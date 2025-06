A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário: conheça a 1ª novela vertical brasileira

Com capítulos de menos de dois minutos, "A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário" é a primeira novela vertical brasileira e tem feito sucesso na internet

A novela tem 68 capítulos e foi lançada em 17 de maio no ReelShort, serviço de streaming focado em conteúdos exibidos no formato vertical — priorizando, assim, a visualização em celulares.

Com mais de 300 milhões de visualizações desde a estreia, “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” alcançou o topo de produções mais vistas na plataforma de streaming ReelShort. A obra é a primeira novela vertical brasileira e é estrelada por ex-atores da Globo.

Em “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário”, o espectador conhece a história de Nathalia Queiroz. Ela está desesperada para salvar a vida de sua mãe , que enfrenta uma séria doença. Por isso, ela aceita se casar com o filho bastardo da família Torres.

Disponibilizada integralmente no ReelShort, a novela, porém, ganhou grande repercussão após trechos de capítulos serem publicados no TikTok e no Instagram . A estrutura inovadora despertou a atenção de usuários, que passaram a divulgar a trama.

Os números de audiência de “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” dimensionam o fenômeno que se tornou a novela. Até a publicação desta matéria, o drama havia acumulado mais de 310 milhões de visualizações no ReelShort, segundo a plataforma.

Essas moedas são usadas para desbloquear episódios de séries ou minisséries do ReelShort . Elas podem ser adquiridas a partir de compras no aplicativo ou gratuitamente ao assistir a anúncios e realizar outras tarefas, como vincular e-mail.

A nível mensal, o ranking de audiência do streaming, que é atualizado diariamente com base nas visualizações, curtidas e interações do dia anterior, mapeia que a audiência da novela ultrapassa bastante a da produção em segundo lugar.

Enquanto “Herdeira Verdadeira vs. Rainha Falsa” tem 2 milhões de interações no ranking do ReelShort no mês, “A Vida Secreta do Meu Marido Bilionário” apresenta 12,1 milhões, demonstrando o sucesso da novela.