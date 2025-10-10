Vale Tudo: morte de Odete Roitman é ficção, apesar de tudo

Humor e erros dos últimos capítulos de ‘Vale Tudo’ resultaram em uma receita de sátira à própria novela, repercutindo em memes nas redes sociais / Crédito: TV Globo/Divulgação

Se você ficou online nas últimas 24 horas, viu provavelmente a notícia de que até a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) se pronunciou sobre os furos de roteiro no julgamento do assassinato de Odete Roitman (Débora Bloch). Quem diria que reunir cinco suspeitos de um crime de homicídio lado a lado e sem seus advogados presentes poderia ser inverossímil?

Mas ignorar as garantias legais presentes na Constituição Federal talvez nem seja o maior absurdo dos últimos capítulos de “Vale Tudo”. No mesmo capítulo, que foi ao ar na quinta-feira, 9, diversas inconsistências foram apresentadas durante os interrogatórios. 'Vale Tudo': alguém ainda quer se hospedar no Copacabana Palace? Um exemplo de incosistência no roteiro de "Vale Tudo" é: onde estavam os recepcionistas do Copacabana Palace enquanto todo mundo passeava armado — inclusive com fuzil — pelos corredores e elevadores? Aliás, os funcionários do hotel não serão ouvidos? Não sei se foi proposital evidenciar tanto o local durante a trama, mas acredito que essa não tenha sido a melhor das propagandas para o Copacabana Palace. Será que Lady Gaga ainda vai querer se hospedar por lá? Para essas e outras questões mais complexas da trama, basta pensar como César Ribeiro (Cauã Reymond): a arma tranquilamente carregada num saco de pão poderia ser, na verdade, um brinquedinho sexual. Ninguém teria a indecência de pedir para examinar algo tão íntimo.