como foram as experiências de chegar à ilha pernambucana em um voo direto da Voepass em parceria com a Latam, de cerca de 2 horas. E o melhor: a rota é feita todos os dias.

Com custo de R$ 399 no trecho promocional, mas acima de R$ 700 após julho, o voo parte às 9h20min de um ATR72 com capacidade para 70 pessoas. Devido ao tamanho menor, sente-se mais as mudanças de direção da aeronave. Mas, no mercado, o equipamento é conhecido por ser mais seguro que os maiores.

À bordo, o serviço oferece as opções de água, refrigerante da it do Grupo Petrópolis, energético TNT, além de um snack de chocolate.

E duas horas depois, chegando, às 12h15min de lá, mas 11h20min de Brasília, sob o céu de Fernando de Noronha o que se vê é uma ilha que vive do turismo. Receptividade a quem chega é o ato de maior destaque. Do pequeno aeroporto até a chegada à pousada teve muita gentileza pelo caminho.

Mas assim que se aterrissa à ilha, o som instrumental de um saxofone espera os turistas com músicas populares no terminal. Nesta rota, foram 30 convidados e o restante de pagantes, em um voo inaugural realizado na quarta-feira, 5 de julho, que está com vendas realizadas até outubro e com média de mais de 60% de ocupação dos assentos.

Aeronave que opera Fortaleza-Fernando de Noronha é um ATR72, com capacidade para 70 pessoas Crédito: Divulgação

E antes de sair do aeroporto, para entrar de fato no distrito, tem uma fila para pagar a taxa de preservação ambiental da ilha. Ela varia, mas inicialmente custa R$ 92,80 para um dia e vai até R$ 6.548,98 para 30 dias. A nota fiscal referente a este pagamento deve ser bem guardada para apresentar no fim da viagem, na hora de embarcar novamente. Vale lembrar que há mais R$ 179 para visitar o Parque Nacional Marinho.

A TPA é cobrada a todas as pessoas, não residentes ou domiciliadas no arquipélago, e que estejam em visita, de caráter turístico, e será calculada em razão dos dias de permanência.

O recolhimento dela pode ser presencialmente, ou pela internet (noronha.pe.gov.br), por meio cartão de crédito e/ou boleto bancário gerado. O voucher terá validade de 30 dias a partir da data programada para entrar no distrito.

Passado este processo, bem-vindo a Fernando de Noronha e seus 26 km² e 16 praias. Tem opção para quem quiser andar, pegar um táxi com preço tabelado, pois não tem Uber e 99, ou até mesmo pedalar. Ainda tem a alternativa dos carros elétricos.

A dica é o turista levar dinheiro em espécie. Nem sempre a internet conecta bem. No socorro, vale entrar em uma pousada e pedir a senha do Wi-Fi para fazer um Pix.

Mas foi depois de uns bons cinco minutos que a transferência para o taxista do arquipélago deu certo. Apresentando-se como Hércules, o motorista disse, inclusive, que estava ansioso pela chegada dos voos de Fortaleza e de Natal, ambos inaugurados pela Voepass, para Fernando de Noronha.

Isso deve aumentar o número de turistas e o impacto financeiro no distrito, que, em 2022, bateu recorde de 149,8 mil pessoas, mas é um crescimento revisto por meio do acordo de gestão compartilhada entre Governo Federal e Pernambuco, limitando esta quantidade a 11 mil turistas por mês e 132 mil por ano. E para se ter ideia, somente de taxas, o distrito arrecada mais de R$ 40 milhões por ano.

Veja tabela de preços da taxa de preservação ambiental por dia

O arquipélago é mais do que se imagina

Apesar de a experiência do O POVO ter sido um bate-volta, pois o retorno de Fernando de Noronha foi no mesmo dia da chegada, na quarta-feira, 5 de julho, às 16h20min, o arquipélago é, sim, mais do que se imagina. Em termos de paisagem, clima, sustentabilidade, estrutura e preço.

A política do plástico zero, por exemplo, é levada à risca. Afinal, o local foi considerado Patrimônio Natural Mundial da Humanidade pela Unesco.

