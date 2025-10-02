Viúvo de Gilberto Braga critica remake de ‘Vale Tudo’

Edgar Moura Brasil critica adaptação de Vale Tudo; opinião divide atores que participaram da versão original e internautas / Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O remake de "Vale Tudo", em sua reta final na Globo, segue movimentando não apenas os fãs da trama, mas também quem conviveu de perto com um dos criadores da versão original. Edgar Moura Brasil, designer de interiores e viúvo do autor Gilberto Braga, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, para criticar o trabalho da autora Manuela Dias, responsável pela adaptação exibida atualmente.

Leia Também | Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais “Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”, escreveu Edgar, em referência ao clássico de 1988, assinado por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva. A declaração repercutiu rapidamente entre colegas e admiradores da novela. O ator Fábio Villa Verde, intérprete de Tiago Roitman na primeira versão, apoiou a crítica. “Pra quem teve a honra de participar da primeira versão, essa agora é praticamente outra obra. Guardo com muito carinho a nossa obra do Gilberto, Leonor e Aguinaldo, grandes mestres. Gratidão por ter feito parte do elenco que até hoje é inesquecível”, afirmou.