Garota do Momento se torna a novela das 6 mais comentada da década

Trama de Alessandra Poggi, "Garota do Momento" se torna a mais repercutida entre as novelas "das seis" dos últimos 10 anos na Globo, segundo Kantar Ibope

Contrariando a estatística de queda de audiência dos atuais folhetins, a novela "Garota do Momento" se tornou a mais comentada da última década , em comparação com as tramas da faixa das 18 horas na TV Globo.

Beatriz (Duda Santos) fala para Clarice (Carol Castro) que é sua filha. Crédito: TV GLOBO/DIVULGAÇÃO

'Garota do Momento' ganha destaque internacional e ultrapassa recordes nas redes sociais

A novela de Alessandra Poggi, que foi aclamada até pela imprensa internacional, com a revista Variety, apareceu mais de 41 vezes no Trending Topics Mundiais e mais de 545 vezes no ranking do Brasil com a hashtag #GarotaDoMomento.

"Além disso, "Garota do Momento" tem destaque com os reels da emissora, que apresentam recortes da trama, conteúdo que tem recordes de engajamento em comparação a outras tramas recentes.