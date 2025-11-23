Caso de Robinho confirmado em Tremembé 2; veja o que se sabe

História de Robinho confirmada em Tremembé 2; veja tudo o que se sabeCondenado por estupro coletivo na Itália, ex-jogador solicita transferência de presídio após repercussão da série Tremembé; veja o que motivou o pedido
A segunda temporada da série Tremembé foi confirmada nessa sexta-feira, 21, e já divulgou alguns dos novos personagens que terão suas histórias retratadas. Entre eles está Robson de Souza, o “Robinho”, ex-jogador condenado por estupro coletivo na Itália e preso no Brasil desde março desse ano.
Após o sucesso da produção do Prime Video, que dramatiza histórias de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional, Robinho foi transferido da Penitenciária de Tremembé II para o Centro de Ressocialização (CR) de Limeira, no interior de São Paulo, na última segunda-feira, 17.
Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, a mudança ocorreu após pedido da própria defesa do ex-jogador.
Lançada em 31 de outubro de 2025, Tremembé rapidamente se tornou a série mais assistida da Amazon no Brasil. Desde sua primeira temporada, a produção gerou debates envolvendo os personagens retratados e suas reações fora da prisão.
A temporada de estreia teve como foco principal Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e abordou histórias de outros criminosos conhecidos como Elise Matsunaga, Carolina Jatobá, Alexandre Nardoni e Roger abdelmassih.
A repercussão levou alguns dos detentos retratados a se manifestarem publicamente. Suzane, por exemplo, abriu uma loja virtual que registrou alto volume de vendas após a estreia. Já Sandrão comentou seu relacionamento com Suzane enquanto esteve presa e Cristian Cravinhos negou a veracidade de uma cena em que aparece usando uma peça íntima feminina.
Tremembé: repercussão de novos personagens
Além de Robinho, a série abordará a história do empresário Thiago Brennand, condenado por crimes sexuais. Assim como o ex-jogador, Brennand foi transferido de Tremembé em novembro - ele foi levado para a Penitenciária I de Guarulhos no dia 12.
O livro "Tremembé", obra que inspira a série do jornalista Ulisses Campbell, afirma que ambos recebiam privilégios dentro da unidade prisional. Após a repercussão, Robinho e Brennand gravaram um vídeo negando as informações.
As declarações dos dois foram divulgadas na última quinzena de outubro, no dia 28, pelo Conselho da Comunidade de Taubaté, entidade sem fins lucrativos criada por iniciativa da juíza Sueli Zeraik para apoiar o Poder Judiciário.
No vídeo, Robinho afirma que sempre foi tratado de maneira igual aos demais presos. “Todos são tratados da mesma forma. Não sou tratado de forma diferente porque fui jogador de futebol. Nunca teve nenhum tipo de briga. Estou aqui há um ano e meio e nunca vi nenhuma briga, nem no futebol quando a gente joga ali”, afirmou.
Brennand, por sua vez, critica e chama a obra de "desserviço". “[o livro] pinta a imagem de um lugar macabro, que não tem nada a ver com a realidade”.
Também aparece nas imagens a juíza corregedora da 1ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, Sueli Zeraik, que contesta as informações descritas no livro. "Posso seguramente afirmar que os fatos retratados nessa obra não correspondem à verdade.”
Em resposta às críticas, Ulisses Campbell reafirmou ter provas que embasam os episódios retratados sobre privilégios concedidos a detentos.
Em entrevista ao portal G1, o autor afirmou que Robinho recebeu visita de um padre e que Brennand teria acesso a visitas íntimas às quais não teria direito.
Relembre o crime de Robinho
O ex-jogador de futebol Robinho foi condenado pela Justiça de Milão a nove anos de prisão por estupro coletivo. O crime ocorreu em 2013, quando era atleta do Milan, em uma boate da cidade italiana, contra uma jovem albanesa de 23 anos.
Em outubro de 2022, o Supremo Tribunal da Itália confirmou a alegação e solicitou a extradição do ex-atleta. No entanto, o Brasil não extradita seus cidadãos, conforme estabelece o artigo 5º da Constituição Federal. Diante disso, a Itália pediu que Robinho cumprisse a pena em território brasileiro.
Após sucessivas decisões e recursos analisados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Robinho passou a cumprir a pena em regime fechado no Brasil. Ele esteve detido no Complexo Penitenciário de Tremembé, em São Paulo, até 17 de novembro, quando foi transferido para Limeira após solicitação de sua própria defesa.
Em agosto deste ano, a Justiça rejeitou um habeas corpus apresentado pelos advogados do ex-jogador.