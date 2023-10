Anitta anuncia festa de Carnaval em Fortaleza; saiba data

Cantora Anitta anuciou as datas do "Ensaios da Anitta", festa de Carnaval que irá passar por diversas cidades em 2024

Nesta quinta-feira, 19, Anitta publicou em suas redes sociais que o “Ensaios da Anitta” estará de volta em 2024. Com 10 cidades já reveladas, a voz de “Girl from Rio” estará em Fortaleza no dia 14 de janeiro. O local do show ainda não foi informado.

Os ingressos estarão à venda a partir da quarta-feira, 25, às 12 horas. Valores e ponto de venda ainda não foram divulgados. Neste ano, as escolas de samba cariocas são o tema escolhido da artista, desde os looks, até o conceito dos shows.

“O Carnaval brasileiro é uma das festas populares mais ricas e bonitas do mundo. E é o meu momento preferido do ano, que eu adoro passar no palco, no trio, no meu país. A escolha deste tema para a temporada de 2024 é só mais um caminho que encontrei para exaltar a potência dessa festa, sabe?”, compartilhou.