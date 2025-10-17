Vale Tudo: veja como foi o último capítulo da versão de 1988

O último episódio de Vale Tudo será transmitido na Globo a partir de 21h20; saiba o que acontece no fim da versão original e o que esperar da nova / Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo final de Vale Tudo 2025 será exibido nesta sexta, 17, na Globo. A partir das 21h20min, questões em aberto, como o mistério por trás da morte de Odete Roitman, serão respondidas. A novela é um remake da versão de 1988. Entretanto, não repete fielmente o roteiro. As grandes mudanças feitas por Manuela Dias, autora da nova versão, surpreenderam o público.

Confira, a seguir, o que aconteceu no final da Vale Tudo dos anos 80. Leia mais Vale Tudo 2025: veja quem são todos os suspeitos da morte de Odete

José Loreto e Fernanda Marques, de 'Vale Tudo', assumem romance Sobre o assunto Vale Tudo 2025: veja quem são todos os suspeitos da morte de Odete

José Loreto e Fernanda Marques, de 'Vale Tudo', assumem romance Vale Tudo 1988: o que acontece no fim da versão original? Transmitido no dia 6 de janeiro de 1989, o último capítulo da primeira versão da novela das 21h revelou o fim dos personagens e quem havia matado a vilã, interpretada por Beatriz Segall: Revelação do assassino de Odete Roitman: Leila, interpretada por Cássia Kis, matou a vilã por engano, mas não é punida por isso; Fuga de Marco Aurélio, Leila e Bruno: após confissão de assassinato por Leila, os três fogem do Brasil. Na cena, o empresário da TCA, interpretado por Reginaldo Faria, faz o gesto de “dar uma banana” no avião. A cena com Marco Aurélio já foi transmitida no remake; Trisal entre Maria de Fátima, César e príncipe italiano: a versão deixou subentendido que os três teriam se unido. César (Carlos Alberto Riccelli) arranja casamento para Maria de Fátima, interpretada por Glória Pires, com um príncipe italiano que procurava uma esposa para esconder sua homossexualidade; Filho de Maria de Fátima fica com Raquel: assim como na versão de 2025, Salvadorzinho, filho da vilã, é adotado por Raquel, interpretada por Regina Duarte. Antes disso, Maria de Fátima tinha vendido o filho para um casal estrangeiro, porque, segundo ela, era um obstáculo para a sua, tão sonhada, vida de luxo; Afonso se declara para Solange e descobre que tem uma filha : o Roitman confessa seus sentimentos pela mocinha, interpretada por Lídia Brondi, e descobre que Marcinha é sua filha. Ele achava que a filha de Solange teria sido fruto do envolvimento com Mário Sérgio (Marcos Palmeira);

: o Roitman confessa seus sentimentos pela mocinha, interpretada por Lídia Brondi, e descobre que Marcinha é sua filha. Ele achava que a filha de Solange teria sido fruto do envolvimento com Mário Sérgio (Marcos Palmeira); Casamentos: além de Maria de Fátima, se casaram Afonso (Cássio Gabus Mendes) e Solange; Heleninha, interpretada por Renata Sorrah, e William (Dennis Carvalho), que não está nesta versão; e Poliana (Pedro Paulo Rangel) e Íris (Cristiana Galvão), que também não existe em 2025;

O assassino de Odete Roitman será revelado por flashbacks nesta sexta, 17, no último capítulo de Vale Tudo Crédito: Reprodução/Globoplay Sucesso de Heleninha : sóbria há mais de um ano no capítulo final, ela aparece feliz e com prosperidade na sua galeria de arte;

Consuelo visita Olavo na cadeia: na versão de 1988, os dois têm um caso. Ela visita o fotógrafo, preso por aplicar golpes, todos os domingos. Enquanto ia à cadeia, mentia para a família, afirmando estar na igreja;

Lucimar ganha no jogo do bicho e aparece na Argentina: ao apostar o número da sepultura de Odete, a faxineira venceu. Em seguida, vai à Argentina, onde aparece com um estilo parecido com o da vilã e desprezando brasileiros; Ivan é preso: ele é condenado a dois anos pelos crime de suborno para liberar equipamentos retidos na alfândega, sendo liberado um ano depois. Quando é liberado da cadeia, assume a vice-presidência da TCA; O livro “Vale Tudo”: tempos após sair da cadeia, Ivan, interpretado por Antônio Fagundes, lança livro do mesmo título da novela, baseado em suas experiências de vida. A cena final, mostra Ivan e Raquel andando, felizes, na orla de Ipanema. O personagem compra uma casa para morar com a companheira.