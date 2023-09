João Gomes presenteia avó com uma casa após promessa de infância

O cantor pernambucano João Gomes presenteou a avó Josilene com uma nova casa: "Obrigada por tudo", disse ele

Na noite desta terça-feira, 26, João Gomes presenteou a avó Josilene com uma nova casa. A notícia foi publicada pelo cantor no Instagram.

"Cada lugar de sua antiga casinha me marca - pois foi ali onde eu comecei a sonhar. Mas agora você tem um novo lar e eu só quero que você seja muito feliz… Obrigado por tudo, dona Josilene", escreveu em post na rede social.

Josilene ficou encantada com o presente e com um dos itens da nova residência: "É meu esse sofá?", exclamou feliz, com um buquê de rosas nas mãos, também ofertados pelo neto.