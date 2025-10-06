Taís Araújo chora no ‘Mais Você’ ao relembrar trajetória de Raquel

Entre lágrimas, Taís Araújo fala de Raquel na reta final da novela "Vale Tudo" / Crédito: Globo/ Divulgação

Em meio à reta final de “Vale Tudo”, Taís Araújo viveu uma manhã de emoção e reflexão no Mais Você, nesta segunda-feira, 6. A atriz chorou ao relembrar a trajetória de Raquel Acioly, personagem que marcou o remake da novela, e aproveitou o encontro com Ana Maria Braga para expor sentimentos sobre o papel — da admiração pela força da protagonista à frustração com os rumos que ela tomou nos últimos capítulos.

Leia Também| Taís Araujo diz que Vale Tudo foi um dos seus maiores desafios profissionais “É uma mulher que me emociona muito. Essa mulher que está na base da pirâmide do Brasil, batalhando pra criar seus filhos, apesar de toda a adversidade que esse país proporciona”, disse Taís, emocionada.

“E o que mais me toca é que ela não perde a alegria. Eu fiz essa personagem pensando nessas mulheres que pegam três, quatro conduções por dia, que mantêm a força e o sorriso mesmo quando tudo está desabando”.

Durante a conversa, Ana Maria comparou Taís à personagem, o que fez a atriz se comover ainda mais. “Eu converso com ela em muitos sentidos. Ela é uma mulher que me emociona”, afirmou, entre lágrimas.



A atriz também destacou o impacto social e racial das cenas em que Raquel enfrenta o racismo de Odete Roitman (Debora Bloch). “O que a gente vive hoje é um retrato de um país ainda escravocrata. Precisamos nos educar para entender que o que aconteceu foi uma barbárie”, afirmou. Segundo Taís, é urgente um “pacto civilizatório” e o reconhecimento da responsabilidade histórica da população branca no enfrentamento ao racismo.

Em agosto, atriz demonstrou descontentamento com rumo de Raquel na trama

Em entrevista à revista Quem, em agosto, Taís revelou ter ficado “triste e frustrada” com a guinada na história de Raquel. A personagem, que havia ascendido socialmente ao assumir o comando da empresa Paladar, perde tudo após uma manobra de Odete e volta a vender sanduíches na praia.