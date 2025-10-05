Quem matou Odete Roitman no Vale Tudo de 1988? Descubra agora

Quem matou Odete Roitman? Relembre assassinato na versão de 1988 de Vale TudoRemake de 2025 da novela Vale Tudo fará a morte da vilã de forma diferente; veja como foi a cena que mobilizou o Brasil na década de 80
Na reta final da novela “Vale Tudo”, remake do sucesso dos anos 80, da Globo, a cena morte da vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch, é uma das mais aguardadas pelos telespectadores.
Na versão de 1988, quem matou a personagem foi Leila, vivida por Carolina Dieckmann na atual.
No entanto, a autora Manuela Dias já afirmou que não será a culpada desta vez, deixando o mistério para o público, que teoriza sobre o que pode acontecer.
O sigilo será quebrado no episódio d segunda-feira, 6 de outubro.
Confira, a seguir, como a antagonista foi morta na versão original da telenovela.
“Vale Tudo”: como foi a morte de Odete Roitman na versão de 1988
A morte da vilã, interpretada por Beatriz Segall, foi ao ar na noite de véspera do natal, em 24 de dezembro de 1988.
Entretanto, a resposta sobre quem teria sido o responsável veio apenas no último episódio, exibido no dia 8 de janeiro, por um flashback que mostrou como aconteceu.
O intervalo permitiu com que se criasse o mistério de “quem matou Odete Roitman?”, mobilizando o Brasil. Reportagens da época mostram bares e restaurantes lotados com a transmissão da novela e as ruas vazias para o público acompanhar o enredo.
No capítulo em que é revelada a sua morte, seu corpo tinha sido encontrado no apartamento que tinha para se encontrar com César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, sem deixar explícito como teria acontecido e quem cometeu o crime.
Com o flashback, é revelado que a assassina foi Leila (Cássia Kis). Entretanto, o plano nunca foi matar Odete, mas Maria de Fátima. O tiro foi “acidental”.
Nesta versão, Leila chega de viagem. Ela descobre que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) estava tendo um caso com Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, amiga do casal e que estava abrigada na casa deles.
Nervosa, pega um revólver e vai até o seu apartamento. No local, encontra o marido, que não entende o que estava acontecendo, e procura a amante.
Naquele momento, Odete estava conversando com um funcionário da TCA, de onde Marco estava desviando dinheiro. Quando a antagonista se aproxima da porta de vidro, Leila vê a sua silhueta, achando que era a de Fátima.
A vilã foi atingida por três tiros, morrendo na hora. Mesmo no desespero, a culpada consegue se safar do crime, seguindo as orientações do marido.
Assim como o sigilo do roteiro mantido pela autora do remake, o enredo foi guardado em segredo até mesmo para os atores, que só descobriram quando receberam o roteiro no último dia de gravação da novela.
Inclusive, a trama do assassinato teve cinco roteiros diferentes, escritos por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Em todas as versões, havia um culpado diferente, mas a escolhida foi a de Leila.
O que se sabe até agora sobre quem poderá matar Odete no remake
No decorrer desta semana, a novela das 21h revela o grande segredo da antagonista para o resto do elenco.
Odete escondia o filho mais velho, Leonardo (Guilherme Magon), vivo, mas em condição vegetativa, por 20 anos após acidente em que tinha sido dado como morto.
No capítulo de terça-feira, 30, Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, o encontra na casa em que Ana Clara (Samantha Jones) havia sido baleada pela vilã.
O resumo semanal publicado pela Gshow, plataforma da Globo, informa que a antagonista será encontrada morta num quarto de hotel nesta segunda-feira, 6.
Durante o enterro, Marco Aurélio, vivido por Alexandre Nero, tranquilizará Leila, nervosa. Também acontecerá a cena onde César (Cauã Reymond) será amparado por Olavinho, seu amigo, interpretado por Ricardo Teodoro.
Fernanda, interpretada por Ramille, será aconselhada por Bartolomeu (Luís Melo) a observar quem estivesse presente na cerimônia.
No entanto, o público tem dúvidas se a vilã realmente será realmente morta, após a informação de que o caixão da personagem estará fechado durante o velório, ou seja, ninguém verá o seu corpo.
Até mesmo Alexandre Nero questiona a morte de Odete em entrevista para a Globo. “Até isso eu estou duvidando”, indaga sobre as várias mudanças feitas por Manuela Dias no remake.
Até o momento, a única informação confirmada é que Leila não será a culpada nesta versão, segundo a autora da novela.
O mistério cria espaço para teorias na internet e apostas entre usuários sobre quem poderá ser o assassino ou ideias sobre um final alternativo.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente