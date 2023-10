Motorista quer reencontrar Kayky Brito, mas diz ser ignorado

"O Kayky não me respondeu no vídeo. Passei direct e não me respondeu. Já tentei contato e não tive retorno. Sinto algo muito frio da parte de lá, com relação a poder vê-lo. Quero dar um abraço nele, preciso disso para selar e tirar algo de dentro de mim. Só eu e ele sabemos o que a gente passou. Esse trauma que ficou. Quero muito encontrá-lo, gostaria muito de estar com ele. Mas não depende de mim. Depende deles e eu sinto uma resistência no momento" , disse Diones em entrevista ao site IG nesta quarta-feira, 18.

O motorista diz que tem tentado contato desde que Kayky teve alta do hospital no dia 29 de setembro, mas só obteve retornos “ frios ”.

Diones Coelho da Silva, o motorista que atropelou e prestou socorro ao ator Kayky Brito , fez mais um desabafo quanto ao acidente do dia 2 de setembro . O desejo de Diones é reencontrar o ator e abraçá-lo, mas, segundo ele, o próprio Kayky e a família do artista têm resistido ao momento.

A irmã do ator, Sthefany Brito, também foi procurada pelo motorista. “Procurei, passei mensagem para a Sthefany, e ela mal me responde no WhatsApp. Aí eu falo com a assessora dela. Ontem ela me respondeu dizendo que eu ia ver o Kayky no momento certo. Sinto muito frio o contato de lá para cá”, contou.

Diones também revelou chateação após o ator não ter dito seu nome durante homenagem de agradecimento que publicou nas redes sociais. “O Kayky não me respondeu em nenhum momento. Nem meu nome falou no vídeo que postou. Agradeceu ao motorista, e o motorista tem nome, Diones Coelho da Silva, trabalhador, do bem, que só quer encontrar com ele. Dar um abraço, selar e virar a página”, desabafa.

Motorista que atropelou Kayky Brito compra novo carro após vaquinha

No início de setembro, Diones comprou um carro novo com o dinheiro que recebeu de doações online. Ele compartilhou a conquista em suas mídias sociais.

O registro foi dividido com os seus seguidores no dia 10, por meio de um vídeo. O profissional de aplicativo recebeu cerca de R$ 170 mil de doações em uma vaquinha online. A arrecadação foi criada por internautas para que o motorista recuperasse os prejuízos causados no carro devido ao acidente.

“Essa é a surpresa que falei, e em gratidão a Deus e a cada um de vocês que contribuíram para tornar isso possível, e pela graça de Deus, foram usados como instrumento para semear esse presente em minha vida! Gratidão,” escreveu Coelho na postagem. (Colaborou: Líllian Santos)