Caso de Robinho confirmado em Tremembé 2; veja o que se sabe

Robinho pediu para ser transferido de Tremembé após repercussão da série; veja detalhes / Crédito: Roslan RAHAM / AFP

A segunda temporada da série Tremembé foi confirmada nessa sexta-feira, 21, e já divulgou alguns dos novos personagens que terão suas histórias retratadas. Entre eles está Robson de Souza, o “Robinho”, ex-jogador condenado por estupro coletivo na Itália e preso no Brasil desde março desse ano. Após o sucesso da produção do Prime Video, que dramatiza histórias de detentos envolvidos em crimes de grande repercussão nacional, Robinho foi transferido da Penitenciária de Tremembé II para o Centro de Ressocialização (CR) de Limeira, no interior de São Paulo, na última segunda-feira, 17.

A repercussão levou alguns dos detentos retratados a se manifestarem publicamente. Suzane, por exemplo, abriu uma loja virtual que registrou alto volume de vendas após a estreia. Já Sandrão comentou seu relacionamento com Suzane enquanto esteve presa e Cristian Cravinhos negou a veracidade de uma cena em que aparece usando uma peça íntima feminina. Tremembé: repercussão de novos personagens Além de Robinho, a série abordará a história do empresário Thiago Brennand, condenado por crimes sexuais. Assim como o ex-jogador, Brennand foi transferido de Tremembé em novembro - ele foi levado para a Penitenciária I de Guarulhos no dia 12. O livro "Tremembé", obra que inspira a série do jornalista Ulisses Campbell, afirma que ambos recebiam privilégios dentro da unidade prisional. Após a repercussão, Robinho e Brennand gravaram um vídeo negando as informações.

As declarações dos dois foram divulgadas na última quinzena de outubro, no dia 28, pelo Conselho da Comunidade de Taubaté, entidade sem fins lucrativos criada por iniciativa da juíza Sueli Zeraik para apoiar o Poder Judiciário. Robinho fala sobre sua rotina na penitenciaria de Tremembé Crédito: Reprodução / Youtube No vídeo, Robinho afirma que sempre foi tratado de maneira igual aos demais presos. “Todos são tratados da mesma forma. Não sou tratado de forma diferente porque fui jogador de futebol. Nunca teve nenhum tipo de briga. Estou aqui há um ano e meio e nunca vi nenhuma briga, nem no futebol quando a gente joga ali”, afirmou.