Conheça Ed Gein, assassino que inspirou filmes e séries de terror

Conheça Ed Gein, assassino que inspirou filmes e séries de terrorNova temporada de "Monster" da Netflix é focada em Ed Gein, assassino que serviu de inspiração para clássicos como "Psicose"
Primeiro lugar tanto no ranking mundial quanto brasileiro da Netflix, a terceira temporada de “Monster”, antologia de crimes reais, se debruça sobre a história de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield - "Monster: A história de Ed Gein". A produção chegou na plataforma em 3 de outubro.
Nascido Edward Theodore Gein em Las Crosse County, Wisconsin, ele ganhou notoriedade por assassinar a dona de uma taverna, Mary Hogan, em 1954, e a proprietária de uma loja de ferragens, Bernice Worden, em 1957.
Além de ser suspeito de ter matado outras seis pessoas, Ed costumava produzir souvenirs a partir de pele humana. Extraindo a matéria prima através do vilipêndio de cadáveres em cemitérios ou das suas próprias vítimas, mulheres mais velhas que assassinava.
A infância, o apreço de Ed por violência e nazismo, além dos crimes, são as pautas abordadas na antologia de Ryan Murphy. A produção é dirigida por Max Winkler e possui roteiro de Ian Brennan.
Antes da trama da Netflix, outros filmes e séries usaram a história de Gein para construir narrativas ficcionais. Confira:
Psicose (1960)
Três anos após a prisão de Ed Gein, em 1957, Hitchcock lançava um filme que mudaria o modo de fazer filmes de terror. Também inspirado no livro homônimo de Robert Bloch, o longa-metragem acompanha o encontro entre a fugitiva Marion Crane (Janet Leigh) e Norman Bates (Anthony Perkins), dono de um hotel de estrada.
Hitchcock usou Ed Gein para criar seu antagonista aparentemente frágil, que contribuiria para a reviravolta presente no longa-metragem.
O massacre da serra elétrica (1974)
O famoso assassino Leatherface teve seu visual diretamente inspirado em Ed Gein por usar uma máscara feita de pele humana, como o serial killer da vida real costumava fazer. A trama narra a história de um grupo de jovens que vai verificar se o túmulo do avô não foi vilipendiado.
Ao pararem para colocar gasolina, encontram o assassino, que inicia um terrível massacre.
O silêncio dos Inocentes (1991)
A agente do FBI Clarice Starling (Jodie Forster) está investigando uma série de assassinatos cometidos por Buffalo Bill (Ted Levine), que arrancava a pele de suas vítimas, como fazia Ed Gein.
Para entender a mente de Bill, ela contará com o auxílio do assassino e canibal Hannibal Lecter (Anthony Hopkins).
Con Air - Rota de Fuga (1997)
Após voltar para casa, Cameron Poe (Nicolas Cage) soldado ranger dispensado da operação Tempestade do Deserto (um conflito no Iraque) mata um homem em legítima defesa. Apesar disso, o ex-militar acaba tendo uma cumprir pena de 7 a 10 anos.
Sete anos depois, ele ganha liberdade condicional. Mas sua carona para voltar para casa é um avião cheio dos assassinos mais perigosos do mundo. Entre eles, Garland Greene (Steve Buscemi), o “O Estrangulador de Marietta”, é uma mistura de vários assassinos em série como Ed Gein, Ted Bundy (Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy e Charles Manson).
Bates Motel (2013)
Em cinco temporadas, a série se debruça sobre a vida de Norman Bates (Freddie Highmore) e Norma Bates (Vera Farmiga). Mãe e filho que juntos cuidam do Bates Motel após a morte do marido e antes de Norman iniciar seus primeiros crimes, funcionando como um prequel de “Psicose” (1960). Assim como o longa, a série apresenta uma inspiração em Gein e na relação que ele tinha com sua mãe Augusta.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente