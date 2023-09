Juliette revela novo relacionamento: ‘Parei de esconder’

Juliette falou sobre os contras de ser famoso e iniciar um relacionamento durante participação no programa de Ana Maria Braga

Com o primeiro álbum, “Ciclone”, lançado no mês de agosto, a cantora Juliette está vivendo um novo momento em sua carreira. Durante participação do programa “Mais Você”, da Rede Globo, nesta sexta-feira, 15, a artista paraibana revelou que a sua vida pessoal também possui novidades.

Na conversa com Ana Maria Braga, a grande vencedora do Big Brother Brasil 2021 (BBB 21) comentou sobre estar vivendo um affair com Kaique Cerveny, campeão de crossfit de 26 anos de idade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Como está o coração?”, questionou Ana Maria Braga. Tentando desviar do assunto, Juliette brincou: “Está batendo”. A cantora então falou sobre os contras de se tornar uma celebridade.