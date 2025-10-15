Vale Tudo 2025: quem são todos os suspeitos da morte de Odete?

A dúvida em torno de quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo" segue movimentando as conversas. Mas afinal, quais os suspeitos? / Crédito: Reprodução/Gshow

O assassinato de Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch, é o grande mistério do remake de Vale Tudo. Desde o crime, o público tem se dividido em teorias e discussões nas redes sociais para tentar descobrir o responsável.

Os principais suspeitos da morte de Odete Roitman Maria de Fátima Ex-nora e ex-cúmplice de Odete, Fátima viu sua vida virar de cabeça para baixo quando o caso com César veio à tona. A vilã a expulsou da família Roitman e passou a persegui-la. Mais tarde, Fátima começou a chantagear Odete com segredos envolvendo Leonardo (Guilherme Magon) e a morte de Ana Clara (Samantha Jones).

César Antes falido, César (Cauã Reymond) tornou-se herdeiro de 50% da TCA após a morte da esposa. O testamento de Odete o deixou milionário, o que o coloca entre os suspeitos mais evidentes. Além do ganho financeiro, ele também temia se tornar mais uma vítima da sogra.