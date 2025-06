3 praias incríveis próximas a Fortaleza para um dia inesquecível

Veja alguns destinos com dunas, falésias e mar tranquilo a poucos quilômetros de Fortaleza para quer relaxar, se aventurar ou apenas curtir o dia na praia

Lugares como Cumbuco, Morro Branco e o Porto das Dunas reúnem contato com a natureza, passeios divertidos e opções que vão do descanso à aventura. A seguir, confira três praias para curtir um bate-volta saindo de Fortaleza.

O litoral do Ceará é repleto de destinos que encantam pela beleza e pela facilidade de acesso. Para quem está em Fortaleza e quer aproveitar um dia diferente sem precisar percorrer longas distâncias, algumas praias próximas à Capital oferecem cenários paradisíacos.

Cumbuco: aventura e fácil acesso

No município vizinho de Caucaia, a Praia do Cumbuco é uma das mais procuradas por quem busca lazer rápido e completo. O destino se destaca pelas dunas com passeios de buggy.

Além disso, o Cumbuco é conhecido como um dos melhores pontos do País para a prática de kitesurf e windsurf. Com uma infraestrutura de bares e restaurantes à beira-mar, a praia é uma escolha para um dia de descanso sem abrir mão da comodidade.

: Cerca de 30 km Como chegar: Ônibus (R$ 8 em média), veículo próprio ou alugado, transporte por aplicativo ou agências.

Praia do Cumbuco Crédito: FERNANDA BARROS/ O POVO

Porto das Dunas: tranquilidade e espaço

No município vizinho, em Aquiraz, está a praia de Porto das Dunas. O local abriga o Beach Park, um dos maiores e mais conhecidos parques aquáticos da América Latina. A praia tem mar mais agitado, águas mornas e faixa de areia extensa.