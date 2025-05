Autora de ‘Vale Tudo’, Manuela Dias tem perfil falso para ler críticas

Encabeçando o comando criativo do remake de “Vale Tudo”, na TV Globo, a autora Manuela Dias contou que ainda não consegue lidar com as críticas que recebe. O momento aconteceu nesta terça-feira, 27, durante o painel sobre novelas promovido pela Rede Globo no Rio2C, evento que promete reunir líderes da indústria criativa.



