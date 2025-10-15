Conheça Ed Gein, assassino que inspirou filmes e séries de terror

"Monster: A história de Ed Gein" está na lista de top 10 séries mais assistidas da Netflix / Crédito: Reprodução/Netflix

Primeiro lugar tanto no ranking mundial quanto brasileiro da Netflix, a terceira temporada de “Monster”, antologia de crimes reais, se debruça sobre a história de Ed Gein, o açougueiro de Plainfield - "Monster: A história de Ed Gein". A produção chegou na plataforma em 3 de outubro. Nascido Edward Theodore Gein em Las Crosse County, Wisconsin, ele ganhou notoriedade por assassinar a dona de uma taverna, Mary Hogan, em 1954, e a proprietária de uma loja de ferragens, Bernice Worden, em 1957.

Além de ser suspeito de ter matado outras seis pessoas, Ed costumava produzir souvenirs a partir de pele humana. Extraindo a matéria prima através do vilipêndio de cadáveres em cemitérios ou das suas próprias vítimas, mulheres mais velhas que assassinava. A infância, o apreço de Ed por violência e nazismo, além dos crimes, são as pautas abordadas na antologia de Ryan Murphy. A produção é dirigida por Max Winkler e possui roteiro de Ian Brennan. Antes da trama da Netflix, outros filmes e séries usaram a história de Gein para construir narrativas ficcionais. Confira:

Psicose (1960) Três anos após a prisão de Ed Gein, em 1957, Hitchcock lançava um filme que mudaria o modo de fazer filmes de terror. Também inspirado no livro homônimo de Robert Bloch, o longa-metragem acompanha o encontro entre a fugitiva Marion Crane (Janet Leigh) e Norman Bates (Anthony Perkins), dono de um hotel de estrada. Hitchcock usou Ed Gein para criar seu antagonista aparentemente frágil, que contribuiria para a reviravolta presente no longa-metragem.

O massacre da serra elétrica (1974) O famoso assassino Leatherface teve seu visual diretamente inspirado em Ed Gein por usar uma máscara feita de pele humana, como o serial killer da vida real costumava fazer. A trama narra a história de um grupo de jovens que vai verificar se o túmulo do avô não foi vilipendiado. Ao pararem para colocar gasolina, encontram o assassino, que inicia um terrível massacre.

O silêncio dos Inocentes (1991)

A agente do FBI Clarice Starling (Jodie Forster) está investigando uma série de assassinatos cometidos por Buffalo Bill (Ted Levine), que arrancava a pele de suas vítimas, como fazia Ed Gein. A agente do FBI Clarice Starling (Jodie Forster) está investigando uma série de assassinatos cometidos por Buffalo Bill (Ted Levine), que arrancava a pele de suas vítimas, como fazia Ed Gein. Para entender a mente de Bill, ela contará com o auxílio do assassino e canibal Hannibal Lecter (Anthony Hopkins). Con Air - Rota de Fuga (1997)