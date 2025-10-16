'Vale Tudo': locais para ver o fim da novela em Fortaleza

'Vale Tudo': estabelecimentos em Fortaleza exibem último episódioEstabelecimentos de Fortaleza realizam eventos para assistir ao capítulo final da novela 'Vale Tudo'; confira o roteiro
Vai ao ar nesta sexta-feira, 17, o capítulo final da novela "Vale Tudo". Shoppings, restaurantes e bares de Fortaleza têm se movimentado para exibir o capítulo que, enfim, revela quem matou Odete Roitman no remake.
LEIA TAMBÉM | Vale Tudo: morte de Odete Roitman é ficção, apesar de tudo
As unidades do North Shopping de Fortaleza, Jóquei e Maracanaú e o Via Sul Shopping realizam transmissão ao vivo do último capítulo da novela em suas praças de alimentação, assim como os bares Bulls, da Aldeota e da Parquelândia, e Tropicanos.
LEIA TAMBÉM | Vale Tudo: veja como está hoje o elenco da novela original
No North Shopping Fortaleza, localizado na Bezera de Menezes, o evento conta com uma programação voltada para os fãs de "Vale Tudo". Quiz interativo sobre a novela, concurso de sósias da Odete Roitman, roleta premiada com brindes e happy hour com chopp e petiscos são as atrações.
O bar Tropicanos, na Aldeota, recebe set do DJ Silas a partir das 18 horas, com músicas dos anos 2000, até a exibição novela, que começa às 21h20min. Já o Bulls faz um quiz sobre "Vale Tudo" além da transmissão.
Leia mais
"Vale Tudo": confira locais para acompanhar o capítulo final
North Shopping Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 17, a partir das 19 horas
- Onde: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Pres. Kennedy
- Gratuito
- Instagram: @northshoppingfortaleza
North Shopping Jóquei
- Quando: sexta-feira, 17, a partir das 21 horas
- Onde: Piso L3 (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)
- Gratuito
- Instagram: @northshoppingjoquei
North Shopping Maracanaú
- Quando: sexta-feira, 17, a partir das 21 horas
- Onde: Piso 1 (Av. Carlos Jereissati, 100 - Centro)
- Gratuito
- Instagram: @northshoppingmaracanau
Via Sul Shopping
- Quando: sexta-feira, 17, a partir das 21 horas
- Onde: Piso 3 (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité))
- Instagram: @viasulshopping
Bulls Parquelêndia
- Quando: sexta-feira, 17, a partir das 20h40min
- Onde: Rua Gustavo Sampaio, 800
- Instagram: @bullsbeerhouse
Bulls Aldeota
- Quando: sexta-feira, 17, a partir das 20h40min
- Onde: Rua Cel. Jucá, 700
- Instagram: @bullsbeerhouse
Tropicanos
- Quando: sexta-feira, 17, às 21h20min
- Onde: João Carvalho, 785 - Aldeota
- Instagram: @somos.tropicanos