Primeira vez em Fortaleza? 10 dicas indispensáveis para iniciantes

Fortaleza cresce como destino turístico no Nordeste. Saiba como aproveitar a Cidade com segurança, boa gastronomia e passeios incríveis

A seguir, O POVO mostra as dúvidas mais comuns de iniciantes em Fortaleza e uma lista com 10 dicas essenciais para quem quer conhecer a Cidade.

Sobre segurança, Amanda orienta os turistas a evitar ostentar objetos de valor e a fazer passeios com agências credenciadas que contam com guias para suporte.

“Oferecemos pacotes completos, com transporte, guia, hospedagem e passeios para esses destinos, facilitando a experiência do turista”, diz.

Na culinária, Amanda destaca o caranguejo às quintas-feiras como um prato clássico entre os visitantes. “Além do caranguejo, o baião de dois com carne de sol e a peixada são muito procurados”.

Ela confirma que a agência organiza tours gastronômicos em restaurantes típicos e mercados locais, proporcionando um mergulho na cultura cearense.

Norte em evidência: VEJA 5 restaurantes em Fortaleza para conhecer a região



Turismo em Fortaleza: preparação para o clima com sol e ventos

Fortaleza tem clima quente e ventos que amenizam a sensação de calor. Amanda recomenda “usar protetor solar, roupas leves, chapéu ou boné e óculos escuros, principalmente nas praias com vento forte”. Ela também sugere levar um casaquinho leve para a noite ou ambientes com ar-condicionado.

Turismo em Fortaleza: duração ideal da viagem e bairros imperdíveis

Para aproveitar bem a cidade, Amanda recomenda pelo menos cinco dias. “Além de conhecer Fortaleza, o turista pode fazer passeios para as praias e bairros mais interessantes, como Praia do Futuro, Varjota e o centro histórico”, afirma.

Ela reforça que destinos como Jericoacoara merecem pelo menos uma ou duas noites devido à distância e atrações únicas.

Turismo em Fortaleza: alugar carro ou utilizar táxi e apps?

Sobre mobilidade, Amanda indica que “alugar um carro é uma boa opção para quem quer explorar as praias do litoral com mais autonomia, mas o táxi e aplicativos funcionam muito bem na cidade para quem prefere não dirigir”. Ela alerta para verificar estacionamento e custos no hotel.

Turismo em Fortaleza: alta temporada e reservas antecipadas

Amanda lembra que durante alta temporada, como Carnaval, Réveillon e Fortal, um dos maiores carnavais fora de época do Brasil, é importante reservar hospedagem com antecedência.

A primeira edição do Fortal foi realizada em 1992. O evento, um "Carnaval fora de época", traz diversos turistas a Fortaleza

“Meireles é um dos melhores bairros para se hospedar nessas épocas, enquanto Praia do Futuro é ideal para quem busca sossego”, afirma.

Turismo em Fortaleza: esportes, balneabilidade e cuidados extras

Fortaleza atrai esportistas que praticam kitesurf e windsurf graças aos ventos constantes. Amanda também alerta sobre a necessidade de consultar a balneabilidade das praias antes de entrar no mar para garantir a segurança. “Esses pequenos cuidados fazem muita diferença para uma viagem tranquila”, conclui.

10 dicas para viajar à Fortaleza

Ceará é o principal destino para a prática de kitesurf Crédito: Divulgação/Setur

Confira uma lista com recomendações aos viajantes que querem aproveitar da melhor forma a visita à capital do Ceará: