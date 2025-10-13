Fernanda Marques: quem é a nova namorada de José Loreto?

José Loreto e Fernanda Marques, de 'Vale Tudo', assumem romanceO romance foi confirmado publicamente após o ator José Loreto compartilhar fotos em Caraíva, na Bahia, com a atriz Fernanda Marques
Após especulações, José Loreto confirmou o namoro com Fernanda Marques. A atriz também conhecida pela carreira na moda fez parte do elenco de “Vale Tudo” (2025) como a personagem Vera.
Nas imagens publicadas, o casal aparece de mãos dadas e trocando carinhos à beira-mar, oficializando o relacionamento.
Os dois se conheceram nas filmagens do longa “Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz?”, a cinebiografia do músico Chorão (1970-2013).
Na produção, Loreto interpreta o vocalista da banda Charlie Brown Jr. enquanto Fernanda dá vida à Graziela Gonçalves, estilista com quem o cantor foi casado entre 2003 e 2011.
Loreto e Fernanda já haviam sido flagrados aos beijos no The Town, festival de música realizado em São Paulo no mês de setembro.
Este é o primeiro relacionamento que o ator assume publicamente desde o término com Rafa Kalimann, em 2023. No início deste ano, o artista também foi flagrado aos beijos com a ex-BBB Alane Dias.
Quem é Fernanda Marques?
Após a publicação das fotos do casal, o nome da atriz teve alta demanda de pesquisa na plataforma do Google, surpreendendo com a vasta experiência na área.
Fernanda começou a carreira como modelo e em comerciais de TV. Aos 14 anos, entrou para o teatro e seguiu carreira como atriz.
Sua estreia na TV foi na série "A Fórmula" (2017) na Globo. Na emissora, ela também participou de "Onde Nascem os Fortes" (2017). Nas novelas, o seu primeiro personagem de destaque foi Cecília, em "Um Lugar ao Sol" (2021).
Neste ano, Marques participou do elenco de "Beleza Fatal" (2025), novela lançada na plataforma de streaming HBO Max.
A atriz também esteve no remake "Vale Tudo" (2025) com a personagem Vera, contratada por Marco Aurélio - vivido por Alexandre Nero - para seduzir o filho dele, Tiago - interpretado por Pedro Waddington - no começo da trama.