Por isso, é proibida a entrada, comercialização e uso no distrito de garrafas plásticas de bebidas com capacidade inferior a 500 ml; canudos; copos; pratos; talheres; sacolas; embalagens e recipientes descartáveis de poliestireno expandido (EPS) e poliestireno extrudado (XPS), popularmente conhecidos como isopor; e demais produtos descartáveis compostos por polietilenos, polipropilenos e/ou similares.

No lado sustentável, há ainda o foco em ser a primeira localidade com carbono neutro do País.

É aí que a Lei Nº 16.810, de 7 de janeiro de 2020, proíbe, a partir do dia 12 de agosto de 2023, a entrada de veículos que emitem dióxido de carbono, e incentiva a entrada de carros elétricos visando a substituição total da frota de veículos poluentes a partir de 2030.

Hoje, conforme o Governo de Pernambuco, aproximadamente 55% das emissões de gases de estufa da ilha são de aeronaves que fazem o transporte de ida e volta para o continente. A usina termelétrica a óleo ocupa o segundo lugar e os transportes terrestres o terceiro, respectivamente com cerca de 30% e 10%.

Inclusive, a substituição da termelétrica por usinas solares é um dos projetos que já está em execução no local.

Para cair no turismo, prepare-se para os preços. Encontramos água a R$ 10, jarra de suco a R$ 50, pratos individuais acima de R$ 200 e diárias em torno de R$ 2 mil. Por isso, pesquisar nunca é demais.

Mesa posta no pousada Zé Maria, em Fernando de Noronha Crédito: Divulgação

Em termos de passeios, os roteiros diversos mostram uma Noronha Cultural, com ida ao centro histórico da Vila dos Remédios, em frente ao Palácio São Miguel, seguindo em direção à Igreja Nossa Senhora dos Remédios.

A visita ao Memorial Noronhense é outra dica para se conectar à história do arquipélago, desde sua origem geológica, descobrimento e ocupação. A subida ao Forte Nossa Senhora dos Remédios e a paisagem do alto do forte com o Morro do Pico, praias do Cachorro, Meio e Conceição e o Morro Dois Irmãos ao fundo são outras escolhas a se aproveitar. Além do entardecer na Praia da Conceição.

Mas o tour pelo local pode ir além, mas aqui já são necessários dois dias, para o passeio pelas principais praias e mirantes da ilha, que termina com o pôr do sol no Forte São Pedro do Boldró.

Para ficar três dias, pode-se fazer Noronha por mar e terra, no passeio de barco costeando as praias do lado norte da ilha principal, com parada para banho na Baía do Sancho.

Se a preferência for por um quarto dia, a indicação das próprias empresas de turismo é realizar um mergulho. Para os iniciantes a dica é o batismo, experiência recomendada para pessoas sem curso comprovado ou que nunca mergulharam. Já os mais experientes podem optar pelo mergulho credenciado.

Noronha está quatro graus abaixo da linha do Equador, entre as coordenadas 03o45’S a 03o57’S de latitude e 32o19’W a 32o41’W de longitude. Fica a 545 km de Recife Crédito: Herminio Oliveira/Agência Brasil

Depois, pode-se conhecer a Ponta da Air France, Capela de São Pedro e Buraco da Raquel, numa coleção de mirantes próximos ao Porto.

Já o passeio de canoa havaiana é indicado para o quinto dia, em que se pode navegar remando em grupo. E depois há ainda uma das muitas trilhas oferecidas no local.

Exemplos são a trilha Atalaia ou Caieira, que tem nível médio de dificuldade. Para os mais avançados há a trilha do Capim Açu, com duração aproximada de 7 horas, que inclui paradas para contemplação, e é o único acesso à caverna do Capim Açu.

O recomendado mesmo são sete dias e aí a volta pela Veoepass para Fortaleza se dá todos os dias às 16h20 na hora local, com chegada à Capital às 17h05min do horário de Brasília.

*A jornalista viajou a Fernando de Noronha (PE) a convite da Voepass e da Secretaria do Turismo de Fortaleza (Setfor)

