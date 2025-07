Power Couple 2025: quanto ganhou cada casal? Veja valores dos prêmios

Em ordem de aparição: Carol e Radamés; Rayanne e Victor; e Talira e Pessina; Os três casais estavam na última DR do Power Couple Brasil. / Crédito: Reprodução / R7

Carol e Radamés foram os grandes vencedores do Power Couple Brasil 2025, reality de casais da Record TV, após conquistarem 54,24% dos votos do público na grande final, exibida nesta quinta-feira, 10. Eles superaram Adriana e Dhomini, que ficaram com o segundo lugar, e Rayanne e Victor, os terceiros colocados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diferente de outros realities, o Power Couple não oferece um prêmio fixo ao casal campeão. O valor final depende do saldo acumulado pelos participantes ao longo da temporada, o que torna a disputa ainda mais estratégica. No caso de Carol e Radamés, a vitória rendeu um total de R$ 446 mil. Quem ganhou o Power Couple Brasil 2025? CONHEÇA o casal campeão

Power Couple 2025: como funcionam os prêmios

O formato do programa da Record é baseado em apostas feitas pelos casais antes das provas, o que faz com que cada dupla acumule um valor diferente ao longo do jogo.

Assim, o prêmio final é diretamente proporcional ao desempenho do casal nas dinâmicas da competição. >> SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Se outros casais tivessem vencido, o valor pago seria diferente. Rayanne e Victor, por exemplo, tinham o maior saldo acumulado da edição: R$ 731 mil.

Já Adriana e Dhomini terminaram a temporada com R$ 500 mil na conta conjunta. Como apenas os campeões levam o saldo acumulado, os valores foram desconsiderados para os perdedores — mas não saíram de mãos vazias. No dia 4 de julho, alguns valores acumulados até então pelos casais participantes foram divulgados pelo R7. Confira: Rayanne e Victor: R$ 731 mil

Adriana e Dhomini: R$ 500 mil

Carol e Radamés: R$ 446 mil

Tali e Rafa: R$ 400 mil Veja quanto cada casal recebeu ao final do Power Couple 2025 Embora apenas os campeões fiquem com o dinheiro acumulado ao longo do jogo, o segundo e o terceiro colocados também recebem prêmios definidos pela produção do reality.