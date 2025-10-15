Vale Tudo 2025: quem são todos os suspeitos da morte de Odete?

Vale Tudo 2025: veja quem são todos os suspeitos da morte de OdeteEntenda quem são os principais e os improváveis suspeitos da morte de Odete Roitman no remake de Vale Tudo. Revelação acontece na sexta-feira, 17 de outubro
O assassinato de Odete Roitman, interpretada por Deborah Bloch, é o grande mistério do remake de Vale Tudo.
Desde o crime, o público tem se dividido em teorias e discussões nas redes sociais para tentar descobrir o responsável.
A identidade do assassino será revelada apenas no último capítulo, marcado para esta sexta-feira, 17 de outubro, mas já há uma lista oficial com cinco suspeitos principais — e outros nomes que “correm por fora”, segundo os telespectadores mais atentos.
Entre os principais apontados pela trama estão Maria de Fátima (Bella Campos), César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Celina (Malu Galli).
Os principais suspeitos da morte de Odete Roitman
Maria de Fátima
Ex-nora e ex-cúmplice de Odete, Fátima viu sua vida virar de cabeça para baixo quando o caso com César veio à tona.
A vilã a expulsou da família Roitman e passou a persegui-la. Mais tarde, Fátima começou a chantagear Odete com segredos envolvendo Leonardo (Guilherme Magon) e a morte de Ana Clara (Samantha Jones).
César
Antes falido, César (Cauã Reymond) tornou-se herdeiro de 50% da TCA após a morte da esposa. O testamento de Odete o deixou milionário, o que o coloca entre os suspeitos mais evidentes. Além do ganho financeiro, ele também temia se tornar mais uma vítima da sogra.
Heleninha Roitman
Heleninha (Paolla Oliveira) carrega um histórico de sofrimento causado pela mãe. Passou 13 anos acreditando que havia matado o irmão gêmeo, até descobrir que ele estava vivo e que ela não estava no volante no dia do acidente.
No dia do assassinato, teve uma recaída com o álcool, o que aumenta as dúvidas sobre sua participação no crime.
Marco Aurélio
Executivo ambicioso, Marco Aurélio (Alexandre Nero) mantinha uma guerra pessoal com Odete. Os dois chegaram a tentar eliminar um ao outro, trocando ameaças e sabotagens. O ódio mútuo e o histórico de confrontos fazem dele um dos nomes mais fortes da lista.
Celina
Durante anos, Celina (Malu Galli) viveu sob o controle da irmã, Odete, que a ajudava financeiramente. Com o tempo, a relação azedou, especialmente após a descoberta de que Leonardo estava vivo.
No dia do assassinato, Celina estava abalada, temendo que Heleninha, a quem considera filha, tivesse se suicidado devido às mentiras de Odete.
Vale Tudo 2025: os suspeitos “fora do radar”
Além dos cinco nomes centrais, o público levantou teorias sobre outros possíveis culpados. Algumas hipóteses ganham força com cenas enigmáticas e rumores de gravações secretas.
Nise
Há quem acredite que Nise ainda esteja viva e tenha participado do crime. Na noite do assassinato, Olavo relatou ter ficado preso no elevador com uma idosa a caminho do quarto de Odete.
A teoria diz que essa mulher seria Nise, em busca de vingança pela morte da neta Ana Clara ou pelas mentiras sobre Leozinho.
Raquel
Testemunhas afirmam ter visto uma mulher parecida com Raquel entrando no Copacabana Palace na noite do crime.
Fãs especulam que ela possa ter tentado impedir Celina ou até matado Odete para proteger Maria de Fátima, sua filha. A frase “Raquel matou Odete porque vale tudo, né?” viralizou nas redes.
Leila
Interpretada por Carolina Dieckmann, Leila teve cenas secretas relacionadas ao assassinato, embora a atriz negue ter gravado momentos com arma em mãos.
Ainda assim, fãs acreditam que ela possa ter sido cúmplice de Marco Aurélio, seu aliado antes do crime.
Freitas e Eugênio
Funcionário da TCA, Freitas recebeu uma ligação misteriosa minutos antes da morte da empresária. O telefonema pode ter revelado movimentações no casarão de Odete.
Especula-se que ele falava com Eugênio (Luis Salém), mordomo de Celina, que também figura entre os suspeitos. Há teorias de que Eugênio teria cometido o crime para proteger Celina, Heleninha e Afonso.
Luciano
Um dos suspeitos mais improváveis, Luciano é apontado por alguns fãs como parente de Nise — talvez neto ou filho — e teria agido movido por vingança.
Ele aceitou um suborno de Odete para ajudar na recuperação da avó, o que poderia esconder um rancor antigo. Teorias ligam sua história às mortes de Ana Clara e ao atropelamento causado por Odete.
Vale Tudo 2025: a reta final do mistério
Com cenas gravadas sob sigilo e roteiros alternativos distribuídos entre o elenco, o remake de Vale Tudo promete repetir o impacto da versão original. O público saberá quem matou Odete Roitman apenas no último capítulo, em 17 de outubro.
Até lá, a trama escrita por Manuela Dias mantém o suspense e a tradição de um dos maiores enigmas da teledramaturgia brasileira.