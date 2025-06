Vai para Icapuí, no Ceará? Veja 4 locais imperdíveis indicados por moradores

Confira ideias de lugares para visitar em Icapuí / Crédito: Alyson Tertuliano

Localizada no extremo leste do litoral cearense, Icapuí é conhecida como a terra da lagosta e o lugar onde o sol nasce primeiro no Ceará. Com 65 km de litoral, a cidade faz divisa com o Rio Grande do Norte e está a 201 km de Fortaleza. Os acessos são feitos pelas rodovias CE-040, BR-116 e BR-304, além dos aeroportos de Aracati (60 km), Mossoró (63 km) e Fortaleza (201 km).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com cerca de 20 mil habitantes e 37 anos de emancipação política — antes disso, era parte do município de Aracati —, Icapuí se destaca pela preservação ambiental. Guia V&A: VEJA cinco passeios para fazer em Fortaleza e sentir a Cidade

São três áreas de proteção, onde dunas, manguezais, falésias, piscinas naturais e coqueirais formam um cenário diverso. O turismo na região cresce com foco na sustentabilidade, promovendo experiências de contato direto com a natureza, história e cultura local. Ao todo, são 16 praias oficiais em Icapuí. Trilhas ecológicas e passeios de buggy ou quadriciclo levam visitantes por paisagens que vão do Manguezal da APA da Barra Grande até a duna móvel mais alta do Ceará, na APA de Ponta Grossa.

O município também oferece aventuras no mar, como o kitesurf em Tremembé, e observação de aves migratórias e peixes-boi marinhos, espécie rara que encontra refúgio nas águas ricas em capim agulha. “Icapuí é uma praia muito extensa, tem quase 60 quilômetros de litoral e 16 comunidades costeiras. Cada trecho tem algo diferente para conhecer”, destaca Felipe Braga, biólogo e coordenador de educação socioambiental do projeto Aves Migratórias, da ONG Aquasis.

Confira quatro lugares para conhecer em Icapuí, recomendado por moradores da região.

VEJA opções de passeio ao ar livre em Fortaleza

1. Retiro Grande (Icapuí): onde tudo começa Icapuí é onde o sol nasce primeiro no Estado reúne belezas naturais, história e turismo sustentável Crédito: AURÉLIO ALVES Retiro Grande é considerada a primeira praia de Icapuí para quem chega do Rio Grande do Norte. O local oferece uma vista privilegiada do mar e conta com restaurantes instalados nas falésias.

“É uma das praias mais lindas da região, e pouca gente conhece. Vale a pena começar o roteiro por lá”, recomenda Felipe Braga. A região é ideal para quem busca tranquilidade e contato com moradores locais. A beleza cênica da praia, aliada à simplicidade do ambiente, marca o início de uma viagem por todo o litoral icapuiense.

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp 2. Ponta Grossa: barracas, mangue e mergulho com peixinhos

A Praia de Ponta Grossa é uma das mais conhecidas de Icapuí. Falésias coloridas, manguezal, piscinas naturais e barracas rústicas criam um cenário único.