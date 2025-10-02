Vale Tudo: excesso de publicidade vira piada nas redes sociais

A versão de Odete sobre o acidente com Leonardo abala profundamente os laços familiares dos Roitman / Crédito: Globo/Divulgação

Imagine seu noivo te contar que descobriu que o irmão dele, morto há 13 anos, reapareceu vivo na casa de sua família e que talvez, por essa razão, ele consiga sobreviver a um câncer avançado: qual seria sua reação? A de Solange Duprat (Alice Wegmann) foi colocar as roupas para lavar e fazer merchan de seu novo sabão favorito. Relacionado | Heleninha Roitman descobre que o irmão está vivo em "Vale Tudo"

Essa cena do remake de "Vale Tudo" foi ao ar no capítulo da última quarta-feira, 1º, e se tornou piada nas redes sociais entre o público que parou para comentar a novela. Na cena, Solange reduz sua opinião sobre o drama familiar a: "se ele for compatível, por mim ele pode até ter ressuscitado. Agora você me dá licença porque eu vou levar essas roupas para lavar", disse a mocinha, enquanto dobrava roupas. Afonso (Humberto Carrão), que está debilitado por um câncer, oferece ajuda, mas Solange reforça: "Não precisa, vai descansar. Isso aqui é coisa de 15 minutinhos. Eu vou usar o Omo ciclo rápido”. "É rapidinho assim, é? Ainda fica com aquele cheirinho bom”, acrescenta ele, finalizando a cena. Confira a cena de "Vale Tudo":

Forte concorrente a PIOR CENA do ano. Mais uma de #ValeTudo pic.twitter.com/8v4dFQiqPt — (@vitorpeccoli) October 2, 2025 ‘Vale Tudo’ chama atenção por publicidades ruins O caso do sabão lava-roupas durante o chá revelação do irmão ressuscitado não é a primeira vez que o folhetim “brochou” o telespectador. O mesmo “casal insosso” da trama já protagonizou outro “mico”: uma videochamada do hospital, pós-quimioterapia, em que Solange mostra para Afonso sua marca de produtos infantis favorita.

O Afonso morrendo e a Manuela colocando ele pra fazer publi kkkkkk #ValeTudo pic.twitter.com/Wjk4Nbk3oM — Cininha Desbocada (@donacininha) September 30, 2025 Leia também | Vale Tudo: Público reprova morte de Odete Roitman, diz pesquisa Vale Tudo: quem mente rouba, mas quem é honesto faz publi Nem a suposta protagonista Raquel Acioli (Taís Araújo) escapou da onda de publicidade em “Vale Tudo”. Ela, aliás, talvez seja a mais afetada em toda a narrativa.

Recentemente, a apuração de que a cozinheira havia tido apenas 16 minutos de tela em uma semana de novela parece ter causado um esforço da direção em movimentar Raquel, que agora sempre tem “ótimas dicas” de marcas e aplicativos para indicar em seu enredo. Raquel passou semanas sem destaque na trama e tendo as únicas cenas de impacto como cenário de publicidade para óculos escuro, aplicativo de entrega e tantos outros a se ignorar neste período. Quando finalmente acontece algo de impacto na vida dela, que é o seu pedido de casamento, a atenção é dividida pela revelação do filho vivo de Odete. Ninguém poderia ter se importado menos.