'Vale Tudo': locais para ver o fim da novela em Fortaleza

Estabelecimentos de Fortaleza realizam eventos para assistir ao capítulo final da novela 'Vale Tudo'; confira o roteiro
Atualizado às Autor Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO
Julia Vasconcelos/ Especial para O POVO Autor
Vai ao ar nesta sexta-feira, 17, o capítulo final da novela "Vale Tudo". Shoppings, restaurantes e bares de Fortaleza têm se movimentado para exibir o capítulo que, enfim, revela quem matou Odete Roitman no remake.

LEIA TAMBÉM | Vale Tudo: morte de Odete Roitman é ficção, apesar de tudo

As unidades do North Shopping de Fortaleza, Jóquei e Maracanaú e o Via Sul Shopping realizam transmissão ao vivo do último capítulo da novela em suas praças de alimentação, assim como os bares Bulls, da Aldeota e da Parquelândia, e Tropicanos.

LEIA TAMBÉM | Vale Tudo: veja como está hoje o elenco da novela original

No North Shopping Fortaleza, localizado na Bezera de Menezes, o evento conta com uma programação voltada para os fãs de "Vale Tudo". Quiz interativo sobre a novela, concurso de sósias da Odete Roitman, roleta premiada com brindes e happy hour com chopp e petiscos são as atrações.

O bar Tropicanos, na Aldeota, recebe set do DJ Silas a partir das 18 horas, com músicas dos anos 2000, até a exibição novela, que começa às 21h20min. Já o Bulls faz um quiz sobre "Vale Tudo" além da transmissão.

"Vale Tudo": confira locais para acompanhar o capítulo final

North Shopping Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 17, a partir das 19 horas
  • Onde: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy
  • Gratuito
  • Instagram: @northshoppingfortaleza

North Shopping Jóquei

  • Quando: sexta-feira, 17, a partir das 21 horas
  • Onde: Piso L3 (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
  • Gratuito
  • Instagram: @northshoppingjoquei

North Shopping Maracanaú

  • Quando: sexta-feira, 17, a partir das 21 horas
  • Onde: Piso 1 (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro)
  • Gratuito
  • Instagram: @northshoppingmaracanau

Via Sul Shopping

  • Quando: sexta-feira, 17, a partir das 21 horas
  • Onde: Piso 3 (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité))
  • Instagram: @viasulshopping

Bulls Parquelêndia

  • Quando: sexta-feira, 17, a partir das 20h40min
  • Onde: Rua Gustavo Sampaio, 800
  • Instagram: @bullsbeerhouse

Bulls Aldeota

  • Quando: sexta-feira, 17, a partir das 20h40min
  • Onde: Rua Cel. Jucá, 700
  • Instagram: @bullsbeerhouse

Tropicanos

  • Quando: sexta-feira, 17, às 21h20min
  • Onde: João Carvalho, 785 - Aldeota 
  • Instagram: @somos.tropicanos

