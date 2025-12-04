Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'O Agente Secreto' é indicado ao Spirit Awards

'O Agente Secreto' é indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit Awards

Filme estrelado por Wagner Moura concorre ao lado de títulos como "On Becoming a Guinea Fowl"; evento acontece no dia 15 de fevereiro
Autor Gabriele Soares / Especial para O POVO
Gabriele Soares / Especial para O POVO Autor
Lançado em novembro de 2025, “O Agente Secreto” já conta com cerca de 20 prêmios. Na quarta-feira, 3, o filme recebeu mais uma indicação com o Independent Spirit Awards, uma das premiações mais importantes de cinema independente.

O filme estrelado por Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Filme Internacional ao lado de títulos como "Sirãt", de Oliver Laxe, e "On Becoming a Guinea Fowl", comédia protagonizada por Susan Chardy. 

LEIA TAMBÉM | Perna Cabeluda: entenda a lenda urbana de "O Agente Secreto"

O evento acontece no dia 15 de fevereiro, em Santa Mônica, na Califórnia. É a terceira vez que o diretor Kleber Mendonça Filho representa o Brasil no Spirit Awards. O cineasta esteve presente em 2016 e em 2020, com “Aquarius” e “Bacurau”, respectivamente.

'O Agente Secreto' no circuito de premiações

A quantidade de indicações e conquistas mostra o quanto o filme está bem colocado no cenário internacional. E a tendência é que a visibilidade aumente.

A revista Variety, por exemplo, prevê indicações em quatro categorias no Globo de Ouro 2026. Além, claro, da possibilidade de disputar a categoria de "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2026

No Brasil, o filme já conta com mais de 910 mil ingressos vendidos e se consolida como o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes.

“O Agente Secreto” se torna também o filme com a maior bilheteria de 2025, com cerca de R$ 18 milhões em faturamento, superando “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, com R$ 17,2 milhões.

O filme também tem sido recebido muito bem pela crítica internacional, com 99% de aprovação pela crítica especializada do Rotten Tomatoes

Confira os prêmios de 'O Agente Secreto'

  • Festival de Cannes - Prêmio de Melhor Diretor, Kleber Mendonça Filho

  • Festival de Cannes - Prêmio de Interpretação Masculina, Wagner Moura

  • Festival de Cannes - Prêmio FIPRESCI (Competição Oficial), “O Agente Secreto”

  • Festival de Cannes - Prix des Cinémas d'Art et Essai (AFCAE), “O Agente Secreto”

  • New York Film Critics Circle - Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”

  • New York Film Critics Circle - Melhor Ator, Wagner Moura

  • Critics Choice Awards - Prêmio de Diretor, Kleber Mendonça Filho

  • Festival de Cinema de Zurique - Golden Eye Award, Wagner Moura

  • Festival de Cinema de Jerusalém - Prêmio Nechama Rivlin de Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”

  • Festival de Cine de Lima - Prêmio do Júri de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção), “O Agente Secreto”

  • Festival de Cine de Lima - Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme, “O Agente Secreto”

  • Festival de Cine de Lima - Menção Honrosa APRECI de Melhor Filme, “O Agente Secreto”

  • Festival Biarritz Amérique Latine - Abrazo d'honneur, Kleber Mendonça Filho

  • Chicago International Film Festival - Silver Hugo, “O Agente Secreto”

  • Middleburg Film Festival - Destaque Internacional, “O Agente Secreto”

  • Key West Film Festival - Prêmio Crítico, “O Agente Secreto”

  • Festival Internacional de Cine de Galdar - Melhor Longa-Metragem, “O Agente Secreto”

  • Virginia Film Festival - Cinematografia, “O Agente Secreto”

  • Morelia International Film Festival - Medalha de Cinemateca da UNAM, “O Agente Secreto”

