Taís Araujo diz que Vale Tudo foi um dos seus maiores desafios profissionais

Taís Araujo diz que Vale Tudo foi um dos seus maiores desafios profissionaisEm discurso de despedida, a atriz se emocionou ao agradecer à equipe técnica no último dia de gravações da novela
A atriz Taís Araujo se despediu da equipe técnica de Vale Tudo em seu último dia de gravação, no sábado, 4. Ao fim dos trabalhos, a atriz fez um discurso emocionante para os colegas e afirmou que o projeto foi um dos pontos mais desafiadores de toda a sua carreira.
Agradecimento e emoção nos bastidores
Em vídeos publicados por funcionários nas redes sociais, Taís aparece ao lado de Matheus Nachtergaele e Renato Góes. Durante o discurso, ela agradeceu à equipe que trabalhou nos bastidores da novela e fez uma reflexão sobre o carinho recebido durante as gravações.
“Minha chance de agradecer a todo mundo, a cada um da equipe, da figuração, de todo mundo que trabalha com a gente diariamente. O carinho e o cuidado que vocês tiveram comigo. Todos os dias eu me senti absolutamente cuidada pela nossa equipe”, disse a atriz.
A atriz destacou ainda que o afeto construído entre os profissionais é o que realmente permanece.
“Isso não tem preço, porque, no final de tudo, quando a gente estiver lá para morrer, a gente só vai lembrar dos nossos afetos. É a única coisa que fica. E eu fui profundamente afetada pelo carinho e cuidado que vocês tiveram comigo.”
“Talvez o maior desafio da minha carreira”
Sem mencionar diretamente as críticas à novela ou as mudanças em torno de Raquel, sua personagem, Taís comentou que Vale Tudo representou um grande marco em sua trajetória profissional.
"São 30 anos de carreira. Eu já passei por muitos momentos desafiadores, talvez esse tenha sido o maior. E eu continuei firme, porque eu tive vocês comigo. Obrigada", concluiu a atriz, emocionada.