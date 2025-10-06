Morte de Odete Roitman: o que podemos esperar de 'Vale Tudo'?

Segundo divulgação da TV Globo, Odete Roitman, vilã de ‘Vale Tudo’, deve ser assassinada na noite desta segunda-feira, 6, e vários personagens serão suspeitos

Finalmente chegamos ao momento ápice de “Vale Tudo” em 2025. O remake deve exibir nesta segunda-feira, 6, a morte da vilã Odete Roitman, cena que marcou a teledramaturgia brasileira quando foi ao ar em 1988. Desta vez, no entanto, a expectativa pelo assassinato mistura-se com a ansiedade e o medo da frustração .

Ainda que a nova versão da novela esteja indo bem em números de audiência e com repercussão nas redes sociais, é certo que quem assistiu à novela original tenha preferência pela primeira trama. Isso se deve tanto à qualidade de adaptação do roteiro quanto pelo impacto da crítica do folhetim ao ano em que foi desenvolvido.

'Vale Tudo': erros e acertos marcam o remake

Alguns erros e equívocos da nova “Vale Tudo” foram marcantes ao longo dos 162 episódios já exibidos, entre eles, o “desprotagonismo” da mocinha Raquel Acioly, os planos fracassados da caricata Odete Roitman e as publicidades desconexas no meio da trama. Soma-se isso ao encaixe de memes sem muita adição narrativa, como o tráfico de bebês reborns.

Assim, acreditar que a morte de Odete Roitman — a maior vilã da teledramaturgia brasileira — será tão épica quanto a de 1988 é como uma utopia. A cena pode até movimentar grande público e redes sociais, mas jamais será a mesma sensação de uma época quando toda a atenção estava voltada para uma única tela: a TV.