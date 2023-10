Juliette se pronuncia sobre acusações de plágio após repercussão

Juliette se pronuncia no Instagram sobre acusações de plágio repercutirem na internet Crédito: Igor Melo/Divulgação

Após a repercussão das acusações de plágios envolvendo a colaboração musical entre Juliette e Duda Beat e outros projetos, a ex-BBB se pronunciou sobre os casos em vídeos postados no story do Instagram. Nas declarações, publicadas nesta quinta-feira, 19, a paraibana se propõe a detalhar a situação. Inicialmente, a vencedora do BBB 21 começou revelando que já conversou pessoalmente com Emicida e Evandro Fióti, irmão e produtor do rapper, sobre os apontamentos que afirmam que seu último trabalho - “Magia Amarela” - plagiou “AmarElo” do rapper. Segundo ela, “não há lados opostos”, pois eles não gostariam que alguém saísse magoado com a história. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM| Juliette e Duda Beat não possuem ‘vínculo com criação da campanha’, diz Bauducco

No próximo story, Juliette falou que toda semana o “tribunal da internet” escolhe “uma cabeça” para julgar, e era a vez dela. Ressaltou, ainda, que espera que saibam o que se configura como crime de plágio e que a falsa acusação também é uma violação da lei. Ela pede para as pessoas não acreditarem no que “veem na internet”, afirmando que existe manipulação por trás. “Há uma diferença entre referências e inspirações, que está aí para todo mundo - que é de domínio público - e plágio”. Em seguida, trouxe exemplificações de outros trabalhos seus que já foram acusados de plágio. Iniciou trazendo a música em parceria com o cantor João Gomes, “Não sou de falar de amor”, explicando que se inspirou em características culturais do Nordeste pra trazer a estética do projeto. Leia mais Juliette pediu vaga em 'Auto da Compadecida 2' para Selton Mello

Juliette revela novo relacionamento: ‘Parei de esconder’ Sobre o assunto Juliette pediu vaga em 'Auto da Compadecida 2' para Selton Mello

Juliette revela novo relacionamento: ‘Parei de esconder’ “Não sabia que não podia usar parede azul do Nordeste, ou as tonalidades e referências, nem a roupa e tal. Mas o tribunal [da internet] acha que não”, diz a paraibana. Ela continuou, trazendo a questão do nome de canções suas, que também foram acusadas de copiarem outras. “Qualquer palavra que você colocar, é muito raro não ter uma música que não vai ter o mesmo nome. Ainda que seja inspiração de outra pessoa, a música não tem nada a ver, é completamente diferente”.

As próximas sequências de story, ela trouxe sobre o projeto que fez em colaboração com Marina Sena, acusado de plagiar um clipe de Manu Gavassi. Nas fotos, ela afirmou que a inspiração da capa veio do pôster do filme "Ghost", já as cenas do vídeo eram em esculturas de mármore. LEIA MAIS| Queerbaiting: entenda a acusação contra Juliette e Marina Sena Finalizando o pronunciamento, a paraibana pede aos internautas: “pararem de tentar descredibilizar o outro”. “Vocês não ficarão maiores, nem melhores com isso. Pelo contrário”, encerra.