Morte de Odete Roitman: o que podemos esperar de 'Vale Tudo'?Segundo divulgação da TV Globo, Odete Roitman, vilã de ‘Vale Tudo’, deve ser assassinada na noite desta segunda-feira, 6, e vários personagens serão suspeitos
Finalmente chegamos ao momento ápice de “Vale Tudo” em 2025. O remake deve exibir nesta segunda-feira, 6, a morte da vilã Odete Roitman, cena que marcou a teledramaturgia brasileira quando foi ao ar em 1988. Desta vez, no entanto, a expectativa pelo assassinato mistura-se com a ansiedade e o medo da frustração.
VOTE | Quem vai matar Odete Roitman em 2025? Vote na enquete de Vale Tudo
Ainda que a nova versão da novela esteja indo bem em números de audiência e com repercussão nas redes sociais, é certo que quem assistiu à novela original tenha preferência pela primeira trama. Isso se deve tanto à qualidade de adaptação do roteiro quanto pelo impacto da crítica do folhetim ao ano em que foi desenvolvido.
Relacionado | Taís Araujo diz que Vale Tudo foi um dos seus maiores desafios profissionais
'Vale Tudo': erros e acertos marcam o remake
Alguns erros e equívocos da nova “Vale Tudo” foram marcantes ao longo dos 162 episódios já exibidos, entre eles, o “desprotagonismo” da mocinha Raquel Acioly, os planos fracassados da caricata Odete Roitman e as publicidades desconexas no meio da trama. Soma-se isso ao encaixe de memes sem muita adição narrativa, como o tráfico de bebês reborns.
Assim, acreditar que a morte de Odete Roitman — a maior vilã da teledramaturgia brasileira — será tão épica quanto a de 1988 é como uma utopia. A cena pode até movimentar grande público e redes sociais, mas jamais será a mesma sensação de uma época quando toda a atenção estava voltada para uma única tela: a TV.
Não se pode dizer, no entanto, que Manuela Dias não se esforçou para reter audiência de sua adaptação. Ficando até com fama de quem se aproveita de todos os memes das redes sociais para causar atenção em seu roteiro, ela criou diversos finais alternativos para a novela, com cinco possibilidades de assassinos.
A decisão final da autora não será divulgada antecipadamente e se manterá segredo entre ela e Paulo Silvestrini (diretor artístico).
Leia também | Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa
Quem vai matar Odete Roitman?
A novelista disse em entrevista ao “Fantástico” deste domingo, 5, que a trama dos últimos capítulos se desenvolverá com cinco suspeitos: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Demais personagens não tiveram envolvimento na gravação do assassinato de Odete Roitman.
Até que o segredo se revele, continuaremos vendo situações estapafúrdias em que todos parecem suspeitos do crime, como uma chamada de capítulo em que César vira-se para Olavinho e pede para listar “10 motivos para matar Odete Roitman”.
Da mesma forma, assim como em uma guerra, todos passam a portar armas e sentir fúria da vilã. São tempos difíceis para a topetuda.