Quem matou Odete Roitman no Vale Tudo de 1988? Descubra agora

Na versão de Vale Tudo de 1988, Leila mata a vilã Odete Roitman; relembre como foi / Crédito: Reprodução/Globoplay

Na reta final da novela “Vale Tudo”, remake do sucesso dos anos 80, da Globo, a cena morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, é uma das mais aguardadas pelos telespectadores. Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na atual.

No entanto, a autora Manuela Dias já afirmou que não será a culpada desta vez, deixando o mistério para o público, que teoriza sobre o que pode acontecer. O sigilo será quebrado no episódio d segunda-feira, 6 de outubro. Confira, a seguir, como a antagonista foi morta na versão original da telenovela.

“Vale Tudo”: como foi a morte de Odete Roitman na versão de 1988 A morte da vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi ao ar na noite de véspera do natal, em 24 de dezembro de 1988. Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu. O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo.

No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime. Com o flashback, é revelado que a assassina foi Leila (Cássia Kis). Entretanto, o plano nunca foi matar Odete, mas Maria de Fátima. O tiro foi “acidental”. Nesta versão, Leila chega de viagem. Ela descobre que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava tendo um caso com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, amiga do casal e que estava abrigada na casa deles.