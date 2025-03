'Beleza Fatal' prova que novela boa ainda conquista o novo público

Camila Pitanga como Lola no último capítulo de "Beleza Fatal" / Crédito: Reprodução/Max

“Beleza Fatal”, novela de Raphael Montes para a Max, encerrou nesta sexta-feira, 21, com o lançamento do último capítulo na plataforma e centenas de fãs que se reuniram para assistir juntos ao fim da trama. Em Fortaleza, bares e restaurantes - como o Bulls Beer House - aproveitaram o momento de grande expectativa dos fãs com o desfecho da novela para fazer a transmissão em seus estabelecimentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nas redes sociais, também foi comum encontrar grupos de amigos que fizeram festa e se reuniram para ver juntos o capítulo.

Confira entrevista de Raphael Montes para O POVO sobre 'Beleza Fatal' Cenas como essas podem parecer estranhas atualmente, quando o contexto não é futebol ou conquistas como o Brasil no Oscar, pois se acredita que o País perdeu o hábito de reunir pessoas para prestigiar produções brasileiras no “ao vivo”, especificamente novelas. Fato é que a audiência da TV caiu em, pelo menos, metade nos últimos dez anos. Grandes sucessos do horário nobre da Globo batiam a meta de 40 pontos no Kantar Ibope, número que hoje mal chega a 20 com a atual trama “Mania de Você”.

Relacionado: "As novelas conduziram a revolução de costumes"

O que muda no caso de “Beleza Fatal” é a facilidade de acesso, já que, por ser uma produção do streaming, pode ser assistida conforme a demanda do público, o que facilita seu acesso. Além disso, é uma trama curta (40 episódios) e bem construída, com qualidade que a diferencia das demais que estão ao ar na TV aberta. Qual a história de ‘Beleza Fatal’? A história de "Beleza Fatal" gira em torno de Sofia (Camila Queiroz), uma criança que perdeu sua casa num incêndio e viu sua mãe ser presa e morta injustamente, devido à Lola (Camila Pitanga), sua tia.

Quando se torna adulta, ela passa a se dedicar inteiramente a uma vingança contra Lola e sua família. A trama discute, principalmente, o mundo de aparências e dos tratamentos estéticos. Na internet, quem realmente ganhou a torcida foi a vilã Lola, por sua personalidade expansiva e visual extravagante. As “lolovers” da vida real movimentaram hastags que fizeram da novela o assunto mais comentado do X (antigo Twitter) sempre que a Max lançava novos episódios, nas segundas-feiras. Além disso, o Tiktok e o Instagram também cercaram-se de referências do universo “Lolaland”, com expressões e frases prontas da personagem.

O sucesso foi tão grande que Camila Pitanga assistiu ao desfecho de Lola junto ao público, em uma casa noturna de São Paulo, onde foi ovacionada pelos fãs. A CAMILA PITANGA FOI ASSISTIR A FINAL NA ZIG VIVA OS GAAAAAYS #BelezaFatal pic.twitter.com/3WvQfxaCyf — BCharts (@bchartsnet) March 21, 2025