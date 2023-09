Marina Sena aponta erro e lamenta ausência em lista do Grammy Latino

Um dos destaques atuais do pop nacional, Marina Sena não foi indicada a nenhuma categoria do Grammy Latino e em suas redes sociais lamentou: "Nem teve a chance de perder"

“Não é pelo simples fato de não ter sido votada, mas sim pelo fato do meu disco não ter tido a chance nem de ter passado pela votação”, escreveu, explicando o porquê do álbum não estar concorrendo na categoria “Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”.

Em sua conta no X (Twitter), Marina Sena comentou sobre a ausência de indicações para seu álbum, "Vício Inerente" (2023), no Grammy Latino. Internautas especularam o motivo da cantora ter ficado de fora da lista, divulgada nesta terça-feira, 19, mas a artista revelou que sequer participou da etapa de votação devido a um erro.

Ela contou que acreditava que estava tudo certo com sua inscrição, porém um erro “no trajeto entre a gravadora e o Latin Grammy” levou seu disco a não estar apto de ser votado pela banca. Ela disse, ainda, que não sabem “onde está o erro”.

“'Vício inerente' não teve nem a chance de perder. Triste, mas seguimos a vida”, lamentou e em seguida completou: "Lembrando que o problema não foi não ter sido indicada viu gente, problema foi não ter tido nem a chance de concorrer por um erro que não sei qual foi. Mas tudo certo, bora continuar trabalhando".

Os artistas que estão correndo a categoria são Rubel, com seu álbum "As Palavras Vol 1 & 2", Xênia França com “Em Nome da Estrela”, o grupo Melim com o disco ‘Quintal’; O cantor Bryan Behr também está na disputa com “Bryan Behr Ao Vivo em São Paulo” e o músico Hodari com seu álbum homônimo.

