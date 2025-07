Planeja viajar a Fortaleza? Guia essencial da sua viagem perfeita

Vista da Beira Mar de Fortaleza, um dos pontos turísticos mais procurados. / Crédito: Aurelio Alves

Fortaleza é a capital do Ceará e a maior do Nordeste. Com uma população de 2.428.678 pessoas, conforme o Censo de 2022, é a quarta cidade mais populosa do Brasil. Apesar da fama nos períodos de alta estação, a cidade possui atrativos turísticos para todas as épocas. Confira o que você precisa saber para planejar sua viagem a Fortaleza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Quando viajar a Fortaleza? Fortaleza tem duas condições climáticas ao longo do ano: temporada chuvosa e período seco. A primeira costuma se estender no primeiro semestre do ano e tem mais dias de chuva. Já na segunda o calor é certo e tem temperaturas mais altas, mesmo com a influência do litoral, que mantém o ar úmido. Assim, quem deseja visitar a cidade nos primeiros meses do ano, pode se surpreender com um clima mais nublado e chuvoso, mas com dias de sol. E a partir de julho, o clima é mais quente e seco. Leia mais O que levar na mala para Fortaleza? Veja checklist essencial Sobre o assunto O que levar na mala para Fortaleza? Veja checklist essencial

Transportes e como andar em Fortaleza Em Fortaleza, o transporte público conta com ônibus, metrô e Veículos Leve sobre trilhos (VLT). A primeira opção abrange toda a cidade, desde as áreas turísticas até a periferia. No entanto, o sistema de ônibus utiliza o autoatendimento com o cartão do Bilhete Único. Para quem passa pouco tempo na cidade não é a melhor opção, já que requer comprovante de residência para solicitar o cartão. Também é possível pagar a passagem no valor de R$ 4,50 para o motorista, mas o valor deve estar trocado (já que o motorista não é responsável por passar troco).

LEIA MAIS: Aluguel de carro em Fortaleza vale a pena? Prós, contras e dicas

Já os trens do metrô e VLT fazem principalmente o deslocamento de áreas mais distantes até o centro. É válido analisar se algumas das estações atende às suas necessidades de deslocamento. É possível comprar o bilhete avulso neste caso. Além disso, a cidade é bem abastecida com serviços como Uber e táxis, uma opção mais conveniente na maioria das áreas turísticas. Os preços não costumam ser caros de um ponto a outro do centro, por exemplo.