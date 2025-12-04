'O Agente Secreto' é indicado ao Spirit Awards

'O Agente Secreto' é indicado a Melhor Filme Internacional no Spirit AwardsFilme estrelado por Wagner Moura concorre ao lado de títulos como "On Becoming a Guinea Fowl"; evento acontece no dia 15 de fevereiro
Lançado em novembro de 2025, “O Agente Secreto” já conta com cerca de 20 prêmios. Na quarta-feira, 3, o filme recebeu mais uma indicação com o Independent Spirit Awards, uma das premiações mais importantes de cinema independente.
O filme estrelado por Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Filme Internacional ao lado de títulos como "Sirãt", de Oliver Laxe, e "On Becoming a Guinea Fowl", comédia protagonizada por Susan Chardy.
LEIA TAMBÉM | Perna Cabeluda: entenda a lenda urbana de "O Agente Secreto"
O evento acontece no dia 15 de fevereiro, em Santa Mônica, na Califórnia. É a terceira vez que o diretor Kleber Mendonça Filho representa o Brasil no Spirit Awards. O cineasta esteve presente em 2016 e em 2020, com “Aquarius” e “Bacurau”, respectivamente.
'O Agente Secreto' no circuito de premiações
A quantidade de indicações e conquistas mostra o quanto o filme está bem colocado no cenário internacional. E a tendência é que a visibilidade aumente.
A revista Variety, por exemplo, prevê indicações em quatro categorias no Globo de Ouro 2026. Além, claro, da possibilidade de disputar a categoria de "Melhor Filme Internacional" no Oscar 2026.
No Brasil, o filme já conta com mais de 910 mil ingressos vendidos e se consolida como o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes.
“O Agente Secreto” se torna também o filme com a maior bilheteria de 2025, com cerca de R$ 18 milhões em faturamento, superando “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, com R$ 17,2 milhões.
O filme também tem sido recebido muito bem pela crítica internacional, com 99% de aprovação pela crítica especializada do Rotten Tomatoes.
Confira os prêmios de 'O Agente Secreto'
Festival de Cannes - Prêmio de Melhor Diretor, Kleber Mendonça Filho
Festival de Cannes - Prêmio de Interpretação Masculina, Wagner Moura
Festival de Cannes - Prêmio FIPRESCI (Competição Oficial), “O Agente Secreto”
Festival de Cannes - Prix des Cinémas d'Art et Essai (AFCAE), “O Agente Secreto”
New York Film Critics Circle - Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”
New York Film Critics Circle - Melhor Ator, Wagner Moura
Critics Choice Awards - Prêmio de Diretor, Kleber Mendonça Filho
Festival de Cinema de Zurique - Golden Eye Award, Wagner Moura
Festival de Cinema de Jerusalém - Prêmio Nechama Rivlin de Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”
Festival de Cine de Lima - Prêmio do Júri de Melhor Filme (Competição Latino-Americana de Ficção), “O Agente Secreto”
Festival de Cine de Lima - Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme, “O Agente Secreto”
Festival de Cine de Lima - Menção Honrosa APRECI de Melhor Filme, “O Agente Secreto”
Festival Biarritz Amérique Latine - Abrazo d'honneur, Kleber Mendonça Filho
Chicago International Film Festival - Silver Hugo, “O Agente Secreto”
Middleburg Film Festival - Destaque Internacional, “O Agente Secreto”
Key West Film Festival - Prêmio Crítico, “O Agente Secreto”
Festival Internacional de Cine de Galdar - Melhor Longa-Metragem, “O Agente Secreto”
Virginia Film Festival - Cinematografia, “O Agente Secreto”
Morelia International Film Festival - Medalha de Cinemateca da UNAM, “O Agente Secreto”