'O Agente Secreto' é indicado ao Spirit Awards

"O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, ganha indicação ao Spirit Awards / Crédito: Victor Jucá/divulgação

Lançado em novembro de 2025, “O Agente Secreto” já conta com cerca de 20 prêmios. Na quarta-feira, 3, o filme recebeu mais uma indicação com o Independent Spirit Awards, uma das premiações mais importantes de cinema independente. O filme estrelado por Wagner Moura concorre na categoria de Melhor Filme Internacional ao lado de títulos como "Sirãt", de Oliver Laxe, e "On Becoming a Guinea Fowl", comédia protagonizada por Susan Chardy.

No Brasil, o filme já conta com mais de 910 mil ingressos vendidos e se consolida como o maior da carreira de Kleber Mendonça Filho e da história da Vitrine Filmes. “O Agente Secreto” se torna também o filme com a maior bilheteria de 2025, com cerca de R$ 18 milhões em faturamento, superando “Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa”, com R$ 17,2 milhões. O filme também tem sido recebido muito bem pela crítica internacional, com 99% de aprovação pela crítica especializada do Rotten Tomatoes.

Confira os prêmios de 'O Agente Secreto' Festival de Cannes - Prêmio de Melhor Diretor, Kleber Mendonça Filho

Festival de Cannes - Prêmio de Interpretação Masculina, Wagner Moura

Festival de Cannes - Prêmio FIPRESCI (Competição Oficial), “O Agente Secreto” Festival de Cannes - Prix des Cinémas d'Art et Essai (AFCAE), “O Agente Secreto” New York Film Critics Circle - Melhor Filme Internacional, “O Agente Secreto”