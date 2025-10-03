Ator de 'Vale Tudo' revela diagnóstico que o fez mudar de vida

Guto Galvão entra para o elenco de 'Vale Tudo', como o pai biológico de Sarita / Crédito: Íris Galvão/ Divulgação

Aos 32 anos, o ator paraense Guto Galvão estreou no horário nobre da Globo em grande estilo. Ele dá vida a Luiz, o pai biológico de Sarita (Luara Telles), em "Vale Tudo". A chegada do personagem anda movimentando a vida de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima), mães adotivas da menina, e também traz novos embates com Marco Aurélio (Alexandre Nero), tio da garota. Na trama, Luiz se apresenta à família com documentos que comprovam sua paternidade e afirma que só deseja se aproximar da filha. Sua presença, no entanto, abala profundamente a rotina da família adotiva, levantando dilemas emocionais e sociais em torno da adoção e da paternidade. “O público vai se emocionar com essa tentativa de reencontro entre pai e filha, ao mesmo tempo em que a novela traz à tona reflexões importantes sobre vínculos familiares”, adianta o ator.

Trajetória de um paraense no horário nobre Natural de Belém do Pará e radicado no Rio de Janeiro, Guto Galvão já vinha conquistando espaço na televisão. Em 2023, ele interpretou o engenheiro Aníbal em "Amor Perfeito", na faixa das seis, e acumula papéis no cinema em produções como os premiados "Manas" e "Pureza". Agora, em "Vale Tudo", ele celebra um novo passo. “Foi uma mistura de emoções: alegria, honra e também um frio na barriga. Venho me preparando há anos para esse momento e sinto que é tanto uma realização quanto o início de uma nova etapa. É especial também por ser um ator paraense em uma novela de alcance internacional. Sonho em poder inspirar outras pessoas, como Dira Paes (também paraense) me inspirou, uma das minhas grandes referências”, afirma. Uma história de vida transformada pela arte A chegada de Guto ao horário nobre é ainda mais significativa quando se conhece sua trajetória pessoal. Em conversa com a reportagem, ele relembrou um momento decisivo: aos 22 anos, foi diagnosticado com miocardite viral e passou três meses internado em um hospital, além de quase um ano em recuperação.

“Eu peguei um vírus da gripe que atingiu meu coração. Na UTI, comecei a questionar minhas escolhas. Pensei: ‘Se eu morrer hoje, não aproveitei minha vida’. Fiz uma promessa a mim mesmo de que, se me recuperasse, iria atrás do que realmente queria”, conta. Guto Galvão em cena do filme 'Pureza' (2022), de Renato Barbieri Crédito: Downtown Filmes/ Divulgação Na época, o sonho era a música — ele chegou a se imaginar em uma banda de rock viajando pelo mundo. Mas a vida o levou por outros caminhos. Pouco tempo depois, incentivado pelo irmão, decidiu tentar o teatro. Foi amor à primeira vista: “Sempre digo que passei a vida apaixonado pela música, mas, quando conheci o teatro, descobri o amor da minha vida”, brinca ele, que é formado pela Casa das Artes de Laranjeiras (CAL), por onde passaram nomes como Paulo Gustavo e Ingrid Guimarães.