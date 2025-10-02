Viúvo de Gilberto Braga critica remake de ‘Vale Tudo’

Manuela Dias é alvo de críticas por viúvo de Gilberto BragaEdgar Moura Brasil afirma que Manuela Dias não tinha preparo para adaptar a clássica novela de Gilberto Braga, morto em 2021
O remake de "Vale Tudo", em sua reta final na Globo, segue movimentando não apenas os fãs da trama, mas também quem conviveu de perto com um dos criadores da versão original.
Edgar Moura Brasil, designer de interiores e viúvo do autor Gilberto Braga, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 1º, para criticar o trabalho da autora Manuela Dias, responsável pela adaptação exibida atualmente.
“Manuela Dias não teve lastro nem intimidade intelectual para fazer um remake da monta de Gilberto Braga”, escreveu Edgar, em referência ao clássico de 1988, assinado por Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.
A declaração repercutiu rapidamente entre colegas e admiradores da novela. O ator Fábio Villa Verde, intérprete de Tiago Roitman na primeira versão, apoiou a crítica.
“Pra quem teve a honra de participar da primeira versão, essa agora é praticamente outra obra. Guardo com muito carinho a nossa obra do Gilberto, Leonor e Aguinaldo, grandes mestres. Gratidão por ter feito parte do elenco que até hoje é inesquecível”, afirmou.
Internautas dividem opiniões sobre a trama:
Mas as opiniões não foram unânimes. Alguns internautas defenderam o remake, destacando as atualizações e o elenco. “Não concordo… Essa versão se adaptou aos dias atuais e os atores são sensacionais”, escreveu uma telespectadora.
Outros reforçaram a crítica, considerando a nova adaptação distante do impacto da original: “A novela foi tão importante que virou tema da minha tese de doutorado. O que está no ar é tudo, menos 'Vale Tudo'”, comentou outra usuária.
Gilberto Braga, foi um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, responsável por obras marcantes como “Dancin’ Days” (1978), "Água Viva" (1980) e “Celebridade” (2003), além de "Vale Tudo". O autor morreu em 26 de outubro de 2021, no Rio de Janeiro, aos 75 anos, vítima de uma infecção sistêmica causada por uma perfuração no esôfago.
A nova versão de "Vale Tudo" tem previsão de término no próximo dia 17 de outubro e será substituída por "Três Graças", de Aguinaldo Silva.