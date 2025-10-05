Taís Araujo diz que Vale Tudo foi um dos seus maiores desafios profissionais

Raquel Acioly, personagem de Taís Araújo, na novela Vale Tudo / Crédito: Globo/Divulgação

A atriz Taís Araujo se despediu da equipe técnica de Vale Tudo em seu último dia de gravação, no sábado, 4. Ao fim dos trabalhos, a atriz fez um discurso emocionante para os colegas e afirmou que o projeto foi um dos pontos mais desafiadores de toda a sua carreira. Agradecimento e emoção nos bastidores Em vídeos publicados por funcionários nas redes sociais, Taís aparece ao lado de Matheus Nachtergaele e Renato Góes. Durante o discurso, ela agradeceu à equipe que trabalhou nos bastidores da novela e fez uma reflexão sobre o carinho recebido durante as gravações.