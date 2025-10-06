Taís Araújo chora no ‘Mais Você’ ao relembrar trajetória de Raquel

Taís Araújo chora no ‘Mais Você’ relembrando trajetória de RaquelEm entrevista a Ana Maria Braga, atriz se emocionou ao falar de Raquel e chorou ao vivo
Em meio à reta final de “Vale Tudo”, Taís Araújo viveu uma manhã de emoção e reflexão no Mais Você, nesta segunda-feira, 6.
A atriz chorou ao relembrar a trajetória de Raquel Acioly, personagem que marcou o remake da novela, e aproveitou o encontro com Ana Maria Braga para expor sentimentos sobre o papel — da admiração pela força da protagonista à frustração com os rumos que ela tomou nos últimos capítulos.
Leia Também| Taís Araujo diz que Vale Tudo foi um dos seus maiores desafios profissionais
“É uma mulher que me emociona muito. Essa mulher que está na base da pirâmide do Brasil, batalhando pra criar seus filhos, apesar de toda a adversidade que esse país proporciona”, disse Taís, emocionada.
“E o que mais me toca é que ela não perde a alegria. Eu fiz essa personagem pensando nessas mulheres que pegam três, quatro conduções por dia, que mantêm a força e o sorriso mesmo quando tudo está desabando”.
Durante a conversa, Ana Maria comparou Taís à personagem, o que fez a atriz se comover ainda mais. “Eu converso com ela em muitos sentidos. Ela é uma mulher que me emociona”, afirmou, entre lágrimas.
A atriz também destacou o impacto social e racial das cenas em que Raquel enfrenta o racismo de Odete Roitman (Debora Bloch).
“O que a gente vive hoje é um retrato de um país ainda escravocrata. Precisamos nos educar para entender que o que aconteceu foi uma barbárie”, afirmou. Segundo Taís, é urgente um “pacto civilizatório” e o reconhecimento da responsabilidade histórica da população branca no enfrentamento ao racismo.
Em agosto, atriz demonstrou descontentamento com rumo de Raquel na trama
Em entrevista à revista Quem, em agosto, Taís revelou ter ficado “triste e frustrada” com a guinada na história de Raquel. A personagem, que havia ascendido socialmente ao assumir o comando da empresa Paladar, perde tudo após uma manobra de Odete e volta a vender sanduíches na praia.
“Fiquei em choque, porque não era a trama original. Para mim, a Raquel ia numa curva ascendente. Como mulher negra, queria ver uma outra narrativa sobre nós, uma história de permanência no sucesso, não de queda”, disse.
Leia Mais| Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais
A crítica de Taís também ecoa debates antigos sobre a personagem. Na versão original de 1988, escrita por Gilberto Braga, Regina Duarte teria se arrependido de aceitar o papel justamente porque Raquel perdia espaço e simpatia popular ao longo da trama. Agora, com a adaptação de Manuela Dias, o retorno à pobreza e a nova volta por cima reacendem o drama e o vínculo emocional com o público.
Para Taís, porém, o impacto de Raquel vai além das reviravoltas do roteiro. “Ela representa tantas mulheres que estão aí, resistindo, trabalhando, criando seus filhos e mantendo a esperança. Essa mulher me emociona porque é o Brasil que eu conheço”, declarou no Mais Você, ainda visivelmente tocada.